Пора срезать: когда заготавливать веники для бани и как их правильно делать

Баня отлично укрепляет здоровье и улучшает настроение, а если взять с собой еще и веничек да попариться, то у любого дачника весь негатив и усталость сразу уйдут. Сейчас самое время отправляться в березовый лес и заготавливать себе веники. Объясняем, как это делать правильно и что, помимо березы, можно применить в бане.
Когда заготавливают веники для бани
Слишком ранний веник будет быстро облетать, а это означает листья по всей бане. В этом году береза полноценно распустилась поздно — в 20-х числах мая, поэтому торопиться не стоит.
— Одни хлысты останутся, если торопиться, но и откладывать это дело не стоит. У нас идет отставание в вегетации примерно на 20 дней. Как только созрела полевая клубника и зацвела душица — наступило нужное время для вязки веников, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
В этом году можно приступать к заготовке веников с конца июля. Ветки должны быть прямые, гладкие, а листья пышные. Березу нужно выбрать молодую и кустистую — плакучие березы для веников не подходят. Срезать ветки можно секатором — слишком толстые, которые секатор не возьмет, тоже не подойдут. Длина ветки для веника должна составлять от полуметра.
Как сделать веник для бани
Веник собирают в виде веера, а длину подбирают индивидуально, чтобы при заведении руки с веником назад он проходился по всей спине от поясницы.
— Техник вязания много, но большинство предлагают делить веник пополам. Набрали 20 веток, делим их на две части, в начале веток убираем лишние листья так, чтобы было удобно держать в руке, — объяснила Людмила Шубина.
В первом случае две части нужно соединить так, чтобы и у одной, и у второй внутренние стороны листьев соприкасались друг с другом, и зафиксировать сверху, у начала ручки, и снизу.
Второй вариант немного сложнее: две части снизу перекрещивают и перевязывают соединение, затем плавно скручивают друг с другом и фиксируют сверху. Для фиксации лучше брать натуральные материалы.
Сушат веники в тени, строго в сухом месте.
Какой еще веник можно сделать для бани
Самые популярные веники для бани, конечно, березовые. Но многие дачники предпочитают и другие деревья: популярны липовые и дубовые, но вне города найти эти деревья сложнее, заметила Людмила Шубина.
Вязка веников из лиственных пород не отличается, а вот с хвойными всё немного сложнее. Нужно собирать ветки только с молодой хвоей — подойдут ель, кедр или пихта.
— Хвоя быстро осыпается, так что такими вениками нужно почти сразу пользоваться, — подчеркнула агроном.
Больше двух месяцев еловый веник для бани вряд ли протянет. Хранить его, в отличие от березового, нужно во влажном и прохладном месте.
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