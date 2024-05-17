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Выглядит в два раза моложе, чем есть. Вечно молодая блондинка из Reflex раскрыла секреты красоты

Певица Ирина Нельсон рассказала, как за собой ухаживать и правильно питаться

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«Вселенная регулярно предоставляет нам шанс обнулиться. Сейчас я ощущаю себя прекрасно. В 25 лет не знала ответов на многие вопросы — металась, искала, комплексовала»

Солистку группы Reflex и по совместительству преподавательницу йоги Ирину Нельсон называют вечно молодой блондинкой. Ей за 50, но на свой возраст она совершенно не выглядит. С нашими коллегами из MSK1.RU певица, дипломированный преподаватель йоги и автор собственного проекта о здоровье поделилась секретами вечной молодости.

Ирина Нельсон (Тюрина — по мужу, Терёшина — по отцу) — музыкант, продюсер, лидер группы Reflex. В прошлом — певица Диана и солистка новосибирской группы «Электроверсия». Поп-звезда родилась в Барабинске 19 апреля 1962-го или 1972 года (в «Википедии» указан 1972 год, но эта дата оспаривается). Обладательница многочисленных музыкальных наград и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Ложимся спать в 10 вечера, встаем в 5 утра»

Прежде всего, по словам Ирины Нельсон, нужно обязательно соблюдать режим дня — ложиться спать в 10 вечера, а вставать в 5 утра. Певица уверена, что именно в это время вырабатываются полезные гормоны, например гормон сна мелатонин, и сон получается крепким и здоровым.

— Старайтесь не упускать эти часы. Каждый из них имеет свою функцию, идет гормональная работа. Гормоны как встроенный оркестр руководят всем процессом — помогают вырабатывать те вещества, которые поддерживают здоровье, красоту, молодость и долголетие, — рассказала Ирина Нельсон. — В 10 вечера нужно успокоить свои мысли, взять какую-нибудь книгу о философии, чтобы отвлечься от наших бесконечных хлопот и настроиться на высокие мысли. Подумать, например, о том, что жизнь временна и мы должны ее прожить в счастье и радости. Для этого нужно совершенствоваться, познавать себя изнутри.

Певица уверена, что самые верные решения приходят утром

Утро вечера мудренее

Певица считает, что, если есть какая-то проблема, с ней лучше переспать. Не зря же народная мудрость гласит: «Утро вечера мудренее». Нельсон уверена, что за ночь мозг отсеивает всё ненужное, а к утру приходят самые верные решения и утром полезно медитировать.

— Видов медитаций очень много. Вы можете, например, просто сесть, прислушаться к своему внутреннему миру, и у вас сохранится много энергии на решение каких-либо сложных жизненных вопросов в течение дня, — поделилась Ирина Нельсон. — Еще важно правильно выстраивать взаимоотношения с окружающими вас людьми, чтобы опять же не растрачивать энергию и нервы. И никогда никого не нужно осуждать, сбрасывая с себя ответственность.

Также нужно уметь слушать людей. Часто мы друг друга перебиваем и не приходим к общему решению. Получается опять же энергозатратно и стрессово.

И еще, по мнению Ирины Нельсон, нельзя выплескивать гнев — это выражение собственных комплексов.

— Не нужно людей критиковать и держать обиду — это одно из проявлений гордыни. Потом могут возникнуть конфликты, — сказала певица. — А это опять же нервы. Всё отражается на лице и портится внешность.

На завтрак певица ест каши

«Пища — это лекарство»

Ирина Нельсон придерживается здорового питания. Она уже 25 лет как лактовегетарианка. Считает, что сейчас настоящие молочные продукты найти практически невозможно, но тем не менее небольшое количество молока в ее рационе присутствует.

— Утром я обычно ем каши, что-нибудь растительное, углеводное, белковое. Например, тофу — растительный творог, приготовленный из соевого молока. И еще мне очень нравится аюрведическая кухня — это древняя индийская культура, которая пищу трактует как лекарство, — рассказала певица. — Чай лучше пить травяной и любые соки, а вместо кофе — натуральный цикорий. Отличный заменитель.

Каждый день Ирина занимается йогой

На обед в рацион Ирины Нельсон входят супы: чечевичные, фасолевые, бобовые, а на второе и на ужин она обычно ест запеченные фрукты и овощи, шпинат, опять же с добавлением растительного творога. Хлеб предпочитает без муки. Выбирает либо гречневый, либо зерновой.

— А на десерт — опять же каши. Можно добавить немного мёда, но нужно избегать рафинированного сахара. Это самое плохое, что может быть. Замените его сахаром кокосовым, — предложила Ирина Нельсон. — И очень хороши десерты ореховые — самые крутые во многих восточных кухнях. Они отлично гасят углеводное голодание. После них не хочется есть ничего сладкого. А из напитков на обед и ужин советую пить любые ягодные сиропы. Ни о каком алкоголе речи, конечно, быть не может.

Заканчивать трапезничать нужно до восьми часов вечера. Потом — вредно. Всё опять же будет отражаться на внешности.

В целом, по мнению Ирины Нельсон, еда должна быть легкой и в то же время должна удовлетворять все пять базовых вкусов: сладкий, соленый, горький, кислый, терпкий.

Один из ее секретов красоты — не есть после восьми вечера

«Можно обнулиться»

Ирина Нельсон считает, что в природе всё циклично. Она уверена, что прошла тот путь, когда были сделаны все возможные ошибки, появился опыт, и сейчас наступило то самое время, когда уже есть знания и можно начать жить с нуля.

— И, конечно, каждый день я стараюсь заниматься йогой, хотя бы по несколько минут. Если удается провести занятие полностью — это час-полтора. А перед выходом на сцену, всегда разминаюсь по полной программе, — рассказала певица. — Вселенная регулярно предоставляет нам шанс обнулиться. Сейчас я ощущаю себя прекрасно. В 25 лет не могла найти ответы на многие вопросы — металась, искала, комплексовала. А сегодня знаю, как надо себя вести и себя подать, как ухаживать за своим телом и как питаться. Можно двигаться дальше.

Еще один — не обижаться и не осуждать

Ранее дерматолог рассказала нам о том, как сохранить молодость кожи, и мы вспоминали звезд, которые выглядят гораздо моложе своих лет.

ПО ТЕМЕ
Ирина Нельсон Здоровое питание Режим дня Пластика Йога Медитация Гормоны Позитив Очищение
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