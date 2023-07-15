Пасынкуем правильно: как формировать помидоры в теплице и чем поможет борная кислота в получении богатого урожая

При этом прищипывать верхушку растения не нужно — это провоцирует рост боковых побегов, и вместо одной верхушки вы получите опять пасынки из пазух листьев, которые уже прищипнули, отметила специалист.

Пасынкование томатов в теплице проводится минимум раз в 10 дней, при необходимости — раз в неделю. Лучше проводить прищипывание ранним утром.



Борная кислота для томатов в теплице