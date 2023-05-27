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Какой навоз выбрать и зачем сеять горчицу: список лучших органических удобрений для огорода

Аккуратнее с опилками и куриным пометом

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Производители лучшего органического удобрения — жвачные животные

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Хороший урожай не получить без качественных удобрений. Разбираемся, какой навоз лучше всего выбрать, как его правильно использовать и какие еще есть органические удобрения, которые сделают землю плодородной и рыхлой.

Какой навоз лучше для огорода

Самый лучший навоз — коровий, лошадиный, овечий. Именно жвачные животные — производители лучшего навоза. Но любой навоз в свежем виде вносить на огород весной нельзя, он должен вылежаться минимум один год, а лучше два или три.

— Тест на готовность к использованию в огороде очень простой: нужно взять горсть и понюхать. Если он вязкий и запах резкий, то использовать нельзя. А если у него соломистая структура, и он не пахнет остатками животноводства, то можно вносить в огород — это уже считается перегноем, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Свежий коровий навоз можно использовать только осенью под вспашку на зиму. Тогда он успеет к весне в естественных условиях перепреть уже на огороде.

— Свежий навоз используется как биотопливо в органических грядках: это теплые грядки для огурцов, арбуза, дыни — для очень теплолюбивых культур. Там да, нужно свежий навоз, — отметила агроном.

Лошадиный навоз лучше оставлять полежать дольше, чем коровий, потому что в нем обычно много опилок. Ему нужно дать 2–3 года, чтобы перепреть, или добавить мочевину. А птичий помёт — очень агрессивный, поэтому его нужно разводить водой.

— Если перекормить, то будут и ожоги у растений, и они погибнут быстро. Чаще всего его используют именно в качестве подкормки, разведенный. В нем очень сильная аммиачная составляющая и растения отравляются моментально, — пояснила Людмила Шубина. — Куриный помёт хорошо сочетается с опилками: им можно полить опилки, которые будут прекрасно перепревать в компосте. Сейчас есть и ферментированные удобрения, но их также можно использовать в качестве подкормки локально в небольших дозах.

Кроличий помет считается таким же агрессивным, как куриный — компостировать его нужно с травой, опилками, чтобы убрать аммиак.

Свиной навоз очень кислый, поэтому лучше его в принципе не использовать, либо компостировать его с коровьим навозом.

Органические удобрения для огорода — список лучших

Свежий навоз можно использовать только под осеннюю перекопку

Свежий навоз можно использовать только под осеннюю перекопку

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Помимо навозного перегноя есть и другие варианты органических удобрений, которые прекрасно справятся с подкормкой растений.

Компост

Компостная куча или компостная яма даст растительный перегной. В нее можно вносить пожнивные остатки, сено, солому, опилки (не ДСП).

— Обязательно должны быть и слои грунта. Если перебивать компост пару раз за сезон и вносить мочевину, то перегной можно получить отличного качества уже на следующий год после закладки, — отмечает Людмила Шубина.

Зеленые удобрения

Их еще называют сидератами. Землю засевают культурами, которые хорошо и густо растут, затем перекапывают в землю. На следующий год участок будет плодородным.

Среди самых популярных сидератов — фацелия, горчица, рожь, редька.

Так же для подкормки используются травяные настои: скошенную траву, заливают водой и дают настоятся 2–3 дня, а затем поливают овощи под корень.

Древесная зола

В ней огромное количество калия, а также содержатся кальций, натрий, магний и другие полезные вещества. Отличное органическое удобрение.

Настои куриного и лошадиного навоза

Они так же используются в качестве подкормки.

— Настой конского навоза мы разводим в соотношении 1 к 10, то есть 1 литр настоя разводят в 10 литрах воды, — отметила пропорции Людмила Шубина. — Для куриного потребуется больше воды: один литр куриного настоя разводят в 2–2,5 ведрах воды.

Как использовать опилки для огорода

Не торопитесь сыпать опилки в грядки

Не торопитесь сыпать опилки в грядки

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Опилки дачники вносят на огород в надежде сделать землю более рыхлой. Но чаще всего это заканчивается потерей урожая, потому что с ними обязательно нужно вносить и мочевину.

— Опилки нельзя засыпать в огород в чистом виде — сначала нужно, чтобы они перепрели в компостной куче. Это отличный способ разрыхлить почву, но только в перепрелом виде, — предупреждает агроном. — В свежих опилках содержится клетчатка, которая забирает азот из почвы, потому что он нужен им для гниения.

Но азот нужен и всем растениям, и в итоге идет колоссальная потеря урожая. Поэтому свежие опилки (не от ДСП) нужно засыпать в компостную кучу, полить мочевиной и подождать минимум год до того, как вносить их в огород.

Луковая шелуха и яичная скорлупа для огорода

Агроном рекомендует выделить место на участке под компостную кучу, чтобы иметь свои органические удобрения

Агроном рекомендует выделить место на участке под компостную кучу, чтобы иметь свои органические удобрения

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В яичной скорлупе очень много кальция, в этом виде он растениям недоступен — только если пройдет очень много лет.

— Скорлупа не растворима в почве, поэтому ее можно использовать как рыхлящее вещество, — отметила Людмила Шубина. — Если хотите именно как удобрение использовать, то нужно пережечь скорлупу в печке и растолочь — тогда она будет более удобоваримой. А лучше отправить их в компостную кучу.

Луковую шелуху можно использовать для отпугивания вредителей: бросать её в лунки с картошкой от проволочника и использовать как рыхлящее вещество. Но и её лучше добавлять в компостную кучу.

Когда сеять горчицу для улучшения почвы

Горчица — отличный сидерат

Горчица — отличный сидерат

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Восстановить землю и сделать ее плодородной способны сидераты — зеленые удобрения. Но от дачника потребуется больше терпения.

Горчица — одно из растений, которое используется как сидерат. Ее можно сеять как весной, так и осенью.

— Она дает хорошую листовую массу, которую перекапывают в землю. Но если вы посеете в этом сезоне сидерат, то использовать участок можно будет только на следующий год. Нужно время, чтобы зеленое удобрение перепрело, — предупреждает агроном.

Помимо горчицы в качестве сидератов можно посеять фацелию, рожь, редьку.

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