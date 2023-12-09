Раз — и сдали: объекты, которые стали для Новосибирска приятными сюрпризами в 2023 году — от Толмачево до парка «Арена»

Человеческая психика так устроена, что мы куда отчетливей помним и реагируем на происшествия и ЧП. При этом хорошее воспринимается как должное. Мы так быстро к нему привыкаем, что уже по прошествии небольшого времени начинаем забывать, что было иначе. Обозреватель НГС решил напомнить позитивные события, связанные со строительством и благоустройством, которые произошли в Новосибирске в 2023 году. Хотя, возможно, ждали их далеко не все.
Новый терминал аэропорта Толмачево
Возведение здания нового терминала велось, конечно, давно, но даже те, кто летает регулярно, успели привыкнуть к стройке. Было видно, что здание большое, существенно выше прежнего терминала. Но чем именно оно должно удивить, большинство жителей города, наверное, мало волновало — откроют, и посмотрим.
Начало работы несколько раз переносили. После торжественного открытия здание закрыли на доработку. И пустив уже было пассажиров внутрь, удивляли посетителей тем, что поначалу терминал работал только на прием (и то не для всех авиакомпаний).
Тем не менее после того, как терминал С заработал в нормальном режиме, стало ясно, что у Новосибирска появились «городские ворота» принципиально иного уровня — с высоченными потолками, массой воздуха и света внутри. Ворота, до которых, кажется, самому городу придется некоторое время «расти».
Конечно, пассажирам в стерильной зоне моментально стало тесновато в пиковые часы. Но после того как в строй вернутся площади старого терминала А, ситуация на какое-то время должна улучшиться.
Снос долгостроя на площади Маркса
ДК завода «Сибсельмаш», который в советское время успели только начать возводить, был почти достроен уже в условиях того, что сейчас называется частно-государственным партнерством. Но результат этого партнерства оказался никому не нужен. Сооружение морально устарело и любому инвестору проще было вложить деньги в какой-то проект, разработанный и построенный специально под существующую ситуацию на рынке. В результате город обзавелся внушительным долгостроем, который стал на долгие годы архитектурной доминантой центра левобережья.
Недостроенное здание с земельным участком не раз переходило из рук в руки, но дальше озвучивания далеко идущих планов дело не шло. Нужно заметить, что все потенциальные инвесторы планировали каким-то образом включить уже имеющееся строение в новый более крупный комплекс. И казалось, что зданию этому стоять здесь еще очень долго.
Новый владелец объекта, новосибирский девелопер Тимур Саттаров, принял радикальное решение — снести здание вовсе. Демонтаж занял несколько месяцев, но в итоге завершился без происшествий. Сейчас на этом месте вовсю идет строительство нового многоцелевого комплекса, который имеет все шансы дать всему пространству площади новую жизнь. Если планам суждено осуществиться, то уже через год-полтора центр левобережья может преобразиться.
Парк «Арена»
Разумеется, создание парка рядом с новым ЛДС было частью проекта, и основные ожидания горожан были связаны именно с ледовой ареной. Парк шел к ней как бы бонусом, внешним благоустройством. Но когда это место открыли для публики, горожане смогли оценить и шикарный вид на город, и вьющиеся дорожки, и зоны с тренажерами. Отдельной точкой притяжения (пусть и не для всех) стал большой скейт-парк. О существовании которого, кстати, до сих пор знают не все — до него ведь нужно еще дойти.
В парке «Арена», конечно, придется что-то доводить до ума или даже переделывать. Но если раньше эта зона была довольно неухоженным и диким пространством, то теперь по уровню благоустройства сопоставима с тем, что сделали для новосибирцев на правом берегу. Хотя пока она выглядит сделанной немного «на вырост». Ее потенциал полнее раскроется с запуском станции метро «Спортивная» и окончанием строительства моста через Обь. Городской пляж после возобновления работы вместе с парком у ЛДС может стать частью одной большой прибрежной зоны.
Частные парки
В этом году в Новосибирске открыли сразу несколько парков и зеленых зон, которые появились по инициативе и на средства частных предпринимателей. Самый масштабный проект такого рода — это Ельцовский парк, появившийся в некогда захламленном русле речки Ельцовки-1. Парк разбит застройщиком возведенного здесь жилого комплекса — группой «Химметалл», но открыт для посещения любыми желающими.
В парке, помимо спортивных снарядов, качелей и детских зон, проложены тропинки вдоль русла реки (его пришлось почистить). В результате у жителей всех окрестных домов появилось место для прогулок и занятий физкультурой. Да и вся эта зона обрела совершенно иной вид.
Еще один показательный пример парка — зона, построенная владельцами торгового центра «Заря» в Западном микрорайоне. Здесь появился целый «качельный комплекс» с подсветкой, практичным покрытием и общим благоустройством. Разумеется, наличие подобной зоны привлекает покупателей и в сам торговый комплекс. Но приходить сюда могут все желающие, вне зависимости от того, где они делают покупки.
Преобразилась (хотя и не до конца) зона около комплекса апартаментов «Турист». Здесь появился небольшой, но сделанный со вкусом и выдумкой парк с интересным сочетанием растений и трав. Увидеть его в окончательном виде мы сможем только в 2024 году, когда откроется комплекс. Но строители успели до наступления холодов полностью убрать все последствия работ и высадить деревья.
Где-нибудь в центре такой парк, может быть, вызывал бы и меньше эмоций. Но площадь Маркса с самого момента своего появления была территорией неустроенности. Ее не успели доделать в советское время, превратили в большую барахолку в 90-е, а в следующем десятилетии она стала зоной бесконтрольной коммерческой застройки. И только сейчас появились реальные признаки того, что уже в обозримом будущем сюда можно будет привезти гостей города, не испытывая стыда.
Одним из самых ожидаемых, но так и не случившихся событий, можно назвать завершение строительства четвертого моста через Обь. Сейчас срок его предполагаемого ввода в эксплуатацию сдвинулся почти на год.