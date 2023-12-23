Прощай, Park Café: фотоистория скандального самостроя — как из модного ресторанного комплекса он превратился в руины

Под Новый год в Новосибирске завершили снос последнего сооружения в Первомайском сквере. Одно было не просто самым большим — в этих стенах работали в общей сложности целых четыре заведения. Но даже когда их количество снижалось до двух, ежедневно это место посещали десятки горожан и гостей города. Обозреватель НГС вспомнил, чем здесь кормили и как его ломали.
Павильон на краю Первомайского сквера появился в 2007 году. Времена тогда были вольные, предприниматели и чиновники могли находить общий язык, не обременяя себя соблюдением мелочных формальностей, вроде соблюдения градостроительных норм. Что уж говорить про какие-то павильоны — огромный гипермаркет «Лента» на Гусинобродском шоссе тогда начал работать не просто без согласований, но даже без подключения к водоснабжению и канализации.
Все торопились и всевозможные согласования делались часто задним числом. Предпринимателям это давало возможность развивать свои проекты быстрее, а что это давало чиновникам, может с уверенностью утверждать только следствие и суд. Вот и двухэтажное здание по адресу Красный проспект, 25\1 формально было записано «пока» временным сооружением.
Первыми арендаторами здания стала новосибирская группа компаний «Кафела», которая открыла там бар 5nizza и кофейню Kafela. Она же, кстати, заняла своим Green Cafe и построенный тогда же павильон напротив Краеведческого музея. Этажом выше поселилось заведение сети «Перчини».
Заведения «Кафелы» через несколько лет закрылись, да и вообще группа ушла с рынка уже в первой половине 2010-х. И огромным помещением на первом этаже решили воспользоваться предприниматели из группы, которая тогда называлась «РМ Консалтинг». В принципе, в этом помещении легко бы уместился и второй этаж, что существенно увеличило бы количество посадочных мест. Но рестораторы решили иначе. Так в самом конце 2013 года в Первомайском сквере появился большой ресторан с высоченными потолками и окнами во всю стену, выходящими в сквер.
Заведение довольно быстро стало популярным благодаря сочетанию места и хорошей кухни. К тому же оно открывалось утром (а не в 12, как принято у ресторанов), так что в Park Cafe бывало довольно оживлённо даже во время завтраков. Ресторан проводил тематические вечера, привозил гастрономических звёзд. В общем, жил обычной жизнью заведения в расцвете сил.
Место это было не то чтобы элитное, но недешевое. Поэтому горожанам здание в Первомайском сквере больше было известно благодаря кафе «Перчини» с его шикарной верандой на крыше, откуда открывался вид на площадь Ленина и оперный театр.
В общем, всё было замечательно, кроме одного маленького нюанса: сооружение так и стояло на земельном участке, статус которого не предполагал строительства капитальных сооружений. Чисто теоретически, наверное, можно было перезонировать этот кусок земли и оформить постройку по закону. Но это потребовало бы сложнейшей процедуры согласований без гарантии успеха. Так что владельцы сооружения предпочитали решать вопросы продолжения его работы прежним кулуарным способом.
Но уже во второй половине 2010-х над всеми постройками в Первомайском сквере начали сгущаться тучи. Уж слишком очевидны были нарушения, допущенные при их строительстве. Не говоря уже о том, что постройки эти стояли у всех на виду, в самой посещаемой (в пропорции к площади) зеленой зоне города. Сначала самострои атаковали общественники, потом к делу подключилась прокуратура.
Первым в 2018 году под нож пошел одноэтажный павильон на углу сквера по соседству с гостиницей «Центральная». Потом в 2020 году разобрали двухэтажный «Аквариум» на перекрестке улиц Советская и Максима Горького. А в 2023 году настала очередь остальных сооружений, которые, по всей видимости, были просто более востребованы, и у владельцев было больше резонов бороться за их выживание.
Справедливости ради нужно заметить, что одним Первомайским сквером дело не ограничилось. Построенные по такой же «бизнес-модели» павильоны в 2020 году снесли в парке имени Кирова. А в этом году разобрали трехуровневое сооружение в Закаменском сквере, где в принципе так и не успело поработать ни одно заведение.
Здание с Park Cafe стояло до конца. И дело не только в усилиях владельцев здания и заведений в них. Чиновникам в мэрии тоже, наверное, не очень была радостна роль разрушителей места, где периодически бывали тысячи горожан. Каким бы законным это разрушение ни было. В какой-то момент даже возникла идея изъятия здания в пользу муниципалитета, для того чтобы использовать его в каких-то социальных целях.
В середине июня пришедшие на привычный завтрак клиенты обнаружили у Park Cafe и «Перчини» закрытые двери. Поначалу речь шла только об отключении электроэнергии. Владельцы заведений даже привезли генератор, от которого можно было запитать хотя бы холодильники. Было ощущение, что до последнего момента рестораторы надеялись что-то придумать. Но время шло, в какой-то момент генераторы исчезли, а с ними и жизнь в здании.
Тем не менее сооружение простояло закрытым, но не тронутым до начала ноября, когда оттуда потихоньку начали вывозить мебель. Потом пришло время каких-то внутренних перегородок, навесных потолков — в общем, всего, что можно было открутить и вынести руками. Следом пошли оконные блоки, которые аккуратно выставляли и увозили так, как будто имели планы их ещё где-то использовать.
С каждым днём павильон лишался какой-то своей части: разбор шел не быстро, но неуклонно, пока от двухэтажного здания не остался один остов — стальные колонны, держащие два уровня перекрытий. Периодически разбор замедлялся, пока рабочие собирали и вывозили образовавшийся строительный мусор. Нужно отдать им должное: разрушение ресторанов практически не затронуло территорию вокруг них. Хотя вид из окон у посетителей столовой и ресторана в здании напротив был специфический.
И вот настала очередь перекрытий, которые ломали уже при помощи крана со стальной «клешнёй». Это была, пожалуй, самая шумная часть демонтажа, после которой всё пространство внутри бывшего здания покрылось колотым бетоном и стальными балками. Разбор несколько затормозили сильные морозы, во время которых работы или вовсе не шли, или велись медленнее. Но к концу предпоследней недели года рабочие вышли, что называется, на «нулевой уровень» — от здания остался только фундамент.
Небольшой участок, оставшийся от здания, вернётся парку — на его месте можно будет посадить дополнительные деревья или сделать фонтан.
Скорее всего, власти постараются сделать так, чтобы горожане поскорей забыли и о работавших здесь заведениях, и о том, как их ломали. Но для города было бы крайне полезно оставить хотя бы небольшую памятную доску — она напоминала бы будущим поколениям о совершено идиотской ситуации, в которой оказались их предки.
Одни не захотели ждать согласования, другие, закрывали глаза на нарушения, третьи открыли заведения в сомнительных с правовой точки зрения объектах. В результате все оказались в проигрыше. Как заметил в своём блоге один новосибирский застройщик, «с самого начала нужно всё делать по-человечески». Тогда и ломать потом ничего не придётся.
Не оспаривая незаконность снесённых построек, нужно заметить, что сами по себе павильоны кафе были в Первомайском сквере всё время его существования. Первое сооружение такого рода спроектировал вместе с самим парком архитектор Владимир Тейтель. Потом были кафе «Минутка», пристроенное к торцу здания Краеведческого музея (в то время в нём располагались большой магазин бытовой техники и ресторан), кафе на углу Красного проспекта и улицы Максима Горького. Об этом и вообще об истории парка можно подробнее прочитать в отдельном материале НГС.
В этом году в Новосибирске не только ломали, но и строили. Причем некоторые объекты показались обозревателю НГС Стасу Соколову приятными сюрпризами — вот их список.