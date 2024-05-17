«Медуза» на небе: запуск космической ракеты вызвал необычное явление — посмотрите, как это красиво

Так выглядела «космическая медуза» в небе над Ладожским озером Источник: Катя Стрельникова astrophotoboloto / t.me











Ночью 17 мая жители соседствующих с Архангельской областью регионов могли видеть необычное явление — «космическую медузу». Такие «медузы» возникают при запуске космических ракет, когда вышедшие из ракеты газы оказываются освещены солнцем. Само по себе явление не уникальное, но все условия совпадают не всегда. А этой ночью как раз совпали — с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель «Союз 2.1б» с космическими аппаратами на борту, а в Ленинградской области, откуда была видна траектория ракеты, небо было еще освещено закатом.

«Космическую медузу» удалось заснять автору Telegram-канала «АстроФотоБолото: атмосферное» Кате Стрельниковой.

— Зрелище впечатляющее, в какой-то момент появилась яркая полоса, от яркости, конечно, было удивление, а потом уже начал раздуваться «пузырь», в какой-то момент отделилась и ступень, — поделилась фотограф. — Что сказать, большая удача оказаться в такой момент на Ладожском озере и с хорошей погодой, стоило прокатиться за город ради ясного неба.



Источник: Катя Стрельникова, astrophotoboloto / T.me

Для кого-то «космическая медуза» могла показаться опасной — по крайней мере, год назад жители Архангельской области, увидев аналогичное явление, обеспокоились.

— Ракета движется за счет сгорания топлива, — объяснял порталу 29.RU инженер-физик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. — И [есть] продукты сгорания как любого топлива, как топлива автомобиля, топлива тепловозов. Конечно, не самые полезные вещества в мире. Но надо понять, что большинство вот этих продуктов сгорания, они оказались в высоких слоях атмосферы и рассеялись на огромные расстояния. То есть в первую очередь это углекислый газ.

Источник: Катя Стрельникова, astrophotoboloto / T.me

Фотографии «космической медузы» опубликовали не только энтузиасты, но и Минобороны.

Источник: Минобороны РФ











Министерство обороны опубликовало и видео самого старта ракеты. Не менее эффектное.