«Пригрозила оставить на зиму на улице»: сибирячка вырастила на даче маракуйю из семечка

Жительница Новосибирска Кристина Хрустова вырастила из семян маракуйю — растение в этом году на даче зацвело.



— Вырастила этого экзота из семян. В интернете много видео на тему пассифлоры, как сеять, как растить. Но в большинстве своем либо вообще показывают только пачку семян, либо растение есть, но не цветет, — отметила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.