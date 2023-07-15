Пасынкуем правильно: как формировать помидоры в теплице и чем поможет борная кислота в получении богатого урожая

В июле очень важно правильно ухаживать за томатами и не идти на поводу у соблазна оставить как можно больше пасынков на кустах — так урожай поспеет намного позже и будет не таким здоровым. Объясняем вместе с агрономом, как правильно формировать томаты и как поможет плодам борная кислота.
Как прищипывать и формировать помидоры в теплице
Формирования и пасынкования требуют томаты индетерминантных сортов — с неограниченным ростом. Такие растения высаживают в теплицу, а в открытом грунте выращиваются детерминантные сорта, которые нужно только подвязывать, подкармливать и поливать.
— Как только мы начнем пасынковать детерминантные помидоры, то останемся без урожая, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
В теплице пасынкование томатов обязательно.
— Формируем один ствол. Из каждой пазухи листа выщипываем пасынки, оставляя пенек примерно в один сантиметр, — объяснила агроном. — Обычно оставляют только
При этом прищипывать верхушку растения не нужно — это провоцирует рост боковых побегов, и вместо одной верхушки вы получите опять пасынки из пазух листьев, которые уже прищипнули, отметила специалист.
Пасынкование томатов в теплице проводится минимум раз в 10 дней, при необходимости — раз в неделю. Лучше проводить прищипывание ранним утром.
Борная кислота для томатов в теплице
Борная кислота помогает плодам хорошо завязываться. В июле обычно проводят некорневую подкормку — по листьям, но если растение недостаточно крепкое, то можно сделать и корневую.
— Обычно разводится чайная ложка без горки на стандартное ведро воды, — отмечает агроном. — Но нужно проводить подкормки только поздно вечером и не переусердствовать.
Так же стоит обратить внимание и на подкормки микроудобрениями: помидорам не повредят дополнительные калий и магний.
Можно ли мульчировать помидоры в теплице
Мульчировать помидоры и в теплице, и в открытом грунте не только можно, но и нужно.
— Многие дачники могут ездить на огород только по выходным, поэтому важно правильно закрывать влагу, чтобы растения не погибли, — отмечает агроном. — В субботу мы поливаем огород, а на следующий день немного рыхлим землю.
Следом нужно замульчировать томаты — для этого подойдет свежескошенная трава или солома.
Почему желтеют листья у помидоров
Причин для пожелтения помидоров может быть несколько. Во-первых, это может быть нехватка влаги, поэтому нужно следить за поливом. Но то, что желтеют самые нижние листья, — естественный процесс.
— Листья выработали свой ресурс, и их нужно убрать, — отметила агроном. — Нижние листья нужно убирать и для того, чтобы уберечь растения от грибковых заболеваний.
Если листья пожелтели и сверху, то причиной может быть фузариоз — заболевание, вызываемое грибом Fusarium. Из-за него куст медленно увядает, а нижние листья засыхают полностью. В этом случае помидорам поможет обработка биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis. Так же хорошо справляется с грибками обильное опрыскивание настоем сброженной травы, который станет и отличным удобрением.
Важное про сад и огород
Если хотите получить сладкие, большие арбузы у себя на даче, то следуйте советам агронома.
В июле баклажаны и перцы среднеранних и поздних сортов нуждаются не только в правильном поливе, но и в хороших подкормках.
В июле огурцы настолько разрастаются, что вопрос их формирования и подкормок стоит очень остро.