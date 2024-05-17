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Во что превратился разбитый на трассе Volkswagen

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Дороги и транспорт Во что превратился «Фольксваген», который разбился о припаркованный самосвал — видео с места смертельного ДТП

Во что превратился «Фольксваген», который разбился о припаркованный самосвал — видео с места смертельного ДТП

Авария произошла на Северном объезде в Новосибирской области

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Погибшему водителю было 38 лет

В Сети появилась видеозапись с места смертельного ДТП на трассе Р-255, которое произошло утром 17 мая у Северного объезда. На кадрах видно искореженный автомобиль, вероятно, неподлежащий восстановлению, и накрытое тело погибшего водителя.

— Водитель седана Volkswagen Polo явно на высокой скорости впилился сзади в самосвал на Северном объезде недалеко от Сокура, — цитирует автора видео телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Сообщение о ДТП на 70-м километре трассы Р-255 поступило в 09:02. Как рассказали в социальных сетях службы 112, автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный на обочине грузовик. От столкновения водитель иномарки скончался на месте, а сам автомобиль загорелся.

Судя по искореженному корпусу автомобиля, водитель влетел в грузовик FAW на высокой скорости

По данным ГИБДД, водителю, который погиб в ДТП, было 38 лет.

— Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Wolksagen Polo, двигался по автодороге Р-255 «Иртыш» (Северный обход г. Новосибирска) со стороны г. Новосибирска в направлении Кемерово и на 70-м км трассы при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль FAW (ранее сообщалось, что марка грузовика — КАМАЗ. — Прим. ред.), водитель которого занимался ремонтом колеса, — рассказали в ГИБДД предварительные данные по происшествию.

Если вы были очевидцем ДТП или знаете погибшего водителя, свяжитесь с редакцией НГС.
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Ранее на видео попал момент вылета микроавтобуса на встречную полосу в Болотнинском районе Новосибирской области. В результате ДТП фура перевернулась на бок.

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