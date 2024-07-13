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Лето Семь кругов сада инструкция Чем обработать теплицу и помидоры от фитофторы — спасаем посадки от опасных грибков

Чем обработать теплицу и помидоры от фитофторы — спасаем посадки от опасных грибков

Болезнь способна уничтожить весь урожай

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От фитофторы в первую очередь страдают томаты. Грибок делает их непригодными к употреблению

В июле из-за перепадов температур большинство дачников сталкиваются с грибковыми заболеваниями, которые грозят уничтожить весь урожай. В первую очередь это фитофтороз или, как еще называют, фитофтора. От этой болезни в первую очередь страдают томаты. Объясняем, что делать, если грибки стали активно размножаться, и как правильно обрабатывать теплицу.

Чем обработать помидоры от фитофторы

Фитофтороз — это грибковое заболевание, которое вызывают фитофторы, и дачники называют почернение плодов двумя словами. Грибки любят влажность и начинают размножаться и атаковать растения с середины июля.

— Фитофторе нужны определенные условия: влажность и прохлада ночью около +10... +12 градусов с холодными росами. Обычно такая погода у нас с середины июля, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Именно поэтому нужно срывать томаты в открытом грунте в технической спелости, когда они могут быть еще зелеными, но уже достигли своей массы. Так можно уберечь часть урожая помидоров от фитофтороза.

— Сначала от почвы заражаются нижние листья, поэтому очень важно обрывать их снизу, как только они отработали свой ресурс, и немедленно убирать всю побуревшую листву. Ее мы сжигаем или выбрасываем, но в компост не отправляем, — подчеркнула агроном. — Лучше подстелить соломку заранее: умеренно поливать растения в теплице, дать фосфорно-калийные удобрения и следить за состоянием растений.

С листьев споры достаточно быстро, в течение 3–5 дней после побурения пластин, распространяются на плоды. И сначала это может быть незаметно: помидоры могут быть на кусте зелеными, а вот при поспевании после срывания быстро чернеют. Такой урожай ни для чего не пригоден.

После удаления всех поврежденных листьев нужно обработать все кусты. Грибки боятся бактерий Bacillus subtilis, биологических препаратов с ними сейчас очень много. Самое главное — смочить листы с обеих сторон и хорошо обработать стволы, придется потратить много времени. Обработку проводят минимум два раза с интервалом в 7–10 дней. Также можно аккуратно использовать бордосскую жидкость в разведении, указанном на упаковке.

Самое главное при этом — снизить влажность в теплице, хорошо ее проветривать и своевременно удалять все пораженные листья.

Настой травы и йод против фитофторы

При обработке нужно полностью смачивать листы с обеих сторон

Если препаратов под рукой нет, а фитофтора уже завелась в теплице, то есть более дешевые и простые способы помощи растениям. Первый — настой сброженной травы. Его нужно развести в пропорции 1 к 10 и хорошенько опрыскать листья томатов и снизу, и сверху.

— В таком настое много всяческих бактерий, которые уничтожают грибки. Это точно поможет растениям и будет еще и отличной некорневой подкормкой, — заверила специалист.

Вместо настоя травы можно также использовать раствор йода с молоком. На 10 литров воды добавить литр молока и 1–2 миллилитра йода — так антисептик будет лучше держаться на листьях.

Чем обработать теплицу от фитофторы

Обработку теплицы нужно проводить каждый год

В разгар сезона обрабатывать теплицу нельзя, а вот осенью, после сбора урожая, это делать нужно обязательно. Заболевания накапливаются из-за того, что в закрытом пространстве высаживают одни и те же культуры, фитофтора зимует в почве, поэтому важно осенью всё сделать правильно.

Сначала теплицу нужно освободить от пожнивных остатков, сорняков, шпалер, веревок. Затем хорошенько промыть всё мыльным раствором и внутри, и снаружи. Важно очистить всю конструкцию.

Есть несколько вариантов второго этапа. Например, обработка бордосской жидкостью или медным купоросом. Раствор нужно изготовить по инструкции и в защитном костюме опрыскать обильно всю теплицу, в том числе и землю.

Второй вариант — обработка препаратами, содержащими Bacillus subtilis. Здесь потребуется две процедуры с интервалом примерно в неделю.

Третий вариант намного дороже, но экономит время: серная шашка быстро уничтожит все вредоносные грибки и вирусы. Количество определяют по размерам теплицы. Нужно зажечь шашку, плотно закрыть теплицу и так оставить минимум на неделю. После обработки помещение нужно проветривать еще минимум неделю.

Чем обработать картофель от фитофторы

Фитофтороз может появиться не только на томатах, но и на картошке. В этом случае ботва покроется пятнами, а клубни почернеют после выкопки. Обычно это происходит из-за очень высокой влажности. Если ботва поражена, ее нужно скосить и срочно удалить с грядки.

Как и в случае с томатами, посадки можно обработать биологическими препаратами, настоем сброженной травы или раствором молока с йодом. Фунгициды можно использовать только до того, как ботва достигла 10–15 сантиметров.

После выкопки в течение 10 дней нужно следить за урожаем. Всю почерневшую картошку придется выбросить, а в следующем году обработать материал перед посадкой.

Что еще почитать про сад и огород

В июле дачникам нужно убирать с огорода первые грядки. Сначала приходит время чеснока и лука.

Самый грозный вредитель картофеля — колорадский жук. Есть целый ряд способов, как избавиться от него.

Чаще всего желтеют листья, которые уже отработали свой ресурс и стали слишком старыми. Но иногда нездоровый вид растения может быть признаком серьезной болезни или появления опасного вредителя.

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Дача Сад Огород Помидоры Томаты Картофель Фитофтора
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