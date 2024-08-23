Хрен вам в помощь: шесть рецептов вкуснейших и хрустящих огурчиков на зиму

Чтобы огурчики получились хрустящими, нужно добавить правильные специи Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Огурцы сейчас на самом пике плодоношения, поэтому многие увозят их с дач мешками. Но что делать с таким богатым урожаем? Часть, конечно, пойдет на салаты, но лишь малая от всего объема. Предлагаем вам шесть рецептов вкусных и хрустящих огурчиков на зиму от новосибирских дачников.

При готовке нужно учесть несколько важных правил. Огурчики нужно помыть и оставить в холодной воде на 2–3 часа замачиваться, лучше обрезать их с двух сторон. Чеснок делает их более мягкими, поэтому достаточно по одному зубчику на банку для аромата. А вот листья хрена и смородины сделают заготовки особо хрустящими.

Огурцы «Хрустящие»

Вам потребуется: 3 килограмма огурцов, листья хрена, зонтики укропа, по одному зубчику чеснока на банку, перец душистый горошком, гвоздика. Для маринада на один литр воды: 2 лавровых листа, 1 столовая ложка соли, 2 столовых ложки сахара, 1/3 чайной ложки уксуса 70%.

На дно стерилизованной банки уложить листья хрена (несколько порезанных штук), зонтик укропа, чеснок, перец душистый горошком (по 2 штуки), гвоздику (по 2 штуки). Плотно заложить огурцы в банку, утрамбовывая их. Залить кипятком, накрыть крышкой, дать постоять 15 минут. Слить воду в мерный стакан. Поставить ее на огонь в кастрюле. Добавить соль, лавровый лист, сахар. Дать закипеть и поварить 3–5 минут. Залить банки. Добавить в каждую уксус из расчета 1/3 чайной ложки уксуса 70% на литровую банку. Закатать.

Огурцы «Как в магазине»

Чеснок делает огурцы мягкими, поэтому нужно добавлять его совсем немного Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вам потребуется: 3 килограмма огурцов, зонтики укропа и по одному зубчику чеснока, чайная ложка кориандра зернами, половина чайной ложки черного перца горошком на банку. Маринад на литр воды: 2 столовых ложки соли, 4 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки уксуса 70%.



На дно стерилизованной банки уложить зонтик укропа, чеснок, кориандр, черный перец горошком. Плотно заложить огурцы в банку, утрамбовывая их. Залить кипятком, накрыть крышкой, дать постоять 15–20 минут. Слить воду в мерный стакан, поставить его на огонь в кастрюле. Добавить сахар, соль. Дать закипеть и поварить 3–5 минут. Снять с огня, добавить уксус, размешать. Залить огурцы, закатать. Огурчики получаются очень острыми и с яркой кислинкой за счет большого количества уксуса.

«С горчицей»

Вам потребуется: 3 килограмма огурцов, зонтики укропа, листья хрена, вишни, смородины, черный перец горошком, семена горчицы, по одному зубчику чеснока на банку. Маринад на банку объемом 1,5 литра: 1 столовая ложка соли, 3 столовых ложки сахара, 1 чайная ложка уксуса 70%.

На дно стерилизованной банки уложить листья хрена, вишни, смородины, половину чайной ложки черного перца горошком, зонтик укропа, чеснок. Плотно заложить огурцы в банку, утрамбовывая их. Залить кипятком, накрыть крышкой, дать постоять 15 минут. Слить. Повторить заливку свежей кипящей водой. Слить ее в кастрюлю и дать закипеть.

В каждую банку (1,5 литра) насыпать по чайной ложке горчицы и столько же уксуса 70%, сахар, соль. Залить кипящей водой, закрутить банки.

«С острым перчиком»

У огурцов срезают кончики, чтобы они быстрее и лучше мариновались Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Вам потребуется: 1,5 килограмма огурцов, по одному зубчику чеснока на банку, зонтики укропа, острый перец любимого сорта, лавровый лист, черный перец горошком. Маринад на 1 литр воды: 2 столовых ложки соли, 5 столовых ложек сахара, 6 столовых ложек уксуса 9%.



На дно стерилизованной банки уложить чеснок, лавровый лист, зонтик укропа, черный перец горошком (по 5–8 штук). Плотно заложить огурцы в банку, утрамбовывая их. Острый перец разрезать на половинки. Если требуется очень острая закуска, то на литровую банку положить по две половинки, если менее — по одной или по четвертинке. Залить кипятком, накрыть крышкой, дать постоять 15 минут. Воду слить. Залить свежим кипятком на 5 минут, а затем слить в кастрюлю. Добавить соль, сахар, уксус, довести до кипения. Залить кипящим маринадом банки и закатать.

Огурчики «Без уксуса»

Вам потребуется: 2–3 килограмма огурцов, по одному зубчику чеснока и по одному лавровому листу на банку, зонтики укропа, по 5–8 горошин черного перца на банку. Для маринада на 1,5 литра воды: 2 столовых ложки соли, 5 столовых ложек сахара, 2 чайных ложки лимонной кислоты (без горки).

В каждую стерилизованную банку положить чеснок, лавровый лист, зонтик укропа, черный перец горошком. Плотно уложить огурчики в банку. Залить кипятком, подождать 15 минут, слить воду. Залить опять кипятком на 10 минут, слить воду. Залить кипятком третий раз на 5 минут, слить в кастрюлю. Добавить соль, сахар, лимонную кислоту. Довести до кипения, поварить 3–5 минут. Залить кипящим маринадом банки, закатать.

Огурчики «С кетчупом»

Вам потребуется: 2 килограмма огурцов, 300 граммов острого любимого кетчупа, зонтики укропа, по одному зубчику чеснока и по одному лавровому листу на банку, листья хрена или смородины. Душистый перец горошком — по 3–5 штук на банку. Для маринада: 1 столовая ложка соли, 4 столовых ложки сахара, 5 столовых ложек уксуса 9%.

В чистые банки положить листья хрена или смородины, зонтик укропа, чеснок, душистый перец. Утрамбовать огурчики. В кастрюле с водой развести кетчуп, добавить соль, сахар, уксус. Дать закипеть, поварить 3–5 минут. Залить в банки, прикрыть крышкой, но не закручивать. В глубокой кастрюле положить на дно полотенце, залить горячей водой, аккуратно поставить банки. Поставить медленный огонь и после закипания варить не более 8 минут. Достать банки, закрутить крышки.

Важное про сад и огород

Вкусные рецепты заготовок на зиму из кабачков, если вы устали печь оладьи, торты и крутить икру.

Мы подобрали самые вкусные рецепты заготовок перцев и баклажанов на зиму от новосибирских дачников для тех, кто устал крутить лечо и хочет попробовать что-то новое.



С помощью определенных растений и при правильной агротехнике можно вернуть земле плодородие и рыхлость без больших затрат.

