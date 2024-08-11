Набирают массу: когда выкапывать морковь со свеклой и что посадить на опустевшую грядку

Морковь со свеклой выкапывают не раньше сентября Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Морковь и свекла радуют дачников уже достаточно крепкими корнеплодами и мощной листвой. Важно вовремя выкопать их — не слишком рано и не поздно. Объясняем, когда освобождать грядки от урожая и что посадить на них для будущего богатого урожая.

Когда выкапывать морковь и свеклу

В августе морковь и свекла набирают свою массу. Только за один финальный месяц они могут увеличиться в размере на 40–50%. Браться за лопаты еще рано.

— Если посевы были очень ранними, то тогда выкапывать можно в самом конце августа. Идеальный срок — с начала сентября и до третьей декады месяца, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если выкопать слишком рано, то храниться морковь со свеклой будут недолго, быстро пойдут в рост.

Урожай может удивить размерами. Если корнеплоды слишком большие, то в следующем году стоит посеять свеклу на одну-две недели позже привычного срока, а морковь не так сильно прореживать.

Откладывать на самый конец сентября копку моркови и свеклы не стоит, так как они выдерживают лишь кратковременные понижения температуры до -1...-3 градусов. Если затянуть со сбором урожая, то можно остаться без корнеплодов на зиму.

Как ухаживать за морковью и свеклой в августе

Лишняя влага испортит корнеплоды Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Поливать грядки уже не нужно. Влага вытесняет воздух из земли, что очень не нравится корнеплодам, которые могут расти из-за этого неправильно и даже трескаться.

— В августе у нас много дождей и сейчас, что морковь, что свекла прекрасно обходятся без дополнительного полива. Так можно болото развести, что всё гнить начнет. Попортится и ботва, что скажется на качестве урожая, — предупреждает Людмила Шубина.

Если ботва выглядит болезненно: потеряла упругость, потускнела или даже появились пятна, то можно в первой половине августа внести фосфорно-калийные удобрения. Обрезать в августе можно только поврежденную зелень.

— У нас год борьбы с сорняками. Их очень много, и грядки придется всё-таки пропалывать. Можно подрыхлить аккуратно, но какого-то особого ухода они сейчас не требуют, — подчеркнула специалист.

Как копать грядку и что посадить после

На пустые грядки стоит посеять рапс или горчицу. Рожь тоже отличный сидерат, но лучше оставить ее на весну Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Морковь со свеклой копают, поддевая землю рядом с корнеплодом. При этом нужно придерживать ботву и рядом складывать урожай. Корнеплоды подсохнут, пока вы занимаетесь грядкой. Ботву с них нужно срезать и очистить урожай от лишней земли.

— Оставлять землю пустой нельзя. Она так теряет свое плодородие, нарушается структура из-за воздействия воды и воздуха. Освободившуюся грядку нужно тщательно перекопать. Удалить все сорняки, обязательно убрать личинки вредителей, — перечислила агроном. — В сентябре можно посеять крестоцветные культуры как сидераты.

Сидераты — это зеленые удобрения. Растения развивают зеленую массу, которую перекапывают перед снегом. Они перепревают в земле, обогащая ее.

— Можно посеять горчицу белую, редьку масличную. Рапс даст зеленую массу очень быстро и привлечет полезных насекомых, — подчеркнула Людмила Шубина. — Можно не перекапывать их под зиму, а сделать это ранней весной. И так и так растения перепреют под снегом и потом обогатят почву.

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