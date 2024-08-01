Пора сушить укроп и мяту: когда и как заготавливать на зиму полезные травы

Заготавливать вовремя на зиму нужно не только овощи, но и травы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Совсем скоро наступит август, а это значит, что наступает пора заготовок. Запастись на зиму нужно не только помидорами, огурцами и перцами, но и не забыть про ароматные травы. Разбираемся, когда и как сушить укроп, базилик, мяту и другие ароматные приправы.

Как сушить укроп и базилик

Сушить или морозить — вечный вопрос дачников. При любой из форм заготовки есть свои плюсы и минусы. Для высушивания трав придется потратить больше сил и времени, а для заморозки — много места. Сам способ по вкусовым качествам зависит только от предпочтений.

— По полезным качествам разницы нет особой. Я вот больше люблю сушить. Мне так удобнее. Технология простая: перебрать укроп, помыть, обсушить и нарезать размером в один сантиметр. Разложить сушиться, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



На подоконнике зелень может подгореть от солнца, поэтому сушить нужно в тени. Если не жалко электричества, то можно использовать духовку. Порезанный укроп разложить на противень, застеленный пекарской бумагой, поставить на самую низкую температуру и подождать 1–2 часа, проверяя его.

В случае с заморозкой укроп нужно сразу после нарезания сложить в полиэтиленовые пакеты или контейнеры и отправить в морозилку.

С базиликом всё немного сложнее. Перед сушкой в духовке нужно отделить листья от стеблей, разложить их на бумаге, а стебли выбросить. Процесс также может занять 1–2 часа. Для сбора лучше выбирать фазу, когда растение только готовится зацвести, чтобы листья еще не успели отдать питательные вещества семенам.

Естественным путем на то, чтобы засушить базилик, уйдет от одной до двух недель. В этом случае растение раскладывают после промывания целиком, со стебельками. Агроном советует навязать небольшие венички и повесить в сухое, проветриваемое и темное место.

Когда собирать мяту и чабрец

Чабрец или тимьян — одна из самых популярных приправ для блюд Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Чабрец или тимьян можно срезать в течение всего лета. Но важно сделать это до активного цветения. Специалист объяснила, что кустики срезают не полностью. Нужно оставить от земли хотя бы 5 сантиметров, чтобы растение могло расти и дальше.

— Его также можно сушить, как естественным путем, так и в духовке. В первом случае уйдет немало времени, не меньше недели, — подчеркнула Людмила Шубина.

Тимьян перед сушкой обычно не моют, а перебирают. Нужно убрать все поврежденные листики и стебли. Если растение сильно грязное, то можно окунуть его в воду и сразу аккуратно стряхнуть.

В конце июля наступает срок для сбора мяты. Сейчас растение накопило максимум полезных веществ. Но отправлять траву на сушку можно вплоть до холодов. Как и в случае с базиликом, предпочтительно сушить мяту веточками, маленькими веничками естественным путем.

Когда собирать зверобой и иван-чай

Многие дачники не ограничиваются собственным участком при сборе полезных трав, а едут в леса и поля. Одни из самых популярных дикорастущих трав — зверобой и иван-чай. Первый собирают именно во время цветения. Его срезают сверху, где яркие желтые соцветия. Нужно срезать 25–30 сантиметров, тонкие и молодые стебли. Сушат так же, как и базилик с мятой, — веничками.

Перед применением любой лекарственной травы нужно проконсультироваться с врачом. Иначе могут быть нежелательные реакции.

Иван-чай, его еще называют кипреем, привлекает своими яркими цветами и полезными свойствами. Собрать его нужно до того, как растение отцвело и начинает наращивать семена. Период длится примерно до конца первой недели августа.

Когда собирают веники

Березовые веники вяжут с конца июня и до начала августа. Всё зависит от того, насколько рано зацвела береза Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Чаще всего веники для бани делают из березы. И как раз наступило то время, когда пора отправляться в лес. На конкретные сроки ориентироваться достаточно тяжело. Но Людмила Шубина утверждает: как только созрела полевая клубника и зацвела душица — наступило нужное время для вязки веников.

— Ветки срезайте прямые, гладкие, с пышными листьями. Отрезать нужно с запасом — длиной от полуметра. Плакучие березы для срезки не подойдут, нужна кустистая, — подчеркнула агроном.

Веник можно связать двумя самыми популярными способами.

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