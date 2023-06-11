Как часто поливать и подкармливать огурцы: объясняем, почему желтеют листья и нужно ли прищипывать растения

Огурцы требовательны к подкормкам. Обязательно нужно вносить удобрения каждые десять дней.

— В этом случае они будут плодоносить до поздней осени. Огурец любит и органику, и минералы. Нужно чередовать и то, и другое, — отметила агроном.

В первый раз подкармливаем настоем сброженной травы с разведением 1 к 10 или в такой же пропорции настоем коровьего навоза. Делать это нужно после полива водой. По одному литру под корень.

— Через десять дней вносим комплексные минеральные удобрения с азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Обычно идет столовая ложка на ведро воды. И по одному литру под каждый корень выливаем, — подчеркнула Людмила Шубина. — Но если кто-то не любит минеральные удобрения, то можно подкармливать органикой, но с добавлением стакана древесной золы.