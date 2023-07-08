На лозе одни цветы: что делать, если огурец не плодоносит и желтеет — формируем и подкармливаем растение правильно

Пустоцветы, или мужские цветы, появляются на пчелоопыляемых растениях, которые высаживают в открытый грунт.

— Плодов они не дают, но нужны для опыления. Их количество нужно регулировать: один пустоцвет — на 8–10 женских завязей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если на участке нет пчел, то придется самим опылять. Нужно будет взять пустоцвет, убрать венчик и ткнуть в женскую завязь.

Все пчелоопыляемые гибриды обязательно нужно правильно прищипывать, иначе на растении у вас будут одни пустоцветы.