Новые сроки, суды и просьба понять: что происходит с четвертым мостом в Новосибирске — вся ситуация в одном видео

В Новосибирске перенесли сроки сдачи четвертого моста — в этом году движение по мосту не откроется. Об этом сообщила группа «ВИС», которой принадлежит концессионер четвертого моста - ООО «Сибирская концессионная компания». В этом видео мы коротко рассказываем о том, как складывается ситуация со строительством четвертого моста.
В ноябре «ВИС» заявил, что одна из причин переноса сроков — невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. В частности, речь шла о нарушении сроков по переустройству коллектора бытовой канализации в зоне строительства и ошибках проектной документации со стороны чиновников. В ответ Минтранс заявил, все обязательства со стороны правительства выполняются, а подтверждения дополнительных расходов, о которых говорит концессионер, нет.
— Разобраться с истинными причинами срыва срока очень сложно из-за отсутствия прозрачности для общественного контроля. Процедур, реализуемых в рамках концессии. То есть это непонятные решения по договорным обязательствам, отсутствие сведений по актуальным проектным решениям, — считает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Споры между правительством и концессионером будут разрешаться в суде. Концессионер заявил, что продолжит работы за свой счет, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил горожан отнестись с пониманием и пообещал, что мост скоро достроят. В этом видео мы собрали главные факты о ситуации со стройкой моста, известные к этому дню.