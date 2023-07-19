«Пригрозила оставить на зиму на улице»: сибирячка вырастила на даче маракуйю из семечка

Жительница Новосибирска Кристина Хрустова вырастила из семян маракуйю — растение в этом году на даче зацвело.
— Вырастила этого экзота из семян. В интернете много видео на тему пассифлоры, как сеять, как растить. Но в большинстве своем либо вообще показывают только пачку семян, либо растение есть, но не цветет, — отметила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
В прошлом году растение не цвело.
— В этом я ей пригрозила, что на зиму оставлю на улице. Сейчас у меня цветет два кустика! На обоих саженцах по два цветка. Плоды тоже завяжет, — отметила сибирячка. — Цветы очень яркие и необычные.
Постоянные капризы погоды заставили дачников в этом году изрядно попотеть, но несмотря на все усилия урожай и смородины, и малины задерживается.