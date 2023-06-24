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«Без окучивания не получить хорошего урожая»: как ухаживать за картофелем и нужно ли его поливать

Внимательно следите за погодой

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Картошка любит рыхлую землю, поэтому ее обязательно нужно окучивать

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К концу июня на многих дачах виднеются крепкие всходы картофеля, но чтобы получить богатый урожай, придется приложить немало усилий. Объясняем, когда и как окучивать картошку и нужно ли ее поливать.

Когда окучивать картошку

В конце июня самое время доставать тяпку или другие инструменты, чтобы провести окучивание. Это необходимо, чтобы получить богатый и здоровый урожай картофеля.

— Тяпку в руки нужно брать, когда высота кустов будет примерно 20 сантиметров, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Картофель плохо развивается в тяжелых и плотных почвах, именно поэтому нужно такое рыхление. Окучивание необходимо для хорошего завязывания картошки в гнезде.

В жару и днем картофель лучше не трогать, чтобы не навредить растениям.

— Лучше всего выбирать пасмурные дни, или делать это вечером, — советует агроном.

Летом окучивание нужно проводить минимум дважды — в июне и через три недели после первого. При этом на количество окучиваний нет никаких ограничений. Если видите, что земля стала слишком плотной, то стоит ее подрыхлить.

Как правильно окучивать картошку и как ее полоть

Окучивать картошку нужно минимум дважды за сезон

Окучивать картошку нужно минимум дважды за сезон

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Для окучивания картошки можно использовать тяпку, ручные окучники или специальные насадки на мотоблоки.

— Перед окучиванием нужно картошку обязательно прополоть. Сделать это просто — руками. Важно сорняки все убрать с поля, — отметила специалист. — При окучивании вокруг каждого куста нагребается земля и получается холмик в 10–20 сантиметров.

Для тех, у кого небольшая дача, тяпка — самый оптимальный вариант. Чтобы сэкономить время и силы, можно рыхлить не каждый куст отдельно, а пройтись по рядкам с одной стороны, а затем с другой. В этом случае получится гребень, а не отдельные холмики.

— Ничего сложного в окучивании нет, просто нужно потрудиться. Да, это может занять много времени, но сделать это необходимо, — подчеркивает Людмила Шубина.

Ручные окучники могут сэкономить время, если у вас достаточно большой участок. Но с этим инструментом нужно быть аккуратным: впереди у него колесо, а ниже крепится сам инструмент. При этом придется приложить больше усилий, так как придется его толкать.

— В больших хозяйствах и на огромных участках используются мотоблоки или небольшие тракторы со специальными насадками: они идут по ряду и засыпают кусты землей. В этом нет ничего страшного, так как кусты нормально отрастают, — объяснила агроном.

Нужно ли поливать картофель

Нужно оценить продуктивность осадков

Нужно оценить продуктивность осадков

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Поливать картошку нужно обязательно. В засуху стоит делать это минимум дважды в месяц, при этом важно обращать внимание на температуру.

— Если она опускается ночью ниже +10 градусов, то поливать не стоит, иначе холод и вода сделают свое черное дело, — предупреждает Людмила Шубина.

Нужно оценить и продуктивность осадков.

— Продуктивным дождь считается, когда надпочвенная влага соединяется с почвенной, — объяснила агроном. — Вода должна дойти до влажного подпочвенного слоя.

Проверить это можно просто: подкопайте свободное место на огороде — земля должна быть влажной глубже подкопа.

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