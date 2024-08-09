Протри сухой тряпкой: как правильно хранить кабачки в квартире и заморозить урожай

К концу августа кабачки будут предлагать даже манулам Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Пришел август, а с ним и время кабачков. Через неделю-две начнется традиционный круговорот овоща. Даже с одного куста можно получить огромный урожай — что говорить, если на даче их несколько. Если все родственники, друзья и даже случайные прохожие отказались брать ваши кабачки, то вот вам советы, как их сохранить в квартире и правильно заморозить.

Когда собирать кабачки

При сборе нужно четко понимать, как будет использован овощ. Если для разнообразных блюд, то срывать можно даже маленькие плоды — они подойдут и для жарки, и для тушения, и для запекания.

Долго храниться будут только кабачки спелые, с толстой кожицей. Как и в случае с арбузами, определить идеальный кабачок для хранения можно по звуку: если постучать по овощу, и звук будет глухой — то его можно срезать. Именно срезать! Не выкручивать, не рвать, а срезать так, чтобы осталось 3–5 см плодоножки, то есть не под самую верхушку.

Внимательно осмотрите овощ. На нем не должно быть пятен и повреждений.

Как хранить кабачки в квартире и погребе

Овощ пролежит дольше в прохладном и проветриваемом помещении Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Дома кабачки нужно протереть сухой тряпкой от грязи — мыть в воде нужно только непосредственно перед готовкой. При хранении важно, чтобы овощи не соприкасались друг с другом, иначе начнут подгнивать.

— Сухое, темное и проветриваемое место — всё, как всегда, для длительного хранения овощей, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Часть можно на подоконнике хранить — те, что пойдут в первую очередь на переработку. На балконе можно их держать и в сентябре, начале октября, но следить, чтобы не замерзли, чтобы не было ниже +5 градусов.

В квартире овощи можно положить под кровать или убрать в коробки, переложив бумагой и сделав отверстия для поступления воздуха.

В погребе должна быть температура не ниже +4 градусов и влажность не выше 70%, чтобы кабачки хранились максимально долго. Полку лучше всего застелить соломой и разложить овощи так же, чтобы они не касались друг друга. Важно регулярно проверять урожай и выбрасывать всё, что подгнило.

Как заморозить кабачок

В морозилку нужно отправлять не переспелые овощи Источник: Дарья Селенская / 74.RU











Есть два наиболее популярных способа заморозки кабачков: кружочками или кубиками. В первом случае придется морозить овощ в один слой на тарелке или разделочной доске. После того как схватится, можно уже сложить кружочки в один пакет или контейнер. С кубиками намного проще: их можно сразу ссыпать в емкость для хранения и отправлять в морозилку.

— Разницы нет, в какой форме будет храниться кабачок. Всё зависит от того, как дальше будете использовать. Кружочками режут, чтобы потом жарить, а кубиками, чтобы тушить, — объяснила Людмила Шубина. — Его даже натирают и потом замораживают, чтобы оладьи делать.

Перед заморозкой можно убрать лишнюю жидкость из овоща, тогда он сохранит свою форму после разморозки. Для этого также понадобится соль: порезанный кабачок нужно пересыпать ею, оставить на полчаса, слить жидкость и аккуратно промыть под холодной водой, чтобы убрать излишки соли. Затем высушить на полотенце, переложить в контейнер или пакет и убрать в морозилку.

Как заморозить цветную капусту и брокколи

В августе не только кабачки становятся главной заботой дачников: на огороде готовы также цветная капуста и брокколи. Их тоже нужно правильно замораживать на зиму.

Цветную капусту перед отправкой на хранение нужно обязательно бланшировать, чтобы после разморозки она не потеряла форму, а также смогла сохранить все полезные вещества. Бланшировка — это кратковременная обработка кипятком или паром. Капусту нужно разобрать на одинаковые соцветия, довести воду до кипения, опустить в него овощи на 1,5 минуты и достать. Сразу переложите капусту в холодную воду на 2–3 минуты. После этого воду можно слить, капусту просушить и разложить на подносе или тарелке.

Замораживать соцветия сразу в одном пакете нельзя. Их можно ссыпать в одну емкость, когда овощи уже подморозились.

То же самое нужно проделать и с брокколи. Овощи после бланширования спокойно пролежат в морозилке больше полугода. Если замораживать сырыми, то срок хранения сократиться до одного–трех месяцев.

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Август — время не только сбора урожая в плодово-ягодном саду, но и важных работ: без правильной обрезки и подкормок в следующем году заветные плоды не получить.

