Жара сожжет весь урожай: как спасти свои посадки на даче от +37 градусов — придется попотеть

Поливать растения — что в теплице, что на улице — можно только на ночь, поздним вечером.



— В субботу вечером обильно полили, в воскресенье нужно сделать рыхление почвы и мульчирование. Рыхление — это сухой полив. Мы закрываем влагу, а затем мульчируем, чтобы она не испарялась через трещины, — предупредила Людмила Шубина.

Мульчой может быть свежескошенная трава, рыхлый торф, перегной, солома.

— Солома при этом еще и отражает яркие солнечные лучи, — отметила агроном. — Нельзя ни в коем случае использовать свежие опилки. Только хорошо перепревшие.