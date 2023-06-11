Как часто поливать и подкармливать огурцы: объясняем, почему желтеют листья и нужно ли прищипывать растения

Огурцы у многих дачников уже стали достаточно большими. В теплицах скоро начнется плодоношение, а на огороде растения нужно поддержать в росте. Объясняем, как часто поливать огурцы, чем их подкармливать и что делать, если листья начали желтеть.
Как часто поливать огурцы
Огурец — растение широколиственное и очень активно испаряет влагу. Его нужно поливать не только под корень, но и брызгать по листьям как можно чаще.
— В жаркую погоду активизируется паутинный клещ, поэтому лучше опрыскивать каждый день огурцы, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Как только увидели, что почва подсохла, нужно сразу же полить.
Огурцам нужно много воды, поэтому не скупитесь и хорошенько их проливайте.
Чем и как подкормить огурцы
Огурцы требовательны к подкормкам. Обязательно нужно вносить удобрения каждые десять дней.
— В этом случае они будут плодоносить до поздней осени. Огурец любит и органику, и минералы. Нужно чередовать и то, и другое, — отметила агроном.
В первый раз подкармливаем настоем сброженной травы с разведением 1 к 10 или в такой же пропорции настоем коровьего навоза. Делать это нужно после полива водой. По одному литру под корень.
— Через десять дней вносим комплексные минеральные удобрения с азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Обычно идет столовая ложка на ведро воды. И по одному литру под каждый корень выливаем, — подчеркнула Людмила Шубина. — Но если кто-то не любит минеральные удобрения, то можно подкармливать органикой, но с добавлением стакана древесной золы.
Всё чаще дачники стали использовать и янтарную кислоту.
— Это своего рода стимулятор роста корней. Его используют для укоренения и подкормки, — объяснила специалист.
Как подвязать огурцы
Лучше всего для подвязки огурца использовать шпагат.
— Полипропиленовая веревка плохо подходит для подвязки. По ней скользит ствол, — предупреждает Людмила Шубина.
Вертикальная подвязка к верхней перекладине — самый оптимальный способ.
— Нужно обязательно делать свободную петлю с палец у основания на высоте 10 сантиметров. Огурец по мере роста утолщается. Растение регулярно нужно подкручивать — раз в два дня. Наверху тоже делайте свободную петлю, — объяснила агроном. — Когда под тяжестью плодов шпагат натягивается сильно — это плохо. Он должен свободно скользить, приобретая дуговидную форму.
Пасынкование огурцов в теплице
Чаще всего дачники используют термин «пасынкование», как в случае с помидорами, но у огурцов правильнее говорить «прищипка плетей».
— В теплице нужно делать это обязательно. Когда огурец подрос на 20 сантиметров, с пазух начинают расти боковые плети — их сначала четыре. Первые три междоузлия нужно убрать полностью и выломать первые огурчики. Многие жалеют и оставляют, затягивая в итоге начало плодоношения. Нам нужно дать возможность огурцу быстро расти вверх, — подчеркнула агроном.
После этого огурец подвязывают.
— Начинают расти боковые побеги — плети. И здесь нужно прищипывать каждую плеть. Первую плеть над первым листом оставляем, то есть первый огурчик и один лист. Остальное прищипываем. На второй плети над вторым листом оставляем два огурчика. На третьей плети над третьим листом — три огурчика и так дальше, — перечислила Людмила Шубина.
Такой способ самый эффективный.
— Получается вверх перевернутая елка. Сначала шпиль оголенный и пошли плети, от коротких до самых длинных. Такое формирование считается классическим и правильным, — объяснила агроном.
Желтеют листья огурцов — чем полить?
Самая распространенная причина пожелтения листьев огурца — паутинный клещ.
— Если он появился, то извести его очень тяжело. Как только заметили желтый лист, то под него подводите полиэтиленовый пакет, срезаете лист, заматываете и выбрасываете в мусорку. Не нужно ждать, пока вся грядка будет желтой, — советует Людмила Шубина.
Стоит обработать растения биологическими препаратами. Например, «Фитовермом».
— Нужно обработать раза два-три в июне растения, — объяснила агроном. — Тот, кто нормально относится к химии, может использовать акарицидные препараты. Это серьезная химия, которую лично я не советую использовать. И никогда сама не применяю, при этом без урожая не остаюсь никогда.
Листья могут желтеть также от недостатка влаги и азота, поэтому нужно не забывать про полив и подкормки.
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В июне нужно уделить особое внимание капусте. Сейчас растение активно растет, начинает завязывать кочаны, поэтому требуется более активный полив и подкормки.
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