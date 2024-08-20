Не торт и не икра: шесть вкусных и оригинальных рецептов заготовок из кабачков на зиму

Кабачки можно законсервировать даже так, что в итоге по вкусу получатся ананасы или грузди Источник: Дарья Селенская / 74.RU











Сезон «попробуй раздать кабачки» давно открыт, и если никому из родственников и друзей овощ не потребовался, то с урожаем придется разбираться самостоятельно. Мы подобрали самые вкусные рецепты заготовок на зиму от новосибирских дачников для тех, кто устал из кабачков печь оладьи, торты и крутить икру.

Кабачки «Острые»

Вам потребуется: 1 кг кабачков, 200 г моркови, 200 г лука, 100 г сладкого перца, 5–7 зубчиков чеснока, чайная ложка красного перца без горки, чайная ложка соли, столовая ложка сахара, 100 мл 9%-го уксуса, 100 мл растительного масла, половина чайной ложки черного молотого перца, лавровый лист.

Кабачки помыть, очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Морковь нарезать кружочками, сладкий перец — полосками, лук — полукольцами. Смешать в миске кабачки, морковь, сладкий перец, лук, добавить мелко порубленный чеснок, соль, сахар, лавровый лист, молотый красный и черный перцы. Перемешать. Влить растительное масло и уксус. Перемешать, оставить при комнатной температуре на три часа. Разложить салат по чистым банкам, залить соком. Стерилизовать банки в кипящей воде 15–20 минут.

Кабачки — ананасы

Чтобы удалить из кабачков лишнюю влагу, нужно присыпать их солью и оставить на 15–20 минут Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Вам потребуется: 1 кг кабачков, половина стакана сахара, половина чайной ложки лимонной кислоты, 400 мл ананасового сока.



Кабачки почистить, снять кожуру, нарезать соломкой или кубиками. В кастрюлю налить ананасовый сок, всыпать сахар и лимонную кислоту, высыпать кабачки. После закипания варить 15–20 минут. Разложить в стерилизованные банки, закатать.



Рулетики из кабачков

Вам потребуется: 1 кг кабачков, 300 г моркови, чайная ложка соли, две чайных ложки сахара, две столовых ложки 9%-го уксуса, укроп или петрушка свежие — по вкусу (по 2–3 веточки на банку), лавровый лист — по штуке на банку, по одному зубчику чеснока на банку.

Кабачки вымыть, обрезать по краям, нарезать тонкие полоски овощечисткой. То же самое сделать с морковью. Положить на полоску кабачка полоску моркови и скрутить рулетик. В стерилизованные банки положить чеснок, зелень, лавровый лист, сложить плотно рулетики. Приготовить маринад. В литр воды добавить соль, сахар, довести до кипения. Добавить уксус. Залить банки маринадом, закрыть.

Кабачки-брусочки в томате

Кабачки отлично сочетаются в заготовках с томатами Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Вам потребуется: 1 кг кабачков, зонтики укропа — по одному на банку, по зубчику чеснока на банку, по 3–5 горошинок душистого перца. Маринад: на один литр воды — столовая ложка соли, три столовые ложки сахара, четыре столовые ложки 9%-го уксуса, 150 г томатной пасты.



Кабачки вымыть, нарезать брусочками так, чтобы до верха банки было 2–3 сантиметра, если разместить их вертикально. В стерилизованные банки положить зонтик укропа, разрезанный пополам чеснок, горошинки перца. Наполнить банки вертикально кабачками и залить кипятком, дать постоять 10–15 минут. Воду слить, поставить на огонь, добавить томатную пасту, соль, сахар. Довести до кипения, влить уксус. Залить кабачки маринадом, банки закрыть.

Кабачки «Как грузди»

Вам потребуется: 3 кг кабачков, 30–50 г укропа, стакан растительного масла, 2–3 зубчика чеснока, столовая ложка черного молотого перца, 2 столовых ложки соли, 4 столовых ложек сахара, 2 столовых ложки 9%-го уксуса.

Кабачки помыть, очистить от кожуры, порезать на кубики. Мякоть должна быть плотной. К кабачкам добавить мелко порубленные укроп и чеснок, перец. Перемешать. Добавить соль, сахар, уксус. Перемешать, оставить на четыре часа мариноваться при комнатной температуре. В чистые банки разложить кабачки, залить маринадом. Стерилизовать в кипящей воде 10–15 минут, вынуть и закатать.

Варенье из кабачков

Вам потребуется: 1 кг кабачков, 400 г лимонов, 1 кг сахара, 30 г свежего имбиря, чайная ложка молотой корицы.

Кабачки помыть, очистить от кожуры, порезать на мелкие кубики. Добавить сахар, перемешать, оставить на два часа. Поставить кастрюлю с кабачками в сиропе на средний огонь и довести до кипения. После закипания варить на медленном огне 15 минут, обязательно убирая пенку. Убрать с огня, остудить при комнатной температуре. На это уйдет около двух часов.

Лимоны ошпарить кипятком, нарезать тонко на четвертинки, удалить косточки, добавить к кабачкам. Кастрюлю опять довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут, помешивая. Опять остудить до комнатной температуры. Добавить в кастрюлю тертый имбирь и корицу. Повторить процедуру варки в третий раз, только теперь горячее варенье нужно разлить по стерилизованным банкам. Закатать.

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