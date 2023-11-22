Видно даже из центра: как четвертый мост изменил виды Новосибирска — показываем фото

Строительство четвертого моста в Новосибирске приостановили. Концессионер работ, группа «ВИС», объясняет это проблемами с финансированием, а региональный минтранс собирается в суд. Сроки сдачи объекта перенесли. Но работы, по информации группы «ВИС», уже выполнили на 85%.
Новый мост существенно изменил облик Новосибирска. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как объект выглядит сейчас.
Отметим, что есть разные оценки готовности моста. По информации министерства транспорта Новосибирской области, техническая готовность составляет 69,84%, общая строительная готовность — примерно 75%, мостовое сооружение достроено больше, чем на 80%. Аудиторы КСП заявили, что в августе переправа была готова на 66,72%. Группа «ВИС» сообщает о том, что объект построен на 85%.
На прошлой неделе НГС разбирался в конфликте из-за моста. Эксперты высказались о том, как спор между «ВИС» и министерством транспорта Новосибирской области может сказаться на стройке.