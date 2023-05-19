Спасаем урожай: заморозки до -5 градусов грозят оставить дачников без овощей и ягод — что делать

Как долго продлятся заморозки

Ночные заморозки до -6 градусов в Новосибирской области длятся с 17 мая. Сегодня Западно-Сибирское УГМС предупреждает, что они продлятся даже в выходные, хоть и будут на градус выше.

— 19 и 20 мая при прояснениях сохраняются заморозки до -5 градусов, — предупреждают в Западно-Сибирском УГМС.