Четвертый мост в Новосибирске подорожал на 9 миллиардов — что происходит на стройке и почему ее не закончили в срок

Четвертый мост в Новосибирске (он же — Центральный) должны были достроить к 6 декабря 2023 года. Но что-то пошло не так. Так бывает с крупными проектами, поэтому работы продолжаются. Темпы пришлось сбавить из-за «недопонимания» между концессионером («Сибирская концессионная компания», входит в группу «ВИС») и министерством транспорта региона. В день, когда мост должен был быть готов, журналистов позвали на стройплощадку, чтобы показать и рассказать, что удалось сделать. Подробности — в материале.
«Символическая буква Н»
Сейчас готовность объекта оценивают в 80%. На разных участках этот показатель отличается. Так, сам мостовой переход, по оценке строителей, готов на 90%, тоннельный путепровод под Транссибирской магистралью — на 83%.
По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» (концессионер строительства четвертого моста) зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС». АО Группа компаний «ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, а конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
Подробнее об объекте рассказал директор проекта Владислав Вавилин:
— Создание самого мостового перехода, всех транспортных развязок левого и правого берега началось в марте 2020 года. На сегодняшний день с развязки правого берега запущено рабочее движение по Зыряновскому путепроводу с пропуском трамваев, запущены автомобильные съезды 1 и 2 — это сопряжение улицы Ипподромской с Красным проспектом и Большевистской с Красным проспектом.
На левобережной развязке выполняют комплекс работ по сооружению съездов трамвайной эстакады, эти работы завершили на 70%. Также строители сооружают надземные пешеходные переходы, пункты оплаты проезда, галереи для пропуска автомобилей.
Общая длина самого мостового перехода составляет 1543 метра. Его начали сооружать в мае 2020 года, первая опора была готова в августе того же года, последняя — в апреле 2022 года. Работы выполняли методом продольной надвижки — 776 метров металлического строения собирали на берегу и надвигали над руслом реки.
Вантовый участок монтировали с помощью временных опор на высоте 15 метров. Общий вес пролетного строения составил около 20 000 тонн, его удерживают 70 вант.
— Вантовая система нужна для того, чтобы пройти над мостом на площади Будагова. Без этой системы было бы необходимо полностью останавливать движение на площади, это было недопустимо. Применена вантовая система, чтобы количество остановок движения было минимальным. Также это позволяет сохранить парк «Городское начало», плюс ко всему, это символическая для города буква Н, — объяснил Алексей Соколов, начальник Новосибирского территориального управления Группы «ВИС».
Под Транссибирской железнодорожной магистралью прокладывают путепровод из двух тоннелей, по которым автомобили будут двигаться в разных направлениях.
— Ведутся монолитные работы по устройству постоянной отделки. Из 8000 кубов бетона осталось 750. Планируемый срок завершения монолитных работ — январь 2024 года. Весной приступим к работам по устройству освещения, коммуникаций, — рассказал заместитель начальника новосибирского территориального управления группы «ВИС» Василий Погребняк.
В теплое время года участок с тоннелем благоустроят, выполнят устройство дорожной одежды, покраску, устройство гранитной облицовки.
«Не дай бог авария»
Участком, на котором строители пока не приступили к полномасштабной работе, назвали место прохождения коллектора сточных вод с Горского жилмассива. Длина этого отрезка составляет примерно 300 метров. Строители ждут, пока территорию подготовит подрядчик концедента.
— Этот участок на сегодняшний день не позволил нам обеспечить движение по прямому ходу, — говорит Владислав Вавилин. — Работы по подготовке территории в рамках нулевого этапа, которые выполнял концедент (минтранс региона), были начаты в 2019 году и не завершены до сих пор. На сегодняшний день новая нитка коллектора проложена, устраняются дефекты, которые возникли в процессе производства работ.
Переключить коллектор планируют в январе 2024 года. После этого участок смогут передать концессионеру. Тогда строители начнут отсыпку, установят ограждения, уложат дорожное покрытие. Сейчас, по словам строителей, этого делать нельзя.
— Выполнение работ над действующим коллектором бытовой канализации невозможно. Не дай бог какая-то авария там. Нас неоднократно пытались убедить, но в любом случае, это ограничения, которые накладывает балансодержатель, и нарушать мы их не можем, — заявил Владислав Вавилин.
По словам специалиста, сейчас участок, на котором была просадка, исправили. Коллектор переключают. При этом покрытие из асфальтобетона уложили на дороге до места над коллектором.
Подорожание на 9 миллиардов
Новый ориентировочный срок сдачи моста — четвертый квартал 2024 года. Среди причин называют не только спор концессионера с минтрансом.
— Ожидаем окончательный ввод моста в четвертом квартале 2024 года. Перенос сроков связан с объективными причинами: пандемия, санкции, введенные в отношении Российской Федерации, турбулентность политики. И наши отношения с концедентом в плане финансирования проекта, которые мы, я надеюсь, в ближайшее время разрешим, — объяснил Сергей Юдин, первый заместитель директора группы ВИС, генеральный директор производственной фирмы «ВИС».
По словам руководителя, сейчас на счетах концессионера находятся 3,3 миллиарда рублей, которые выделяло правительство. Но воспользоваться ими не могут.
— Есть определенное недопонимание, которое мы должны урегулировать в ближайшее время. Фактически удорожание проекта произошло более, чем на 9 миллиардов, но с учетом наших договоренностей с правительством запрошено было 7,2 миллиарда из Федерального центра. Сейчас 3,3 миллиарда находятся на наших счетах замороженными, — говорит Сергей Юдин.
Специалист уточнил, что деньги выделили в декабре 2022 года. Из-за заморозки пришлось сбавить темпы строительства. Если в пиковое время там работали 1600 человек, то сейчас на объекте находится 550 рабочих.
В соглашении о строительстве указано, что концессионер тоже должен вложить собственные средства. По словам Сергея Юдина, «ВИС» потратила 5,45 миллиарда рублей. Еще запланировано выделить 1 миллиард рублей.
Гендиректор прокомментировал и то, что сейчас суд рассматривает несколько исков, связанных со строительством четвертого моста:
— Это нормальная история — судебные разбирательства. Практика концессий только формируется в Российской Федерации. Находимся в судах по части вопросов. Где-то апелляция, где-то кассация, я не считаю, что это сильно отражается на реализации проекта.
Компания, по словам гендиректора может пройти повторную государственную экспертизу, чтобы подтвердить стоимость объекта после внесения изменений в проект.
О переносе сроков сдачи четвертого моста и намерениях минтранса решать вопрос через суд стало известно в ноябре. Историю спора между сторонами НГС рассказывал в коротком видео.