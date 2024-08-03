Обработать и подрезать: как ухаживать за яблоней и ягодными кустарниками летом — важные советы

Растения сейчас особо нуждаются в калии и фосфоре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Август — время не только сбора урожая в плодово-ягодном саду, но и важных работ: без правильной обрезки и подкормок в следующем году заветные плоды не получить. Разбираемся, что сейчас делать с яблонями, смородиной и жимолостью.

Летняя обрезка деревьев

В разгар дачного сезона обрезать деревья нужно только в крайнем случае. Весной в хлопотах можно пропустить поврежденные или засохшие ветви. Сейчас стоит проверить деревья и аккуратно подрезать секатором всё лишнее, что не попало под весеннюю обрезку.

— Есть еще такая процедура как прищипывание. Слишком длинные побеги подрезают, чтобы у растения были силы развиваться, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если проблем у растения нет, как и задачи сократить урожай в этом году, чтобы растения смогли быстрее развиваться — то обрезать лучше осенью. Это период примерно с середины сентября до конца октября.

Чем подкормить яблоню летом

Агроном рекомендует использовать органические удобрения Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В период завязывания и созревания плодов яблоням нужен калий и фосфор. Давать удобрения с азотом уже не нужно, поэтому лучше остановиться на удобрениях, которые его не содержат. Подкормки нужно вносить под корень дерева после основного полива.



Агроном рекомендует использовать органические удобрения. Например, настой коровьего навоза или сброженной травы в разведении 1:10. Под каждый куст нужно около 3 литров подкормки.

В августе деревья начинают закладывать нужные микроэлементы уже для будущего урожая, поэтому необходимо сделать минимум одну, а лучше две подкормки с интервалом в 10–14 дней.

Чем обработать яблоню летом

Летом стоит отказаться от использования химических препаратов, тем более в августе, во время сбора урожая. Если на молодых яблонях особо много, например, тли, то нужно разобраться с муравьями. Растения можно опрыскать либо «Зеленым мылом», либо мыльным раствором собственного приготовления.

— Всё зависит от тяжести ситуации. Обработку мочевиной нужно было делать весной до того, как распустились почки, — отметила Людмила Шубина. — Сейчас можно использовать только биологические препараты, которые содержат полезные бактерии.

Они могут побороть и тлю, и паутинного клеща на яблоне. Но, например, потребуется минимум две обработки «Фитовермом» с интервалом в 7–10 дней. В августе достаточно сложно будет выгадать недождливый день, но придется постараться.

Обрезка смородины после сбора урожая

Листья смородины срезать не нужно. Удаляйте только поврежденные и больные Источник: Дарья Селенская / 74.RU











Сейчас смородина вне зависимости от вида заканчивает плодоношение. После того как были собраны все ягоды, куст нужно обрезать.

Специалист советует сразу вырезать все поврежденные и больные ветви с пятнами. Чтобы не загущать куст, нужно убрать в середине лишние прикорневые побеги.

— Слишком загущенный куст дает меньше урожая, — предупредила Людмила Шубина. — Но вот листья обрезать не стоит. Удаляем только больные — с пятнами, пожелтевшие, подсохшие. Все их подрезаем в пакетик и выкидываем.

Молодые однолетние побеги можно подрезать на 5–7 сантиметров, чтобы дать возможность кусту активнее развиваться. В августе смородина закладывает почки на следующий год, а значит, стоит дать кусту органические удобрения или фосфорно-калийные, как и яблоне, хотя бы один раз до осени. Азотные удобрения сейчас не вносят.

Уход за жимолостью после сбора урожая

Урожай жимолости собран уже давно, но это не значит, что про кусты нужно забыть. Лето подготовило много испытаний для растений. То жара, то грозы, то сильные ветры. В любом случае раз в месяц нужно внимательно осматривать каждый куст.

— Обязательно оперативно убирать, обрезать все больные или поврежденные ветки. Лучше делать это секатором. В течение сезона я обычно не поливаю, но в этом году очень жарко. Нужно хотя бы раз-два в месяц всё же поливать, — добавила Людмила Шубина.

В августе подкормите жимолость настоем коровьего навоза или сброженной травы в разведении 1:10. Эта культура формируется сама, поэтому обрезка нужна только санитарная.

Интересное про сад и огород

Мы составили список самых важных дел в августе. Придется потрудиться более усердно, чтобы в следующем году не остаться без урожая.



До конца июля дачники убрали урожай чеснока и лука и теперь актуальным стал другой вопрос — как сохранить их зимой, а лучше вплоть до следующего лета.



Объясняем, что лучше сейчас применять — калиевую селитру или сернокислый калий, почему между ними огромная разница и стоит ли вообще сейчас бегать с подкормками по огороду.

