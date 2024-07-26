Куст придется сжечь: три причины, почему чернеют плоды помидоров, — как спасти урожай

Очень обидно остаться без урожая, когда вложено столько сил Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Самый главный страх любого дачника в конце июля — это обнаружить почернение на томатах. При этом пораженные плоды можно найти как в теплице, так и в открытом грунте. Но перед тем, как принимать меры, стоит сначала разобраться в причинах. В части случаев кусты придется просто сжечь, а при других состояниях достаточно внести подкормку.

Почему чернеют плоды помидоров

В конце июля начинаются более ощутимые перепады температуры. Когда ночью показатели опускаются ниже +10 градусов, утром выпадает роса, а днем тепло или даже жарко, то активно начинают развиваться грибковые заболевания. Они атакуют на огороде, конечно, в первую очередь овощи.

Есть несколько самых распространенных причин для потемнения или даже почернения томатов. Две относятся к грибковым заболеваниям — это фитофтороз и альтернариоз, а третья — к физиологическим особенностям: вершинная гниль. Если речь идет о грибках, то болезнь обычно начнется с листьев.

Препараты от фитофторы на помидорах

С листьев грибок в течение 3–5 дней переберется на плоды Источник: Goldlocki / Wikimedia.org











Фитофтороз — это грибковое заболевание, которое вызывается возбудителем фитофторой. В это время эта проблема становится особо актуальной из-за погодных условий.

— Собирать томаты в открытом грунте нужно зелеными и дозревать уже дома. Так можно уберечь большую часть урожая. Фитофтороз идет снизу — от земли наверх. Сначала поражает нижние листья — на них появляются бурые пятна, поэтому важно, чтобы листовая масса не касалась грунта. Если видите бурые пятна, то нужно срезать все поврежденные листья и сжечь их, завязать в пакет и выбросить в мусорку, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

После удаления поврежденных листьев нужно обильно опрыскать кусты биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis. Обработку нужно провести минимум два раза с интервалом в 7–10 дней. Вместо специализированных препаратов можно взять настой сброженной травы в разведении 1 к 10 или настой молока с йодом. На 10 литров воды добавить литр молока и 1–2 миллилитра йода — так антисептик будет лучше держаться на листьях.

Если чернеть или темнеть начали уже томаты, то куст придется удалить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Его нужно будет сжечь, соблюдая правила пожарной безопасности. Такое растение в компост отправлять ни в коем случае нельзя, как и держать на участке. Осенью теплицу придется обработать с помощью химических препаратов.



Альтернариоз томатов

Пятна на листьях — недобрый знак. Их нужно сразу срезать с куста Источник: Jerzy Opioła / Wikimedia.org











Альтернариоз — заболевание, вызванное грибком Alternaria. Ему тоже нужны перепады температур и обильная утренняя роса, чтобы распространяться по листве. Листовая пластина начинает сохнуть, именно поэтому второе название заболевания — сухая пятнистость. В итоге могут быть поражены даже плоды.



— В первую очередь страдают листья, а без них нормального урожая не получить. Грибок быстро распространяется, поэтому нужно действовать оперативно. Также удаляем все поврежденные листья и обрабатываем кусты биологическими препаратами, — подчеркнула агроном.

Если поражение высокое, то придется кусты удалять, как и при распространении фитофтороза. Для профилактики нужно проветривать теплицы, а в открытом грунте сократить полив, так как в августе обычно достаточно влаги для растений. Снизу куста к этому времени листья можно удалить так, чтобы ничего не касалось земли.

Вершинная гниль томатов — как выглядит и что делать

Так выглядит вершинная гниль Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Вершинная гниль — это не инфекционное заболевание, а физиологические проблемы в развитии плода томата. В этом случае у помидора начинает темнеть, а потом чернеет верхушка — то место, где в последний момент отпал цветочек. Вершинная гниль может быть не только у томатов, но и у перцев.

Основной причиной чаще всего является нарушение полива — он или слишком обильный, или влагу давали под палящим солнцем в жару, или, наоборот, забыли о помидорах, а затем активно полили. В этом случае возникает проблема с кальцием, его нехватка приводит к черным пятнам на плодах.

— Вершинная гниль может быть и на совсем зеленых томатиках, и уже на спеющих. Плод не спасти, его придется выбросить, — отметила Людмила Шубина. — Нужно наладить полив и внести кальций.

Для спасения урожая внесите кальциевую селитру. Разведение указано на упаковке, но чаще всего для корневой подкормки разводят 20 граммов на 10 литров, а для внекорневой — 10 граммов на 10 литров. Удобрение вносится строго после основного полива. С куста нужно удалить все поврежденные плоды, даже те, у которых только начала темнеть верхушка.

Другие болезни томатов

Страдают дачники и из-за появления другого грибкового заболевания — мучнистой росы. Ее сложно перепутать с другими болезнями, так как на листьях появляется белый налет.

Кладоспориоз тоже грибковое заболевание, но при нем на нижних листьях появляются светло-желтые пятна. На нижней стороне будет серый налет.

Эти два заболевания встречаются реже, чем те, что описаны выше. При них томаты не чернеют, но листовая масса быстро гибнет, а с ней и весь куст. В обоих случаях поврежденные листья нужно будет удалить, а растения обработать биологическими препаратами.

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