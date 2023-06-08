«Град и ветер уничтожат то, что не сгорело»: как спасти свой огород и сад от надвигающейся непогоды

В первую очередь нужно позаботиться о животных и имуществе.

— Получили СМС-предупреждение, ветер поднялся — сразу загоняем скотину под укрытия, убираем машину подальше от деревьев, весь инвентарь, — перечисляет специалист. — Сначала заботимся о себе, потом об остальном.

Крепко закрываем теплицы.

— Особо ценные культуры накрываем пластиковыми баклажками, пластиковыми ведрами, тазиками, делаем небольшие навесы. Пока есть время и возможность подготовиться. Накрываем не на постоянную основу, потому что жара, а при приближении стихии, — советует агроном. — Может быть град и такого размера, как в Краснодаре в конце мая. Там он был размером с яйцо. Вот это настоящий ужас.