Самое время: когда сажать тюльпаны и пересаживать пионы осенью

Луковице нужен холод, чтобы весной дать красивый цветок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В сентябре нужно успевать не только собирать урожай, но и позаботиться о цветнике. Наступает время посадки тюльпанов, а также пересадки пионов. Важно сделать все вовремя и правильно, чтобы в следующем году наслаждаться красотой этих цветов.

Когда сажать тюльпаны осенью

Луковицы нужно посадить именно осенью, потому что без холода красивый цветок не получить. Если отложить высадку на весну, то придется минимум месяц держать их в холодильнике. При этом нет никаких гарантий, что метод сработает на 100 процентов.

— Срок высадки тюльпанов осенью — с третьей декады сентября и до середины сентября, до первого снега. Если луковица не пройдет необходимые ей этапы, то есть не получит холод, то цветка не будет, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если все сделать правильно, то в следующем году в середине мая можно будет любоваться тюльпанами.

По лунному календарю садовода, лучшие дни для высадки тюльпанов в сентябре — 18, 19, 21, 25, 26, в октябре — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Неблагоприятные дни в сентябре — 20, 27, 28, в октябре — 1, 31.

Как выбрать тюльпаны

Луковицы должны быть без пятен Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Сортов тюльпанов сейчас огромное количество, поэтому стоит ориентироваться на свои желания и предпочтения. Самые дорогие варианты — пионовидные и махровые. Дешевле всего купить низкорослые цветы.

— На луковице не должно быть пятен и повреждений. Внимательно осмотрите ее, чтобы не было следов от ударов. Лучше выбирать луковки покрупнее — около 3-4 сантиметров в диаметре, крепкие, — советует агроном.

Перед высадкой лучше хранить луковицы в холодильнике в отсеке для овощей.

Как сажать тюльпаны

Тюльпаны можно высаживать совсем близко друг к другу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Лишнюю шелуху с луковиц нужно снять только перед посадкой. Их можно окунуть в слабый раствор марганцовокислого калия на пять минут и просушить. Так будет дополнительная защита от вредителей.

Тюльпаны, как и другие луковичные растения, любят рыхлую землю. В каждую лунку нужно добавить по чайной ложке древесной золы и двойного суперфосфата или же чайную ложку комплексных удобрений без азота.

— Расстояние между луковками может быть любое. Их даже высаживают мостовым способом, то есть на расстоянии 1-2 сантиметров. В этом случае получится очень плотный ковер из цветов. Но идеальное расстояние между цветами все же 10-15 сантиметров. Тогда они будут более крупными, и нет такого риска подгнивания, — отметила Людмила Шубина.

Глубина лунки для посадки — три высоты луковицы. Если у вас, например, ее высота 2 сантиметра, то лунка должна уходить на глубину 6 сантиметров. Это необходимо, чтобы растение благополучно перезимовало.

Когда пересаживать пионы осенью

Осенью пион лучше укоренятся. Он не любит жару Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Осень — лучшее время для пересадки пионов и высадки новых кустов. Вредители не успеют сделать свое черное дело, а куст спокойно укоренится. Работы с цветами можно проводить весь сентябрь.

— Корневище для посадки должно быть крупным, крепким и здоровым. Не должно быть подгниваний, рубцов, наростов, — перечислила специалист. — Если повреждены лишь пара маленьких участков, то их нужно срезать перед посадкой и опустить ненадолго корневище в раствор марганцовокислого калия.

Высаживать пионы нужно в прохладный, пасмурный день, но место под цветы должно быть на солнечном и защищенном от ветра участке. Посадочная яма около 50-60 сантиметров в глубину, высоту, ширину в зависимости от размера корневища.

— Пион быстро развивает мощную корневую массу, поэтому ему нужна очень рыхлая земля. На дно ямы нужно набросать, например, шишек или гальки, чтобы сделать дренаж. Добавить ведро перегноя, смешанного наполовину с грунтом и ложкой минеральных удобрений. Немного утрамбовать, — объяснила Людмила Шубина.

В итоге яма будет полностью засыпана питательной смесью. Ее нужно пролить водой. Почти вровень с землей нужно расположить корневище и засыпать его, образуя бугорок. Опять полить водой. Важно сильно не заглубить корневище, иначе пион будет плохо цвести.

Как обрезать пионы осенью

Если пересаживать или рассаживать пионы осенью вы не планируете, то сейчас нужно обрезать все семенные коробочки почти на полную глубину куста. Внести фосфорно-калийные удобрения в объеме, указанном на упаковке.

В начале октября нужно провести санитарную обрезку. Всю зеленую массу подрезать минимум на 2/3 высоты, можно почти под самый корень. Если на кусте было много муравьев или тли, то зеленую массу нужно утилизировать. Если она была здоровая, то ее можно уложить вокруг растения для защиты от осенних заморозков.

Что еще почитать про сад и огород

Если грамотно и вовремя вносить необходимые подкормки, то плодоношение огурцов и помидоров можно продлить до поздней осени.

В конце августа дачникам нужно позаботиться и о грядках с клубникой. Нужно обработать не только имеющиеся кусты, но и посадить новые.