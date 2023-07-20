Последние дни «Карлуши»: вспоминаем историю павильона в Первомайском сквере — в него стреляли бандиты, а теперь сносят власти

В Первомайском сквере начались предварительные работы по разбору павильона, в котором до недавнего времени работала бургерная
Кафе над кустами
Первое предприятие общепита в Первомайском сквере появилось еще в середине
Впрочем, угол парка, где сейчас сносят павильон закусочной, действительно долгое время оставался без каких-то заметных построек, единственное, что можно заметить здесь на старых фотографиях, это небольшой киоск, где могли торговать газетами, мороженым или напитками.
«Городское кафе»
Когда именно на этом месте появилось первое заведение, точно установить не удалось. Но однозначно можно сказать, что оно уже работало в начале 90-х годов прошлого столетия. Заведения тогда в городе можно было пересчитать по пальцам, так что особой нужды в дизайне не было, павильон представлял собой эдакий кирпич. Но у него было очевидное преимущество — летом столики можно было поставить прямо под кроны уже выросших тут к этому времени деревьев.
Новосибирцы запомнили его под названием «Городское кафе». Место было популярным, рассказывает жительница Новосибирска Елена: с живой музыкой, бандитами и очень хорошими чаевыми. В кого-то из хозяев кафе даже стреляли — в окне какое-то время оставались кругляшки от пуль.
New York Pizza
Новый стеклянный павильон был построен здесь в самом конце 90-х и в начале 2000-х его арендовала активно растущая тогда сеть New York Pizza. NYP проработала шесть лет, пока сама сеть не начала испытывать серьезные проблемы и ее заведения начали закрываться одно за другим. В какой-то момент в Новосибирске многие были уверены, что бизнесу создателя NYP Эрика Шогрена пришел конец, но он смог устоять и уже с 2010 года снова начал открывать точки. Но этого адреса у сети уже не было никогда.
Pizza Pizza
Поскольку сам павильон NYP не принадлежал, его владелец справедливо решил, что негоже пропадать нахоженному месту, и просто... продолжил работать, убрав с вывесок только часть названия — New York. Внутри не изменилось практически ничего, даже оборудование осталось на месте — хозяин павильона забрал его за долги по аренде. Поначалу вывеска вообще не особо отличалась от прежней — те же белые буквы на красном фоне, но потом хозяин всё же повесил над входом изображение пиццы. Какой-то особенной популярностью кафе не пользовалось, но место позволяло зарабатывать деньги и без маркетинга с рекламой.
«Карлс Джуниор»
Американская сеть бургерных появилась в Новосибирске в 2011 году, став первым международным фастфудом в городе. Тогда еще не было ни «Бургер Кинга», ни «Макдоналдса» и даже буквы KFC только-только появились на вывесках сети «Ростикс» в качестве подготовки к переходу российской сети под международный бренд. «Карлуша», как его ласково называли поклонники, задал довольно высокую планку. У владельцев были большие планы, но, после того как в 2014 году рухнул рубль, они затормозили развитие, чтобы в 2016 году вообще отказаться от этого проекта.
Все заведения в Новосибирске были закрыты. Однако владелец павильона в Первомайском сквере увидел в этом что называется окно возможностей и договорился с новыми представителями американского бренда об открытии бургерной на новом месте. Работать ей было непросто, не хватало фирменной упаковки, отработанных каналов снабжения и просто рекламы. А тут еще и на рынок вышли мировые сети. Но место в центре позволяло если не процветать, то держаться на плаву. В прошлом году ООО «Перспектива Сибирь», которое управляет заведением, смогло даже получить чистую прибыль в размере
Павильон с бургерной — не первое строение в Первомайском сквере, которое сносят городские власти. Ранее было демонтировано летнее кафе в углу сквера примыкающем к гостинице «Центральная» и двухэтажный павильон, известный как «Аквариум», на углу Советской и Горького. В том самом месте, где еще в середине 30-х годов было открыто первое кафе в этом парке.