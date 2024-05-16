«Ей говорили, что он абьюзер»: под Новосибирском домашний тиран зарезал жену на глазах у детей — она посмела от него уйти

19 апреля 2024 года в селе Ярково под Новосибирском была убита 37-летняя Роза Кирикаева. Женщину зарезал собственный муж, причем сделал это на глазах у их общих маленьких детей. Пара прожила вместе 12 лет, и все это время родственники Розы недоумевали, что их дочка и сестра нашла в безработном одноногом инвалиде, который издевался над женой, третировал и даже бил ее старших сыновей и пальцем не шевелил, пока женщина совмещала работу и большое деревенское хозяйство.