«Проект не отражает ситуацию»: «ВИС» назвала причины нарушений на стройке четвертого моста в Новосибирске

Группа «ВИС», которой принадлежит концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, назвал причины возникновения нарушений, которые выявил Ростехнадзор.
По информации группы «ВИС», нарушения допустили из-за того, что данные в проектной документации не соответствовали ситуации на строительной площадке.
— Первый пример — несоответствие инженерно-гидрогеологических условий участка, где должен располагаться тоннель в створе улице Станиславского, данным, заложенным в проектной документации. В ходе строительства было выявлено, что проект, выполненный в 2015 году, не отражает реальную ситуацию в районе пролегания тоннеля, — объяснила группа «ВИС» в ответе на запрос НГС.
По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС».
АО Группа «ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, а конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
Концессионер утверждает, что уровень грунтовых вод на 1,5 метра выше, чем указано в проекте. Несмотря на это, на объекте выполнили работы, на которые ошибки в проекте не повлияли. Рабочие установили защитный экран, уложили тампонажный слой стартового и приемного котлованов и выполнили прочие работы.
— Для продолжения строительства требуются дополнительные изыскания и новые проектные решения для тонеллепроходческих работ. В настоящее время строительство тоннеля в створе улицы Станиславского фактически находится в стадии консервации, — заявили в «ВИС».
Концессионер добавил, что за свой счет понижает уровень воды в зоне строительства тоннеля.
Также, по словам группы «ВИС», во время строительства обнаружили расхождения проектного и фактического расположения инженерных коммуникаций. Концессионер объяснил, что это критически не влияет на строительство, но сказывается на сроках работ.
— Строители вынуждены обходить, переносить и переустраивать коммуникации в режиме реальной ситуации, параллельно внося изменения в рабочую и проектную документацию. Эта работа выполняется по сей день, отсюда и выявленные нарушения, о которых заявлено в сообщении, распространённом в субботу Сибирским управлением Ростехнадзора, — пишет «ВИС».
Компания добавила, что нарушения касаются формальных процедур, необходимых для приведения внесения изменений в проект. По некоторым процедурам работу еще не закончили.
Также концессионер заявил, что в некоторых случаях решения приходится принимать в момент работ. Так, когда строители погружали сваи одного из надземных пешеходных переходов, выяснилось, что несущие слои грунта на 6,3 метра ниже, чем указано в проекте. Специалисты не могли оставить сваи «висеть» в неукрепленном грунте, поэтому бурили, пока не дошли до несущего слоя.
— В итоге — расхождение отметки положения свай с проектной документацией, что формально является нарушением. Альтернатива этому — остановить работы и не возобновлять, пока документы не будут приведены в соответствие с реальной ситуацией. Однако в этом случае строительные работы могут растянуться на неопределённый срок, — объяснил концессионер.
Сейчас «ВИС» предпринимает меры для того, чтобы ввести четвертый мост в эксплуатацию. С учетом ситуации, строительство можно закончить в 2024 году, если участники проекта выполнят свои обязательства.
НГС направил запрос в министерство транспорта Новосибирской области, чтобы выяснить, действительно ли документация не соответствует фактическому состоянию места строительства.
В ноябре группа «ВИС» сообщила, что четвертый мост не успеют достроить в декабре 2023 года. Концессионер назвал одной из причин невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. Власти в ответ заявили, что исполняют обязательства, и вопрос будут решать в суде. НГС собрал мнения экспертов о том, что будет со стройкой дальше. Позже концессионер заявил, что продолжит работы за свой счет.
Четвертый мост с пилоном высотой 114 метров уже изменил облик Новосибирска. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как объект выглядит сейчас.