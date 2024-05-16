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Криминал «Ей говорили, что он абьюзер»: под Новосибирском домашний тиран зарезал жену на глазах у детей — она посмела от него уйти

«Ей говорили, что он абьюзер»: под Новосибирском домашний тиран зарезал жену на глазах у детей — она посмела от него уйти

Сейчас уголовное дело об убийстве расследует СК

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38 комментариев

19 апреля 2024 года в селе Ярково под Новосибирском была убита 37-летняя Роза Кирикаева. Женщину зарезал собственный муж, причем сделал это на глазах у их общих маленьких детей. Пара прожила вместе 12 лет, и все это время родственники Розы недоумевали, что их дочка и сестра нашла в безработном одноногом инвалиде, который издевался над женой, третировал и даже бил ее старших сыновей и пальцем не шевелил, пока женщина совмещала работу и большое деревенское хозяйство.

Когда сибирячка наконец решилась уйти от мужа и переехала поближе к сестре, он приехал к ней якобы помириться. Но разговор без пяти минут бывших супругов закончился ожившим кошмаром: Роза была убита.

— Взяв нож, мужчина нанес супруге множественные удары в жизненно-важные органы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, — ответили на запрос НГС в следственном комитете, добавив, что другие подробности дела раскрыть пока не могут в интересах предварительного следствия.

Подробно жуткую историю женщины, которая практически вырвалась из откровенно нездоровых отношений и начала жить для себя и детей, НГС рассказывал в этом материале.

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