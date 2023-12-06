Четвертый мост в Новосибирске подорожал на 9 миллиардов — что происходит на стройке и почему ее не закончили в срок

«Символическая буква Н»

Сейчас готовность объекта оценивают в 80%. На разных участках этот показатель отличается. Так, сам мостовой переход, по оценке строителей, готов на 90%, тоннельный путепровод под Транссибирской магистралью — на 83%.



По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» (концессионер строительства четвертого моста) зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС». АО Группа компаний «ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, а конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.

