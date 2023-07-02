«Без пестицидов будет трудно»: как избавиться от колорадского жука — самые эффективные способы

Пестициды смертельно опасны для человека и животных. Проводить обработку нужно в сухую, безветренную погоду, строго в защитном костюме, а препарат разводить точно так, как указано в инструкции.

— Нельзя допускать попадания раствора на открытые участки кожи. Если это случилось, то нужно сразу его смыть, — подчеркивает агроном.

Первое опрыскивание проводят при появлении личинок, второе — примерно через две недели. Сроки и частота обработки зависят от конкретного препарата. Нельзя трогать растения после обработки, а также подпускать к ним домашних животных.