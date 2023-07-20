Последние дни «Карлуши»: вспоминаем историю павильона в Первомайском сквере — в него стреляли бандиты, а теперь сносят власти

Новосибирцы запомнили его под названием «Городское кафе». Место было популярным, рассказывает жительница Новосибирска Елена: с живой музыкой, бандитами и очень хорошими чаевыми. В кого-то из хозяев кафе даже стреляли — в окне какое-то время оставались кругляшки от пуль.



New York Pizza

Новый стеклянный павильон был построен здесь в самом конце 90-х и в начале 2000-х его арендовала активно растущая тогда сеть New York Pizza. NYP проработала шесть лет, пока сама сеть не начала испытывать серьезные проблемы и ее заведения начали закрываться одно за другим. В какой-то момент в Новосибирске многие были уверены, что бизнесу создателя NYP Эрика Шогрена пришел конец, но он смог устоять и уже с 2010 года снова начал открывать точки. Но этого адреса у сети уже не было никогда.