Во что превратился «Фольксваген», который разбился о припаркованный самосвал — видео с места смертельного ДТП

Погибшему водителю было 38 лет Источник: ГИБДД Новосибирской области











В Сети появилась видеозапись с места смертельного ДТП на трассе Р-255, которое произошло утром 17 мая у Северного объезда. На кадрах видно искореженный автомобиль, вероятно, неподлежащий восстановлению, и накрытое тело погибшего водителя.



— Водитель седана Volkswagen Polo явно на высокой скорости впилился сзади в самосвал на Северном объезде недалеко от Сокура, — цитирует автора видео телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Сообщение о ДТП на 70-м километре трассы Р-255 поступило в 09:02. Как рассказали в социальных сетях службы 112, автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный на обочине грузовик. От столкновения водитель иномарки скончался на месте, а сам автомобиль загорелся.

Судя по искореженному корпусу автомобиля, водитель влетел в грузовик FAW на высокой скорости Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

По данным ГИБДД, водителю, который погиб в ДТП, было 38 лет.

— Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Wolksagen Polo, двигался по автодороге Р-255 «Иртыш» (Северный обход г. Новосибирска) со стороны г. Новосибирска в направлении Кемерово и на 70-м км трассы при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль FAW (ранее сообщалось, что марка грузовика — КАМАЗ. — Прим. ред.), водитель которого занимался ремонтом колеса, — рассказали в ГИБДД предварительные данные по происшествию.

Ранее на видео попал момент вылета микроавтобуса на встречную полосу в Болотнинском районе Новосибирской области. В результате ДТП фура перевернулась на бок.