Пора срезать: когда заготавливать веники для бани и как их правильно делать

— Одни хлысты останутся, если торопиться, но и откладывать это дело не стоит. У нас идет отставание в вегетации примерно на 20 дней. Как только созрела полевая клубника и зацвела душица — наступило нужное время для вязки веников, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В этом году можно приступать к заготовке веников с конца июля. Ветки должны быть прямые, гладкие, а листья пышные. Березу нужно выбрать молодую и кустистую — плакучие березы для веников не подходят. Срезать ветки можно секатором — слишком толстые, которые секатор не возьмет, тоже не подойдут. Длина ветки для веника должна составлять от полуметра.