«Мы занимаем жёсткую позицию. Надоело уже»: губернатор объяснил, почему на стройку четвертого моста не выдают остаток денег

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил новосибирцев отнестись с пониманием к приостановлению стройки четвертого моста. Как объяснил губернатор, из-за проблем с частным партнером правительство не выдает часть федерального гранта. Концессионером строительства поликлиник, школ и четвертого моста выступает группа компаний «ВИС». Такое заявление сделал губернатор на 38-й сессии Заксобрания Новосибирской области.
— Действительно не выдаем остаток капитального гранта, пока наш частный партнер не выполнит нашего требования. Да, обратная сторона такого подхода — это потеря времени. Различные юридические процедуры. Сегодня в отношении некоторых строек мы занимаем жёсткую позицию. Надоело уже. Да будут проблемы, просим относиться с понимаем. Я вас уверяю, все объекты будут достроены, как бы тяжело нам это не было, — высказался Андрей Травников.
Губернатор также объяснил проблемы со строительством школ и поликлиник по концессиям. Во время сессии депутаты Заксобрания спросили насчет двух школ, строящихся по концессиям, в которых разобрали фундамент. Андрей Травников объяснил, что правительство не согласовало отклонение по школам и попросило частного партнера разобрать фундамент. Как добавил губернатор такая же жесткая позиция по поликлиникам.
О приостановление строительства четвертого моста и смещения дат стало известно в начале ноября. Разногласие сторон связано с изменениями в проектных решениях и финансировании. «ВИС» обвинило министерство транспорта, что они не дают им денег из гранта и сделали ошибки в документах. НГС подробно разбирались в конфликте сторон.