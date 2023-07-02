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«Без пестицидов будет трудно»: как избавиться от колорадского жука — самые эффективные способы

При обработке нужно быть очень внимательными

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Травить вредителей нужно до их полного исчезновения с участка

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Колорадский жук — один из главных врагов дачников, который способен очень быстро уничтожить картофель. С каждым годом ситуация с вредителем усугубляется, и это тот редкий случай, когда без химикатов будет очень сложно обойтись. Приводим самые эффективные способы, а также объясняем, что делать, если вы категорически против применения пестицидов.

Как избавиться от колорадского жука на картошке

Борьба с колорадским жуком — тот редкий случай, когда без химии практически не обойтись. Есть два варианта ее применения. В первом случае семенной материал обрабатывается имидаклопридом и пенцикуроном — пестицидами, которые делают зеленую массу ядовитой.

— Сейчас этот вариант уже не использовать, потому что семенной картофель нужно было перед посадкой вымачивать. Когда есть зеленая масса, то ее обрабатывают сверху, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но нужно помнить, что это очень опасные препараты.

Пестициды смертельно опасны для человека и животных. Проводить обработку нужно в сухую, безветренную погоду, строго в защитном костюме, а препарат разводить точно так, как указано в инструкции.

— Нельзя допускать попадания раствора на открытые участки кожи. Если это случилось, то нужно сразу его смыть, — подчеркивает агроном.

Первое опрыскивание проводят при появлении личинок, второе — примерно через две недели. Сроки и частота обработки зависят от конкретного препарата. Нельзя трогать растения после обработки, а также подпускать к ним домашних животных.

— Не ленитесь — нужно протравливать до последнего жука, так как вредитель легко вырабатывает устойчивость, — предупреждает Людмила Шубина.

Что делать с колорадским жуком, если нет химии

Сбор жука — самый распространенный механический способ борьбы

Сбор жука — самый распространенный механический способ борьбы

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Нет эффективных механических способов, которые полностью защитили бы картофель от жука, но они могут значительно уменьшить его популяцию.

— Первый агротехнический способ — канавы и желоба, которые делают в картофеле. Наклон должен быть не менее 45 градусов. Тогда насекомому будет очень трудно подняться. Эта ловушка может задержать его. Но личинка, превратившись в жука, уже сможет летать, — предупреждает агроном.

Колорадского жука способны уничтожать цесарки, фазаны и серые куропатки — если у вас есть птичник, то отправьте их на картофельное поле.

Вредителя могут также отпугнуть резкие запахи чеснока и бархатцев. Растения нужно высадить среди картофеля. А самый распространенный механический способ — сбор жука вручную.

— Самый простой и бесплатный способ, но требует очень много времени и сил. Собирать придется каждый день с 10 часов утра, — отмечает специалист. — Только урожай всё равно будет небогатый, потому что земля от постоянного хождения станет каменной, а картофелю нужна рыхлая почва.

Придется сделать технологические проходы с помощью дощечек. В комплексе механические методы могут дать неплохой результат, если у вас всего одна сотка картошки.

Используем яд жука против него

Против жука можно использовать биологические препараты, но только пока личинки очень малы

Против жука можно использовать биологические препараты, но только пока личинки очень малы

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Агроном Людмила Шубина разработала собственный метод борьбы с колорадским жуком и объяснила, что встречала подобное у заграничных фермеров.

— Соберите жуков и замочите их в воде: яд, который в них содержится и так отпугивает от них птиц, выйдет, — отметила Людмила Шубина. — Как только жидкость забродит, то настой процеживаем и опрыскиваем кусты.

Так яд жуков должен сработать против них.

Биологические препараты также набирают всё большую популярность, но требуют внимательности и собранности. В их составе чаще всего содержатся бактерии Bacillus thuringiensis, которые убивают личинки на начальной стадии развития.

— Они могут уничтожить личинки очень маленькие, когда те только родились и размером примерно со спичечную головку, — подчеркнула Людмила Шубина.

Но если вы упустили момент, то с крупными личинками биологические препараты ничего сделать не смогут.

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