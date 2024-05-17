Счастливая беременность и спасение от ампутации: как новосибирские врачи меняют жизни пациентов — истории о помощи и доброте

Иногда своевременное обращение к специалисту меняет жизнь человека к лучшему Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











У каждой медицинской организации есть свои интересные случаи и добрые истории о пациентах. Мы собрали для вас подборку из таких. В самих больницах и медицинских центрах рассказали, как своевременное обращение за помощью к медикам изменило их жизни к лучшему или даже спасло от гибели. Их истории — в материале НГС.



По информации 2ГИС, в Новосибирске сегодня работает 264 филиала многопрофильных медицинских центров. 10 вошли в шорт-лист шестой «Народной премии НГС». На сайте вы можете проголосовать за один из них и 22 мая победитель получит приз — специальную статуэтку, символизирующую народную любовь новосибирцев.



Городская клиническая больница № 11

— Городская клиническая больница № 11 оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Ленинского, Кировского и Советского (левый берег) районов. Ежегодно стационарную помощь получают около 26 тысяч человек. Больница работает в системе обязательного медицинского страхования и входит в государственную программу по обеспечению населения страны бесплатной медицинской помощью.

Городская клиническая больница № 11 оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Ленинского, Кировского и Советского районов Источник: предоставлено ГКБ № 11











В состав ГКБ № 11 входят круглосуточный стационар на 630 коек, взрослая поликлиника на 720 посещений в смену с дневным стационаром на 45 мест и женская консультация. В стационаре работают кардиологическое, пульмонологическое, эндокринологическое, нефрологическое, неврологическое, урологическое, два гинекологических и другие отделения. На базе больницы действуют городские центры лечения артериальной гипертензии и хронического гемодиализа.



Довольно интересный случай произошел в нашей больнице с 48-летним пациентом Андреем. В это непростое время нам всем нужна поддержка и информация о том, что в случае заболевания оперативно смогут помочь врачи. Андрей поделился с нами своей историей о том, что несмотря на очень тяжелое состояние его здоровья, он смог победить болезнь.



Дома мужчина резко почувствовал себя плохо, хотя даже признаков ОРВИ у него не было. Вызвали скорую, потому что Андрей задыхался, мужчине было плохо. Наши специалисты ему сразу же ночью сделали КТ, в реанимации тут же провели бронхоскопию (почистили правое легкое). У сибиряка был низкий уровень кислорода, врачи работали очень оперативно. Андрей не мог ходить, его возили на кресле.



Мужчина поступил в тяжелом состоянии, у него была низкая сатурация, 75% поражения легких. В больнице он провел четыре недели. Первую неделю он даже вставать не мог, ему всегда помогали медсестры во всем. Врачи на обходах рассказывали о результатах всех анализов, на все вопросы отвечали подробно. Позже, выздоровев, Андрей признался: его буквально вытащили с того света.



Центр восстановительной медицины Kinetiq

— Наш центр — уникальное место, в котором пациенты возвращают привычное качество жизни благодаря комплексному, инновационному подходу и высокому профессионализму сотрудников. Мы помогаем людям возвращаться к привычной активной жизни после травм и перенесенных операций, выстроить здоровое тело и улучшить качество жизни.



Чтобы помочь нашим клиентам максимально быстро и эффективно восстановить нормальное физическое состояние, мы предлагаем комплексную диагностику и консультации специалистов, массаж, ЛФК, EXOS, мануальную терапию, физиолечение, кинезиотейпирование, инвазивные методы лечения и функциональные тренировки.



Яркий пример того, как наши пациенты обретают вновь утраченное здоровье — история Александры Лазуриной. Она — мастер спорта по паралимпийской выездке.



Девушка участвовала в новогоднем розыгрыше курса реабилитации от нашего центра. Александру выбрали среди всех кандидатов. У Александры всегда была высокая физическая активность, так как она — спортсменка. Но во время декрета активность девушки снизилась, и это повлекло за собой изменения ее физического состояния.



Сибирячка надеялась, что наш центр позволит ей восстановиться не только как спортсмену, но и просто как человеку, который хочет вести активный образ жизни без ощущения боли и скованности, несмотря на основной диагноз.



В медицинском центре людей ставят на ноги Источник: предоставлено центром восстановительной медицины Kinetiq











После чуть больше двух недель занятий Александра заметила большие улучшения и результат проделанной работы. После двух месяцев реабилитации Александра призналась — поначалу ее изменения были заметны только ей. На том этапе ушли боль, скованность, какие-то зажимы, которые встречаются при детском церебральном параличе. Спустя два месяца изменения стали заметны и окружающим.



На данный момент из основных процедур у Александры осталась лечебная физкультура, иглорефлексотерапия и мануальная терапия. Каждая из них вносит свой вклад. Основное направление — ЛФК, так как лечение проходит через движение и физическую нагрузку, но в комплексе с мануальной терапией это дает больший результат.



Александра призналась, что долгое время находилась в ограничениях болевых и мышечных зажимов. Сейчас, когда физическое состояние девушки значительно улучшилось, она может позволить себе больше физической нагрузки. После очень долгого перерыва в четыре года сибирячка вернулась к верховой езде.



Александра считает: сейчас у нее не полноценные спортивные нагрузки, но даже в седле она чувствует себя намного увереннее и спокойнее, потому что удалось решить основную проблему — избавить ее от боли, которая сопровождала девушку, а также убрать мышечные зажимы. По окончании реабилитации Александра планирует вернуться в качестве спортсмена в состав сборной.



— Спустя два месяца моей реабилитации общее физическое состояние стало намного лучше. Это сказалось не только на повседневной жизни, но и спустя четыре года перерыва я смогла вернуться безболезненно и безопасно к верховой езде. Да, пока это не спортивная нагрузка в полном мире, но даже возможность просто ездить меня очень радует и воодушевляет, — призналась нам Александра.



Сеть медицинских центров «Семейный доктор»



— Клиника «Семейный доктор» — это ваш надежный партнер в заботе о здоровье! Клиника оказывает широкий спеет медицинских услуг взрослым и детям, включая стоматологию, а цены доступны для всех. Наши 10 филиалов уже помогли тысячам пациентов по всему Новосибирску.



Мы гордимся расширением сети и открытием 11-го филиала на улице Татьяны Снежиной, 42. Филиал открывается по просьбам знакомых и родственников пациентов, которые являются нашими постоянными пациентами в других районах. Мы делаем качественную медицинскую помощь еще более доступной жителям города.



Наша концепция «Клиника у дома» позволяет получить медицинскую помощь в удобное время. У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые посвятили свою жизнь заботе о пациентах, и современное оборудование экспертного класса.

Пациенты благодарны специалистам медцентра Источник: предоставлено сетью медицинских центров «Семейный доктор»











Узи-специалист клиники Светлана Соболева вспомнила такую историю со счастливым финалом. Пациентка с диагнозом бесплодие обратилась в нашу клинику впервые на УЗИ, а именно, на фолликулогенез. Обследование необходимо было провести перед ЭКО. До этого несколько раз женщине делали УЗИ органов малого таза в других центрах. При фолликулогенезе мы обнаружили полип эндометрия. Провели лечебно-диагностическое выскабливание.



Спустя три месяца пациентка вновь пришла на УЗИ в нашу клинику, но уже с целью подтверждения беременности. Причиной бесплодия был именно маленький полип, незамеченный при УЗИ в других клиниках. В итоге ЭКО пациентке не понадобилось. Мы получили счастье и радость в ее глазах — ведь скоро она станет мамой.



Лечебно-диагностический центр «АвисМед»

— Широкий спектр медицинских услуг нашего центра позволяет комплексно подходить к вопросу здоровья взрослых и детей. Регулярные акции и специальные предложения позволяют пользоваться услугами нашей клиники наиболее выгодно.



Кто бы что ни говорил, но внешность крайне важна для женщины. В клинике «АвисМед» работают высококвалифицированные пластические хирурги, изменившие жизнь многих пациенток.



В клинике «АвисМед» работают высококвалифицированные пластические хирурги Источник: предоставлено лечебно-диагностическим центром «АвисМед»











Одним из ярких примеров является история девушки, которая целиком и полностью посвящала себя работе, но совсем забыла о себе. Ее давно не устраивал размер груди, и в один из переломных моментов она решилась на маммопластику. Девушка настолько вдохновилась изменениями, что через некоторое время после операции случилось настоящее чудо.



Приехав на плановый осмотр в клинику, девушка долго не могла найти парковочное место. Близилось время начала осмотра, а место так и не находилось.



На помощь пришел молодой человек, который направлялся в сторону своей машины. Он заметил девушку и предложил ей свое парковочное место. Так завязалось знакомство. Молодой человек оказался настоящим принцем — успешным предпринимателем, и вместе с пациенткой клиники «АвисМед» они счастливы в браке уже 5 лет, воспитывают двух дочек и являются постоянными клиентами клиники в рамках педиатрического отделения.



«Центр новых медицинских технологий»

Высокотехнологичные операционные позволяют проводить огромный спектр операций Источник: предоставлено «Центром новых медицинских технологий»











— В первую очередь мы хотим поблагодарить наших пациентов за выбор, за доверие и ваши голоса. В этом году Центру новых медицинских технологий исполняется 22 года. Исторически он появился на базе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в качестве практической базы для реализации уникальных разработок сибирских ученых и эффективных зарубежных методик. Словосочетание «Наука в практике» стало девизом ЦНМТ.



Сейчас ЦНМТ — один из ведущих медицинских центров Новосибирска и лидер по отдельным медицинским направлениям за Уралом. Восемь филиалов оказывают полный цикл медицинских услуг от диагностики до оперативного лечения и реабилитации. Высокотехнологичные операционные позволяют проводить огромный спектр операций по всем направлениям: сердечно-сосудистая хирургия, онкология, урология, гинекология, общая хирургия, проктология, нейрохирургия, травматология, оториноларингология и другие.



Нередко врачи ЦНМТ работают со сложными медицинскими случаями, от которых отказываются другие клиники. В декабре 2023 года в ЦНМТ обратилась женщина с трофической язвой стопы, критическим поражением бедренной и берцовых артерий на фоне сахарного диабета. Лечение основными сосудистыми препаратами ей было противопоказано. Единственный вариант лечения, который предлагали пациентке в других клиниках — ампутация ноги на уровне бедра. Но она не была готова расстаться с конечностью и обратилась в ЦНМТ за вторым мнением.



В кардиоцентре ЦНМТ сердечно-сосудистыми хирургами была проведена операция ангиопластики поверхностной бедренной, подколенной и берцовых артерий на левой ноге. Болевой синдром в конечности купировали уже в раннем послеоперационном периоде. Еще неделю после операции пациентка находилась под наблюдением врачей в новом стационаре ЦНМТ, а после этого ушла домой на своих ногах. Спустя полтора месяца раны на стопе полностью зажили, и женщина смогла вернуться к привычному образу жизни.



Стоматологическая клиника «Эксперт»

— Стоматологическая клиника «Эксперт» — это команда врачей, обладающих самой высокой квалификацией. Все силы, знания и умения каждого нашего сотрудника направлены на оказание качественных медицинских услуг на самом высоком уровне.

В клинике работают врачи с высокой квалификацией Источник: предоставлено стоматологической клиникой «Эксперт»











В 2018 году к нам обратилась пациентка, которая уже пять лет страдала онемением руки. Мы провели настоящее врачебное расследование и выяснили, что это началось после замены дуги на брекетах.



Походы к отдельным узким специалистам в течение всего этого времени не дали никаких результатов. Мы всегда прибегаем к комплексному подходу в изучении организма: так мы выявили связь изменения баланса тела и смещения положения челюсти и зажима нерва.



Разобраться в ситуации удалось, работая в связке «функциональный стоматолог и мануальный терапевт». Проблема решилась!



Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» — это крупная сеть специализированных клиник лазерной хирургии, которые занимаются диагностикой и лечением варикозной болезни и ее осложнениями. Каждый день наши хирурги-флебологи принимают десятки пациентов, совершенствуя свою работу и постоянно обучаясь.

Каждый день хирурги-флебологи принимают десятки пациентов Источник: предоставлено клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет»











Однажды к нам обратился пациент с плохим самочувствием: мужчину мучила одышка в течение месяца. Он ходил по разным медцентрам, посетил много врачей, но никто не мог понять, что конкретно происходит с его организмом. Супруга записала его на прием к нашему флебологу.



На приеме врач с помощью УЗИ обнаружил у пациента флотирующий тромб, который угрожал его жизни. Осмотр нашего врача спас мужчину. После устранения опасности, спустя время пациент снова пришел к нам, но уже лечить варикозное расширение вен — теперь его жизни ничего не угрожает, а вены здоровы.



В целом, лазерное лечение в нашей клинике проходит настолько легко и непринужденно, что некоторые наши пациенты поют песни во время процедур.



Центр имплантологии и хирургии «Эдем»

— Шабалины Марк, Елена и Эдуард и, конечно же, команда единомышленников, таких же как и мы фанатов красивых улыбок. За плечами каждого нашего специалиста множество пройденных курсов от топовых специалистов страны и мира. На базе нашей клиники организован учебный центр, где мы делимся опытом с коллегами, проводя семинары и мастер-классы.



В первую очередь, мы всегда думаем о пациенте. Стремимся стать лучше. Постоянно ищем, находим и используем последние разработки, которые позволяют нашим пациентам получать красивые улыбки еще быстрее, комфортнее и на еще более длительный срок.



К местным специалистам едут даже из других регионов Источник: предоставлено центром имплантологии и хирургии «Эдем»











Увидев рекламу «Зубы за один день», большинство пациентов представляют себе это так «Прийти на прием, сладко поспать 4–5 часов и проснуться с новой белоснежной улыбкой». Скажете, что это невозможно? Что таких технологий и методик просто не существует?



В стенах нашего центра — абсолютно реально! Это особый взгляд на реабилитацию пациента в цифровом протоколе, где в основе лежит максимальный комфорт и минимальные вмешательства со стороны доктора. Методика полного цифрового протокола позволяет реализовать операции при полном отсутствии зубов и значительной атрофии костной ткани.



Мы знаем, что делать даже в самых безнадежных ситуациях, когда другие клиники отказывают. Так мы добились колоссального потока пациентов из других регионов нашей страны.



Стоматологическая клиника «СтильДент»

Сеть стоматологий «СтильДент» уже 17 лет помогает своим пациентам сделать улыбку здоровой и неотразимой!



Большинство пациентов сталкиваются с потерей зубов. И, казалось бы, ничего страшного в отсутствии зуба нет, но удаление даже одного влечет за собой изменения всей зубочелюстной системы: увеличивается нагрузка на противоположные и соседние зубы, снижается высота прикуса, уменьшается костная ткань. Все это приводит к проблемам с пищеварением, болям в височно-нижнечелюстном суставе, ухудшению самочувствия и головным болям. Поэтому можно сказать, что каждый пациент, который восстановил утраченные зубы с помощью имплантации и протезирования, кардинально изменил свою жизнь к лучшему.



— Вот уже семнадцатый год мы помогаем пациентам вернуть утраченные зубы, постоянно совершенствуя данное направление. Каждый год наши хирурги устанавливают от тысячи до полутора тысяч имплантатов, — рассказывает заместитель главного врача «СтильДент», руководитель ортопедического отделения, стоматолог-ортопед Анастасия Глобина.

В арсенале клиники — цифровое планирование и применение операций искусственного интеллекта Источник: предоставлено стоматологической клиникой «СтильДент»











Для оказания качественной стоматологической помощи во всех филиалах клиники «СтильДент» есть все необходимое оборудование последнего поколения для имплантации и протезирования. В арсенале клиники — цифровое планирование, применение операций искусственного интеллекта как на этапе диагностики, так и на этапе создания хирургического шаблона, а также изготовление зубов в цифровом протоколе. Все это позволяет получить максимально предсказуемый и долговечный результат.



Залог успеха — командная работа специалистов всех отделений. Путь пациента начинается со снимка — компьютерной томограммы и составлением индивидуального плана лечения. Под пристальным вниманием хирургов и ортопедов производится планирование, коронки изготавливают в собственной цифровой зуботехнической лаборатории на новейшем оборудовании из Германии и США в короткие сроки.



Клиника «Евромед»

Современный многопрофильный медицинский центр «Евромед» работает в Новосибирске уже 17 лет. За это время здесь прошли лечение более 500 тысяч пациентов.



Сегодня «Евромед» включает в себя три филиала. В том числе новый девятиэтажный стационар, в котором трудятся врачи по различным направлениям: онкология, оперативная гинекология, общая, сосудистая, лор и пластическая хирургии, травматология, урология, проктология и полная диагностика.



В «Евромеде» лечились больше полумиллиона пациентов Источник: предоставлено клиникой «Евромед»











Конечно, за столько лет врачи «Евромед» собрали целую коллекцию жизнеутверждающих историй своих пациентов. Пациентов, которые смогли не только преодолеть серьезное заболевание, благодаря своевременно и качественно оказанной врачебной помощи, но и изменить свою жизнь к лучшему в разных областях, профессиональной и личной. Сменить профессию, увеличить свой доход, выйти замуж или родить ребенка.



Ранее НГС писал о том, что Андрей Малахов собрался приехать в Новосибирск и записал обращение к жителям. Он будет вести шестую Народную премию НГС.