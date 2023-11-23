«Мы занимаем жёсткую позицию. Надоело уже»: губернатор объяснил, почему на стройку четвертого моста не выдают остаток денег

— Действительно не выдаем остаток капитального гранта, пока наш частный партнер не выполнит нашего требования. Да, обратная сторона такого подхода — это потеря времени. Различные юридические процедуры. Сегодня в отношении некоторых строек мы занимаем жёсткую позицию. Надоело уже. Да будут проблемы, просим относиться с понимаем. Я вас уверяю, все объекты будут достроены, как бы тяжело нам это не было, — высказался Андрей Травников.