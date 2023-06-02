Жара сожжет весь урожай: как спасти свои посадки на даче от +37 градусов — придется попотеть

Аномальная жара ожидается в Новосибирской области — синоптики предупреждают, что в первую неделю июня воздух может прогреться днем до +37 градусов. И не все рады такому теплу, особенно дачники. Засуха и жара способны свести на нет все труды на огороде. Объясняем, как спасти свой урожай.
Открываем все теплицы
В первую очередь при такой жаре страдают растения в закрытом грунте.
— Теплицы оставляем полностью открытыми, все двери, окна — на всю неделю, пока будет жара, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Теплицы нельзя перегревать.
В такую погоду в теплице может быть легко и
— В этом случае завязь моментально засохнет, а пыльца станет стерильной. На ночь оставляем все теплицы и парники открытыми, — подчеркнула специалист.
Основные принципы полива
Поливать растения — что в теплице, что на улице — можно только на ночь, поздним вечером.
— В субботу вечером обильно полили, в воскресенье нужно сделать рыхление почвы и мульчирование. Рыхление — это сухой полив. Мы закрываем влагу, а затем мульчируем, чтобы она не испарялась через трещины, — предупредила Людмила Шубина.
Мульчой может быть свежескошенная трава, рыхлый торф, перегной, солома.
— Солома при этом еще и отражает яркие солнечные лучи, — отметила агроном. — Нельзя ни в коем случае использовать свежие опилки. Только хорошо перепревшие.
Плодовый сад
В период цветения и начала плодообразования растениям в саду критически необходима вода. Без нее не будет урожая.
— Полив цветущих растений обязателен. Как минимум ведер десять на взрослые яблони, груши, сливы нужно вылить, — поделилась цифрами агроном. — До полного насыщения поливаем.
Лучше всего сделать сразу и подкормку.
— Целесообразно внести небольшую дозу азота, поскольку влага вытесняет его в нижние горизонты почвы. Большой полив чреват его вымыванием, — отметила Людмила Шубина. — Можно подкормить растения куриным пометом в разведении 1:20, настоем компоста 1:10. Или взять мочевину — две столовые ложки на ведро воды.
Поливаем малину, смородину и другие ягодные кустарники.
Что делать с огородом
Убираем весь укрывной материал.
— Также поливаем и мульчируем грядки. Дополнительной защиты требуют свежие посадки капусты. Их можно прикрыть от солнца газетой или листом лопуха, чтобы притенить, — отметила Людмила Шубина.
Если вы высаживаете рассаду в открытый грунт — то делать это лучше вечером или самым ранним утром.
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