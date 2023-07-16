Когда собирать смородину и малину: почему в этом году урожай может задержаться и что делать после сбора

Когда собирать смородину и малину

В этом году весна и начало лета осложнили агросезон по всей стране: жару сменяли резкие похолодания, ливни и даже серьезный град.

— Очень специфический в этом году у нас дачный сезон. Смородина хоть и почернела, но полностью не выспела, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Традиционные сроки сбора смородины — середина июля, но в этом году они сдвинулись минимум на неделю.