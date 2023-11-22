freedom
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 3/10
usd 87.87
eur 96.26
СрочноАнгарский маньяк получил еще 10 лет колонии
Все новости
Все новости

Видно даже из центра: как четвертый мост изменил виды Новосибирска — показываем фото

Стройка преобразила город

2 642

Мост видно из разных частей города

Поделиться

Строительство четвертого моста в Новосибирске приостановили. Концессионер работ, группа «ВИС», объясняет это проблемами с финансированием, а региональный минтранс собирается в суд. Сроки сдачи объекта перенесли. Но работы, по информации группы «ВИС», уже выполнили на 85%.

Новый мост существенно изменил облик Новосибирска. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как объект выглядит сейчас.

Высота пилона четвертого моста — 114 метров

Высота пилона четвертого моста — 114 метров

Поделиться

Отметим, что есть разные оценки готовности моста. По информации министерства транспорта Новосибирской области, техническая готовность составляет 69,84%, общая строительная готовность — примерно 75%, мостовое сооружение достроено больше, чем на 80%. Аудиторы КСП заявили, что в августе переправа была готова на 66,72%. Группа «ВИС» сообщает о том, что объект построен на 85%.

Конструкцию удерживают 35 пар вант

Конструкцию удерживают 35 пар вант

Поделиться

Транспортные развязки моста имеют 25 съездов. По четырем из них <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/10/25/72846737/" class="_" target="_blank">разрешили проезд</a>

Транспортные развязки моста имеют 25 съездов. По четырем из них разрешили проезд

Поделиться

Готовность объекта оценивают по-разному

Готовность объекта оценивают по-разному

Поделиться

Стоимость проезда по мосту составит 100 рублей для легковых автомобилей

Стоимость проезда по мосту составит 100 рублей для легковых автомобилей

Поделиться

Сдачу объекта перенесли на 2024 год

Сдачу объекта перенесли на 2024 год

Поделиться

На прошлой неделе НГС разбирался в конфликте из-за моста. Эксперты высказались о том, как спор между «ВИС» и министерством транспорта Новосибирской области может сказаться на стройке.

По теме

Четвертый мостГруппа ВИССтроительствоКонцессияНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter