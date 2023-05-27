Какой навоз выбрать и зачем сеять горчицу: список лучших органических удобрений для огорода

Свежий коровий навоз можно использовать только осенью под вспашку на зиму. Тогда он успеет к весне в естественных условиях перепреть уже на огороде.



— Свежий навоз используется как биотопливо в органических грядках: это теплые грядки для огурцов, арбуза, дыни — для очень теплолюбивых культур. Там да, нужно свежий навоз, — отметила агроном.



Лошадиный навоз лучше оставлять полежать дольше, чем коровий, потому что в нем обычно много опилок. Ему нужно дать 2–3 года, чтобы перепреть, или добавить мочевину. А птичий помёт — очень агрессивный, поэтому его нужно разводить водой.