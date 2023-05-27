Какой навоз выбрать и зачем сеять горчицу: список лучших органических удобрений для огорода

Хороший урожай не получить без качественных удобрений. Разбираемся, какой навоз лучше всего выбрать, как его правильно использовать и какие еще есть органические удобрения, которые сделают землю плодородной и рыхлой.
Какой навоз лучше для огорода
Самый лучший навоз — коровий, лошадиный, овечий. Именно жвачные животные — производители лучшего навоза. Но любой навоз в свежем виде вносить на огород весной нельзя, он должен вылежаться минимум один год, а лучше два или три.
— Тест на готовность к использованию в огороде очень простой: нужно взять горсть и понюхать. Если он вязкий и запах резкий, то использовать нельзя. А если у него соломистая структура, и он не пахнет остатками животноводства, то можно вносить в огород — это уже считается перегноем, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Свежий коровий навоз можно использовать только осенью под вспашку на зиму. Тогда он успеет к весне в естественных условиях перепреть уже на огороде.
— Свежий навоз используется как биотопливо в органических грядках: это теплые грядки для огурцов, арбуза, дыни — для очень теплолюбивых культур. Там да, нужно свежий навоз, — отметила агроном.
Лошадиный навоз лучше оставлять полежать дольше, чем коровий, потому что в нем обычно много опилок. Ему нужно дать 2–3 года, чтобы перепреть, или добавить мочевину. А птичий помёт — очень агрессивный, поэтому его нужно разводить водой.
— Если перекормить, то будут и ожоги у растений, и они погибнут быстро. Чаще всего его используют именно в качестве подкормки, разведенный. В нем очень сильная аммиачная составляющая и растения отравляются моментально, — пояснила Людмила Шубина. — Куриный помёт хорошо сочетается с опилками: им можно полить опилки, которые будут прекрасно перепревать в компосте. Сейчас есть и ферментированные удобрения, но их также можно использовать в качестве подкормки локально в небольших дозах.
Кроличий помет считается таким же агрессивным, как куриный — компостировать его нужно с травой, опилками, чтобы убрать аммиак.
Свиной навоз очень кислый, поэтому лучше его в принципе не использовать, либо компостировать его с коровьим навозом.
Органические удобрения для огорода — список лучших
Помимо навозного перегноя есть и другие варианты органических удобрений, которые прекрасно справятся с подкормкой растений.
Компост
Компостная куча или компостная яма даст растительный перегной. В нее можно вносить пожнивные остатки, сено, солому, опилки (не ДСП).
— Обязательно должны быть и слои грунта. Если перебивать компост пару раз за сезон и вносить мочевину, то перегной можно получить отличного качества уже на следующий год после закладки, — отмечает Людмила Шубина.
Зеленые удобрения
Их еще называют сидератами. Землю засевают культурами, которые хорошо и густо растут, затем перекапывают в землю. На следующий год участок будет плодородным.
Среди самых популярных сидератов — фацелия, горчица, рожь, редька.
Так же для подкормки используются травяные настои: скошенную траву, заливают водой и дают настоятся 2–3 дня, а затем поливают овощи под корень.
Древесная зола
В ней огромное количество калия, а также содержатся кальций, натрий, магний и другие полезные вещества. Отличное органическое удобрение.
Настои куриного и лошадиного навоза
Они так же используются в качестве подкормки.
— Настой конского навоза мы разводим в соотношении 1 к 10, то есть 1 литр настоя разводят в 10 литрах воды, — отметила пропорции Людмила Шубина. — Для куриного потребуется больше воды: один литр куриного настоя разводят в 2–2,5 ведрах воды.
Как использовать опилки для огорода
Опилки дачники вносят на огород в надежде сделать землю более рыхлой. Но чаще всего это заканчивается потерей урожая, потому что с ними обязательно нужно вносить и мочевину.
— Опилки нельзя засыпать в огород в чистом виде — сначала нужно, чтобы они перепрели в компостной куче. Это отличный способ разрыхлить почву, но только в перепрелом виде, — предупреждает агроном. — В свежих опилках содержится клетчатка, которая забирает азот из почвы, потому что он нужен им для гниения.
Но азот нужен и всем растениям, и в итоге идет колоссальная потеря урожая. Поэтому свежие опилки (не от ДСП) нужно засыпать в компостную кучу, полить мочевиной и подождать минимум год до того, как вносить их в огород.
Луковая шелуха и яичная скорлупа для огорода
В яичной скорлупе очень много кальция, в этом виде он растениям недоступен — только если пройдет очень много лет.
— Скорлупа не растворима в почве, поэтому ее можно использовать как рыхлящее вещество, — отметила Людмила Шубина. — Если хотите именно как удобрение использовать, то нужно пережечь скорлупу в печке и растолочь — тогда она будет более удобоваримой. А лучше отправить их в компостную кучу.
Луковую шелуху можно использовать для отпугивания вредителей: бросать её в лунки с картошкой от проволочника и использовать как рыхлящее вещество. Но и её лучше добавлять в компостную кучу.
Когда сеять горчицу для улучшения почвы
Восстановить землю и сделать ее плодородной способны сидераты — зеленые удобрения. Но от дачника потребуется больше терпения.
Горчица — одно из растений, которое используется как сидерат. Ее можно сеять как весной, так и осенью.
— Она дает хорошую листовую массу, которую перекапывают в землю. Но если вы посеете в этом сезоне сидерат, то использовать участок можно будет только на следующий год. Нужно время, чтобы зеленое удобрение перепрело, — предупреждает агроном.
Помимо горчицы в качестве сидератов можно посеять фацелию, рожь, редьку.
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