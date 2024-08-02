Подкормить, собрать и рассадить: что делать на даче в августе — список важных работ

Август — месяц сбора долгожданного урожая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Третий месяц лета добавляет хлопот дачникам: пора собирать урожай и готовить его на хранение, при этом не забывать про те культуры, что еще зреют. Мы составили список самых важных дел в августе. Придется потрудиться более усердно, чтобы в следующем году не остаться без урожая.

Август выше нормы

Август в этом году ожидается жарче нормы на 1,5–2 градуса. Это дает дачникам немного времени для того, чтобы лучше подготовиться к возможному появлению фитофтороза — грибкового заболевания, атакующего томаты и картофель. Растения из-за него быстро чернеют, а урожай гибнет.

— Как только ночью будет ниже +10 градусов, он может появиться, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сейчас нужно убрать и подрезать нижние листья на кустах томатов, которые касаются земли. До середины августа, если будет жарко, зеленые помидоры можно не собирать.

Во второй декаде месяца ожидается похолодание — ночью +9... +14 градусов. Из-за угрозы фитофтороза придется обрезать и ботву картофеля. Сделать это нужно за 10 дней до выкопки.

Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Собираем урожай

К началу августа чеснок у большинства дачников уже просох и его пора отправлять на хранение. В первой декаде нужно убрать с грядки лук и хорошо его просушить. Начать сушить травы на зиму.

Людмила Шубина напомнила, что в августе будут готовы ранние сорта арбузов и даже дынь, тем более если они выращиваются в теплице.

Август также — время сбора малины, огурцов, помидоров, перцев, баклажанов, кабачков и других первых овощных культур.

Из погребов и ячеек овощехранилищ нужно вынести все старые заготовки, овощи, мусор. Просушить и обработать от грибка помещения и подготовить их к приему нового урожая.

Когда обрезать клубнику после сбора урожая

Нужно обрезать все листья с пятнами, повреждениями и пожелтением Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Август — самое время для того, чтобы позаботиться о клубнике. Если уже есть грядки возрастом в 3–4 года, то новые нужно посадить обязательно в этом году. Сделать это нужно до середины сентября.

— Укореняем усы, пересаживаем, подкармливаем свежие кусты азотистыми удобрениями — примерно по 20 граммов на квадратным метр, а старые — фосфорно-калийными, — подчеркнула агроном. — Это укрепляет корневую систему, способствует закладыванию плодовых почек, отложению питательных веществ.

Обязательно на кустах в течение августа нужно обрезать все листья с пятнами, повреждениями, пожелтением и убрать их с огорода. Грядки нужно будет пропалывать и рыхлить до конца сезона, чтобы садовая земляника полноценно развивалась.

— Для новых посадок нужно выбирать районированные сорта. Если покупаете зарубежные, то очень внимательно проверяйте и наблюдайте за растениями — они могут быть заражены нематодой. Такие кусты придется сжечь, — предупредила Людмила Шубина.

Уход за капустой, морковью и свеклой

Капуста любит полив по листу. Но делать это нужно только вечером Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Морковь и свекла уходят с огорода в конце сентября. У этих культур сейчас идет активный рост, поэтому важно следить за состоянием ботвы и вовремя подкормить корнеплоды калием — без этого важного элемента здоровый и долго хранящийся урожай не получить.

— Если раньше срока их выкопать, то хуже будут храниться, поэтому здесь не торопимся. Полем, рыхлим грядку. Обязательно прореживаем загущенные посадки, — подчеркнула специалист. — Свекольную ботву от прореженных корнеплодов можно заготовить на зиму или использовать сейчас в блюдах. Маленькие морковочки пригодятся для салатов с баклажанами.

Капуста на квашение будет расти до октября. В августе ее могут атаковать слизни и другие гусеницы. Важно вовремя поливать и обрабатывать кочаны.

Обрезать плодовые деревья и кустарники еще рано — лучше бросить силы на огород и зимние заготовки.

Что еще почитать про сад и огород

До конца июля дачники убрали урожай чеснока и лука и теперь актуальным стал другой вопрос — как сохранить их зимой, а лучше вплоть до следующего лета.



Объясняем, что лучше сейчас применять — калиевую селитру или сернокислый калий, почему между ними огромная разница и стоит ли вообще сейчас бегать с подкормками по огороду.



Почти начался август, а это значит, что наступает пора заготовок. Разбираемся, когда и как сушить укроп, базилик, мяту и другие ароматные травы.

