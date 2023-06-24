«Без окучивания не получить хорошего урожая»: как ухаживать за картофелем и нужно ли его поливать

Когда окучивать картошку

В конце июня самое время доставать тяпку или другие инструменты, чтобы провести окучивание. Это необходимо, чтобы получить богатый и здоровый урожай картофеля.



— Тяпку в руки нужно брать, когда высота кустов будет примерно 20 сантиметров, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Картофель плохо развивается в тяжелых и плотных почвах, именно поэтому нужно такое рыхление. Окучивание необходимо для хорошего завязывания картошки в гнезде.