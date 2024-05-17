Конец эпохи дешевого труда: эксперты рассказали, что ждет российский рынок труда после СВО

Помимо зарплаты, участники СВО получают суточные — 4,2 тысячи рублей — и другие надбавки Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Завершение специальной военной операции может стать поворотным моментом для российского рынка труда. По мнению некоторых экспертов, высокий уровень выплат военнослужащих задает новую планку зарплатных ожиданий и приближает конец эпохи дешевого труда в стране.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов даже заявил о начале «революции зарплат». Однако так ли это на самом деле? Готовы ли работодатели, особенно в регионах, повышать зарплаты? И не приведет ли это к новому витку инфляции?



Опрошенные MSK1.RU эксперты оценивают перспективы роста зарплат более сдержанно и обращают внимание на целый ряд факторов, которые будут влиять на рынок труда в ближайшие годы — от демографической ямы до возможного возвращения уехавших граждан и ускорения роботизации производств. Разбираемся, чего ждать работникам и работодателям после завершения СВО и какие тренды будут определять развитие рынка труда.



Зарплаты: ожидания и реальность

Один из ключевых тезисов прогноза Андрея Белоусова — это повышение уровня зарплат в гражданском секторе после завершения СВО. Он отметил, что «военнослужащие, получавшие 200 000 рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места за 50 000–60 000 рублей в месяц и будут, очевидно, искать работу, соответствующую своему новому социальному статусу».

Из этого он делает вывод, что работодателям придется улучшать условия, чтобы привлечь рабочую силу. Опрошенные MSK1.RU эксперты сходятся во мнении, что демобилизованные, скорее всего, столкнутся с падением доходов при возвращении на прежние рабочие места. Это обусловлено значительной разницей в оплате труда между оборонным и гражданским сектором.

Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что медианная зарплата в России составляет 45 тысяч рублей, в то время как участники СВО получают около 200 тысяч. Вернувшись в гражданский сектор, они вряд ли смогут претендовать на сопоставимый уровень дохода. Остапкович подчеркивает, что данная проблема коснется лишь около 1% занятых, так как рынок труда в России насчитывает порядка 73 миллионов человек.



— Все остальные, как работали на своих работах сегодняшних на гражданке, так они и будут продолжать работать. Падение будет. Ну хорошо, возьмет человек и скажет: «Я не согласен». Дальше что? А работодатель скажет: «Ну у меня есть максимальная зарплата для тебя, условно, 50–60 тысяч». Ну и что, что он не согласен? И что он будет делать? Человек вынужден будет идти на эту работу, — заявил эксперт.



Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов также скептически относится к перспективе резкого роста зарплат. Он напоминает, что высокие выплаты военнослужащим обусловлены высоким риском и финансируются из резервных фондов. В мирное время компании, работающие в регионах, куда вернутся демобилизованные, вряд ли смогут предложить им сопоставимые условия. Уровень зарплат определяется рынком, и он может измениться не только из-за демобилизации, но и из-за возвращения уехавших россиян, что повысит предложение на рынке труда.



— Всё будет определяться рыночными условиями, поэтому однозначно говорить, что уровень зарплат теперь будет высоким, невозможно, потому что для этого нужно понимать, какие будут условия после демобилизации на тех рынках, где люди будут наниматься на работу. Если они вернутся и у компаний, которые функционируют в их регионах, не будет ресурсов значительных, то они могут получить предложение работать за меньшие деньги, и, чтобы прокормить семью и жить, они должны будут на это соглашаться, — добавил эксперт.



В итоге ожидания «революции зарплат» кажутся экспертам завышенными. Уровень доходов в большей степени зависит от рыночных механизмов и экономической ситуации в целом, а не только от зарплатных ожиданий военнослужащих.



Факторы, влияющие на рынок труда

Помимо непосредственного влияния СВО, на рынок труда в России оказывают воздействие и другие важные факторы, как внутренние, так и внешние.

Георгий Остапкович обращает внимание на демографическую яму, которая образовалась в России из-за низкой рождаемости в 90-е годы и эха Второй мировой войны. Проблема с демографией приводит к сокращению численности населения и старению рабочей силы. Особенно заметно уменьшается доля занятых в возрасте 23–35 лет.

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Самое производительное, самое инновационное население — 23–37 лет, и оно сокращается. А население стареет. У нас большинство занятых переходит в предпенсионный возраст. То есть за 50, а молодежь сокращается. Надо каким-то образом поднимать экономику, тогда будет подниматься прибыль и будет возможность из прибыли платить людям. То есть должна расти экономика, чтобы заработные платы держать на том же уровне, как сегодня, а может быть, даже увеличивать, — подчеркнул Остапкович.



Валерий Миронов, в свою очередь, выделяет фактор возвращения уехавших россиян. После стабилизации ситуации многие из них могут вернуться, что приведет к повышению предложения на рынке труда и, как следствие, к снижению уровня зарплат.



— Часть людей сейчас покинула Россию. Когда всё успокоится, они вернутся, повысят предложение на рынке труда, и уровень зарплаты в автоматически скорректируется. Здесь процесс равновесный. Экономика приспосабливается и предлагает тот лучший уровень зарплат, который сами работодатели потянут. Ну и которые выше прожиточного минимума, потому что ниже это невозможно, надо прожить и воспроизводить свои способности, свой организм, развиваться и работать, — объяснил Миронов.



Кроме того, по мнению Миронова, роботизация также может привести к снижению спроса на рабочую силу и, как следствие, к снижению уровня зарплат.



— Экономика действительно получила импульс к развитию. Она требует больше работников, потому что стали развиваться новые сектора. Здесь вопрос еще в том, чтобы внедрять больше роботов, которые вообще зарплаты не требуют. Это тоже будет давить на уровень зарплаты. Может быть, через какое-то время количество роботов увеличится, потому что у нас, в сравнении с другими странами, их количество кратно меньше, на 10 тысяч занятых. Сейчас если они выйдут на рынок труда, то спрос на рабочую силу снизится, а вместе с ним и уровень зарплат, — предупредил экономист.

