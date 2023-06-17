Как часто поливать и подкармливать клубнику: получаем крупные сладкие ягоды и правильно защищаем их от долгоносика

— У клубники корневая система поверхностная, поэтому поливать ягоду нужно обязательно. Сейчас она находится в фазе цветения, которая является критической, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



При цветении и первые две-три недели после нужно поливать кусты каждую неделю. Но делать это правильно.

— Нельзя поливать клубнику методом дождевания, брызгалками, — предупреждает специалист. — Нужно поливать именно под корешок, методично, очень обильно. После завязи ягоды чрезмерный полив приводит к гниению даже не созревших ягод. Его нужно будет проводить только по необходимости, при сильной засухе.