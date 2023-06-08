«Град и ветер уничтожат то, что не сгорело»: как спасти свой огород и сад от надвигающейся непогоды

Лето в этом году подготовило настоящие испытания для новосибирских дачников. Сначала аномальная жара, из-за которой пришлось принимать срочные меры. Те остатки урожая, которые удалось спасти, грозят уничтожить град и шквалистый ветер. Объясняем, как спасти свои посадки.
«Идет настойчиво холодный фронт»
Погода начнет портиться в пятницу, 9 июня.
— Ждем в Новосибирской области грозы, град, по западу сильные дожди и шквалистое усиление ветра при грозах до
Вероятность града очень высокая.
— Град связан с конвективными облаками. Он будет идти локально, — отметила специалист. — С приближением холодного фронта, когда идет контрастная зона, ждем и шквалистый ветер.
Опасен любой град?
Даже самый мелкий град может серьезно повредить урожай.
— Самое страшное после такой жары — это то, что обычно бывает град, грозы, ветер очень сильный. Вот они-то и уничтожают то, что не сгорело. Любой град страшен, даже самый мелкий. Он в дырочку всё превращает, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
В первую очередь нужно позаботиться о животных и имуществе.
— Получили СМС-предупреждение, ветер поднялся — сразу загоняем скотину под укрытия, убираем машину подальше от деревьев, весь инвентарь, — перечисляет специалист. — Сначала заботимся о себе, потом об остальном.
Крепко закрываем теплицы.
— Особо ценные культуры накрываем пластиковыми баклажками, пластиковыми ведрами, тазиками, делаем небольшие навесы. Пока есть время и возможность подготовиться. Накрываем не на постоянную основу, потому что жара, а при приближении стихии, — советует агроном. — Может быть град и такого размера, как в Краснодаре в конце мая. Там он был размером с яйцо. Вот это настоящий ужас.
На огороде можно быстро бросить плотную пленку или другой укрывной материал, хорошо закрепив его, чтобы не сорвало ветром.
Не успели закрыть растения и их побило градом? Не торопитесь плакать. Легче всего отходит зелень — ее можно обрезать и нарастет новая. С овощами сложнее.
— Даже если побило листовую пластину, растение продолжает фотосинтез. Урожай, конечно, будет не такой богатый, но будет. Картофель, например, способен дать боковые побеги, — отмечает Людмила Шубина. — Всё зависит от степени градобития. Если переломан ствол, стебель — тогда спасти вряд ли удастся.
Плодовому саду в это время град уже не сможет нанести серьезного вреда, а вот ветер может и переломить тонкие саженцы или возрастные деревья.
Как спастись от ветра
С ветром бороться сложнее. Подвязка растений может дать определенную устойчивость, но всё будет зависеть от его силы.
— Ветер — самая страшная сила. Если сломал что-то — то или убираем растение, или подрезаем. Обязательно нужно при усилении ветра закрыть теплицы, все щели в них, — объяснила Людмила Шубина. — Каждая щель создает парусность. Будут теплицы летать по всем обществам.
После того как непогода успокоится, растения нужно открыть, потому что жара хоть и отступит, но всё равно будет очень тепло.
— Нужно помнить, что самое дорогое — это здоровье и жизнь человека. И при урагане, граде, грозе нужно прятаться самому, а не в срочном порядке бежать под молниями и градинами спасать посадки, — советует агроном. — Увидели, что деревья вдалеке начали сильнее раскачиваться, можно еще что-то сделать, а под непогодой не нужно геройствовать.
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