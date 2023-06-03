Как избавиться от сорняков в огороде: простые и действенные способы в борьбе с мокрицей, пыреем и осотом

Важно не оставлять их на дорожке, а сразу убирать и выбирать корни. Постепенно сорняков станет меньше.

Перекопка

Еще один способ, при котором можно использовать и ручной труд, и культиваторы с мотоблоками.

— При перекопке легче убирать корни растений. Это более действенный способ, чем прополка, — отмечает специалист.