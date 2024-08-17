Время сидератов: какие культуры посеять осенью, чтобы получить плодородную и рыхлую землю на следующий сезон

Зеленые удобрения способны всего за один сезон обогатить землю Источник: Саит Линов / 116.RU











Постепенно с огорода уходят овощи и освобождается всё больше места, поэтому самое время задуматься о будущем сезоне. Любая культура истощает почву, делает ее более грубой, а удобрения стоят немало. Но с помощью определенных растений и при правильной агротехнике можно вернуть земле плодородие и рыхлость без больших затрат.

Когда сеять сидераты

Сидераты еще называют зелеными удобрениями — это растения, которые при перепревании обогащают почву, делают ее рыхлой и плодородной. Их сеют массово весной или в течение лета.

— С помощью сидератов можно обогатить почву и хорошо сэкономить на удобрениях. Принцип такой — культура должна дать хорошую зеленую массу, ее потом нужно вкопать в землю, где она перепреет, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Лучше сеять весной или в течение лета, но тогда грядки будут заняты на целый дачный сезон.

Способ эффективный, но чаще дачники прибегают к осенним сидератам или сеют растения по мере того, как освобождаются грядки, чтобы не терять место на огороде в течение сезона. В любом случае лучше никогда не оставлять землю пустой.

— Освободилась грядка — перекопайте ее и сейте сидераты, какие есть под рукой. Так вы убережете землю от воздушной и водной эрозии. Землю без посадок еще быстро захватывают сорняки, поэтому нельзя оставлять пустые места, — предупредила агроном.

Осенние сидераты для огорода

Горчица — отличный осенний сидерат Источник: Vincent Keiman / unsplash.com











Фацелию и рожь лучше оставить для весенних посадок, так как осенью они не успеют дать хорошей зеленой массы. Самые лучшие осенние сидераты для огорода — крестоцветные культуры. Также можно использовать в качестве сидератов клевер и овес.

— Лучше всего в конце августа или в сентябре посеять горчицу, рапс или масличную редьку, они очень быстро растут. Рапс осенью даже успевает зацвести, особенно если погода будет теплой, — отметила специалист. — Все эти культуры выдержат заморозки примерно до –2 градусов.

Лучше перекапывать под снег осенние сидераты, но строгого требования нет. Если на это времени не осталось, то пусть зеленая масса так и останется на огороде. Весной, как только снег сойдет и земля оттает, нужно методично вкопать растения в почву, хорошо их разрубая. Но всё же стоит найти время на осеннюю перекопку — так зеленая масса дольше будет находиться именно в земле.

Вариант с оставленной до весны грядкой с сидератами точно не подойдет для земли под чеснок и лук. Озимый чеснок сажают для будущего урожая в сентябре–октябре, поэтому под него перекопать грядку придется осенью. Также стоит позаботиться о грядке для лука. Эту культуру также высаживают ранней весной и может быть проблематично заниматься такой перекопкой после схода снега.

Какие еще удобрения нужно внести

Перед посевом сидератов стоит внести хлористый калий для еще большего эффекта. Это достаточно дешевое удобрение, и весной его использовать нельзя, а после зимы воды вымывают хлор, оставляя только очень нужный культурам калий.

— Осенью можно вносить свежий коровий навоз. Он за зиму по тому же принципу, что и зеленые удобрения, перепреет. Только навоз может быть заражен болезнями и паразитами, поэтому брать его нужно только у проверенных людей, — предупреждает Людмила Шубина.

На одну сотку потребуется в среднем 30–40 килограммов навоза. Если желания заниматься сидератами нет, а покупать навоз боитесь, то придется потратиться на перегной. Стоит вносить его непосредственно на грядки, чтобы не тратиться на дорожки. Нужно примерно 5–7 килограмм на квадратный метр в зависимости от состояния почвы.

Что делать с оставшейся ботвой

Компостная куча — обязательный атрибут успешного дачника Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Есть два варианта использования пожнивных остатков, то есть зеленой массы растений, которая остается после сбора урожая — сейчас в основном это ботва помидоров, брокколи, цветной капусты. Скоро к ним присоединятся белокочанная капуста, огурцы, перцы, баклажаны, морковь, свёкла. Ботву нужно поделить на две части.

— Все больные листья и растения нужно, конечно, сжечь. Особенно, если они были поражены грибковыми заболеваниями, — отметила агроном. — Из оставшихся часть отправляйте в компост, а часть вкапывайте назад в землю — это тоже отличное зеленое удобрение.

Особенно хорошо землю обогащает ботва и оставшиеся листья от капусты, а также гороха с фасолью. При перекопке осенью также важно внимательно убирать все личинки вредителей.

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