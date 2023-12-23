Прощай, Park Café: фотоистория скандального самостроя — как из модного ресторанного комплекса он превратился в руины

Место это было не то чтобы элитное, но недешевое. Поэтому горожанам здание в Первомайском сквере больше было известно благодаря кафе «Перчини» с его шикарной верандой на крыше, откуда открывался вид на площадь Ленина и оперный театр.

В общем, всё было замечательно, кроме одного маленького нюанса: сооружение так и стояло на земельном участке, статус которого не предполагал строительства капитальных сооружений. Чисто теоретически, наверное, можно было перезонировать этот кусок земли и оформить постройку по закону. Но это потребовало бы сложнейшей процедуры согласований без гарантии успеха. Так что владельцы сооружения предпочитали решать вопросы продолжения его работы прежним кулуарным способом.