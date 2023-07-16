Когда собирать смородину и малину: почему в этом году урожай может задержаться и что делать после сбора

Агросезон в этом году выдался нелегким. Постоянные капризы погоды заставили дачников изрядно попотеть. Но сроки сбора урожая подошли, а ягоды еще не поспели. Объясняем, как определить, что уже пора собирать смородину и малину, и что делать, когда кусты станут пустыми.
Когда собирать смородину и малину
В этом году весна и начало лета осложнили агросезон по всей стране: жару сменяли резкие похолодания, ливни и даже серьезный град.
— Очень специфический в этом году у нас дачный сезон. Смородина хоть и почернела, но полностью не выспела, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Традиционные сроки сбора смородины — середина июля, но в этом году они сдвинулись минимум на неделю.
Определить спелость смородины достаточно просто — ягода должна быть не слишком тугой, а также не должна кислить или горчить.
— Разные сорта ведут себя по-разному, но даже ранние сорта еще не готовы к уборке, — отметила специалист. — Ягода мельче в этом году, поэтому нужно понимать, что примерно на 25% урожай будет меньше, чем в прошлом сезоне.
И малина в этом году будет позже — к самому концу июля.
Когда собирают землянику
Сбор садовой земляники, а именно так называется правильно привычная для нас клубника, варьируется от сорта. Также серьезное влияние оказывают расположение кустов, полив, освещенность. В среднем по стране самый первый урожай уже собран, но кусты продолжают радовать ягодами, пусть и в меньшем объеме.
— Есть ремонтантные сорта, которые дают плоды несколько раз за сезон. Их и в августе собирают, — объяснила Людмила Шубина.
Отходит постепенно и лесная земляника, а вот полевую ягоду можно начинать собирать в третьей декаде июля.
Когда собирают чабрец
Все ароматные травы срезают в период массового цветения.
— Легкую срезку уже пора будет делать к 20–25 июля, — советует Людмила Шубина. — Чабрец не нужно кромсать под корень. Обрезка делается так, чтобы у растения были силы восстановиться.
Смородина после сбора урожая
После сбора ягоды за смородиновыми кустами не требуется особого ухода.
— До осени еще есть время заготовить листья, — подчеркнула агроном. — Обрезкой будем заниматься осенью. И подкормку под все плодовые кусты будем вносить тоже в этот период: обязательно нужно будет подкормить двойным суперфосфатом и древесной золой.
Сейчас нужно только изредка следить за состоянием веток.
— Внимательно ближе к сентябрю нужно осмотреть все кусты, чтобы вовремя обнаружить почкового клеща. Все ветки с шариками нужно сразу срезать и сжигать, — предупреждает специалист.
Интересное про сад и огород
1. В июле очень важно правильно ухаживать за томатами — формировать кусты и пасынковать.
2. Если хотите получить сладкие, большие арбузы у себя на даче, то следуйте советам агронома.
3. В июле баклажаны и перцы среднеранних и поздних сортов нуждаются не только в правильном поливе, но и в хороших подкормках.