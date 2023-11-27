«Проект не отражает ситуацию»: «ВИС» назвала причины нарушений на стройке четвертого моста в Новосибирске

По информации группы «ВИС», нарушения допустили из-за того, что данные в проектной документации не соответствовали ситуации на строительной площадке.



— Первый пример — несоответствие инженерно-гидрогеологических условий участка, где должен располагаться тоннель в створе улице Станиславского, данным, заложенным в проектной документации. В ходе строительства было выявлено, что проект, выполненный в 2015 году, не отражает реальную ситуацию в районе пролегания тоннеля, — объяснила группа «ВИС» в ответе на запрос НГС.