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Пора срезать: когда заготавливать веники для бани и как их правильно делать

Чем туже затянут веник, тем меньше вероятность его рассыпания

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Для веника нужно выбирать молодые и кустистые березы

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Баня отлично укрепляет здоровье и улучшает настроение, а если взять с собой еще и веничек да попариться, то у любого дачника весь негатив и усталость сразу уйдут. Сейчас самое время отправляться в березовый лес и заготавливать себе веники. Объясняем, как это делать правильно и что, помимо березы, можно применить в бане.

Когда заготавливают веники для бани

Слишком ранний веник будет быстро облетать, а это означает листья по всей бане. В этом году береза полноценно распустилась поздно — в 20-х числах мая, поэтому торопиться не стоит.

— Одни хлысты останутся, если торопиться, но и откладывать это дело не стоит. У нас идет отставание в вегетации примерно на 20 дней. Как только созрела полевая клубника и зацвела душица — наступило нужное время для вязки веников, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В этом году можно приступать к заготовке веников с конца июля. Ветки должны быть прямые, гладкие, а листья пышные. Березу нужно выбрать молодую и кустистую — плакучие березы для веников не подходят. Срезать ветки можно секатором — слишком толстые, которые секатор не возьмет, тоже не подойдут. Длина ветки для веника должна составлять от полуметра.

Как сделать веник для бани

Веник не должен находиться на солнце

Веник не должен находиться на солнце

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Веник собирают в виде веера, а длину подбирают индивидуально, чтобы при заведении руки с веником назад он проходился по всей спине от поясницы.

— Техник вязания много, но большинство предлагают делить веник пополам. Набрали 20 веток, делим их на две части, в начале веток убираем лишние листья так, чтобы было удобно держать в руке, — объяснила Людмила Шубина.

В первом случае две части нужно соединить так, чтобы и у одной, и у второй внутренние стороны листьев соприкасались друг с другом, и зафиксировать сверху, у начала ручки, и снизу.

Второй вариант немного сложнее: две части снизу перекрещивают и перевязывают соединение, затем плавно скручивают друг с другом и фиксируют сверху. Для фиксации лучше брать натуральные материалы.

Сушат веники в тени, строго в сухом месте.

Какой еще веник можно сделать для бани

Еловые веники быстро приходят в негодность

Еловые веники быстро приходят в негодность

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Самые популярные веники для бани, конечно, березовые. Но многие дачники предпочитают и другие деревья: популярны липовые и дубовые, но вне города найти эти деревья сложнее, заметила Людмила Шубина.

Вязка веников из лиственных пород не отличается, а вот с хвойными всё немного сложнее. Нужно собирать ветки только с молодой хвоей — подойдут ель, кедр или пихта.

— Хвоя быстро осыпается, так что такими вениками нужно почти сразу пользоваться, — подчеркнула агроном.

Больше двух месяцев еловый веник для бани вряд ли протянет. Хранить его, в отличие от березового, нужно во влажном и прохладном месте.

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