Раз — и сдали: объекты, которые стали для Новосибирска приятными сюрпризами в 2023 году — от Толмачево до парка «Арена»

Начало работы несколько раз переносили. После торжественного открытия здание закрыли на доработку. И пустив уже было пассажиров внутрь, удивляли посетителей тем, что поначалу терминал работал только на прием (и то не для всех авиакомпаний).



Тем не менее после того, как терминал С заработал в нормальном режиме, стало ясно, что у Новосибирска появились «городские ворота» принципиально иного уровня — с высоченными потолками, массой воздуха и света внутри. Ворота, до которых, кажется, самому городу придется некоторое время «расти».

