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Семь кругов садаИнструкция

Спасаем урожай: заморозки до -5 градусов грозят оставить дачников без овощей и ягод — что делать

Простые способы спасти растения от холода

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Рано утром при заморозках можно найти иней даже в мае

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В Новосибирской области холод не желает отступать и доставляет много неприятностей дачникам. Заморозки в -5... -6 градусов способны уничтожить урожай даже в теплице. Объясняем, как долго они продлятся и как спасти свой урожай.

Как долго продлятся заморозки

Ночные заморозки до -6 градусов в Новосибирской области длятся с 17 мая. Сегодня Западно-Сибирское УГМС предупреждает, что они продлятся даже в выходные, хоть и будут на градус выше.

— 19 и 20 мая при прояснениях сохраняются заморозки до -5 градусов, — предупреждают в Западно-Сибирском УГМС.

Тепло должно начать возвращаться в регион уже в воскресенье, 21 мая, но после 23 мая ожидается новая волна холода, поэтому не стоит торопиться высаживать рассаду в открытый грунт.

— В Новосибирской области угроза сохраняется вплоть до 10 июня. Каждый год говорим об этом. Но последние года теплые весны очень разбаловали дачников. Они расслабились и стали высаживать рассаду слишком рано, торопятся очень, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В теплицу высаживать нужно растения не раньше третьей декады в мае, на огород — в районе 10 июня.

Как спасти огурцы и помидоры в теплице

Огурцы могут быстро погибнуть от холода

Огурцы могут быстро погибнуть от холода

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Самый простой способ — поставить несколько ведер горячей воды.

— Поздно вечером нужно поставить их в теплицу. Ведра с горячей водой отлично заберут холод на себя, — советует агроном. — Можно сделать мини-парники. Взять пятилитровые баклажки, отрезать дно и накрыть растения.

С обогревателями нужно быть очень аккуратными, чтобы в итоге всё не сгорело.

— Закрываем растения укрывным материалов, ветошью. Ни в коем случае нельзя не накрывать железными ведрами, — объяснила Людмила Шубина.

Спасаем урожай на огороде

Капуста — холодостойкая культура, но если вы ее только высадили, то придется защитить от заморозков

Капуста — холодостойкая культура, но если вы ее только высадили, то придется защитить от заморозков

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Спокойно перенесет заморозок чеснок. Капуста тоже холодостойкая культура, но если вы высадили ее совсем недавно, то растения стоит защитить укрывным материалом.

— Набросьте обычную газету и присыпьте землей. Бумага — отличный изолятор, — отметила агроном. — Если у вас есть только пленка, то накройте дуги, а сверху набросьте ветошь.

Морковь также может выдержать заморозки, но лучше еще и положить укрывной материал. Обязательно нужно позаботиться и о клубнике. Мульчу или лапник агроном не советует использовать слишком активно, так как они не так эффективны, как укрывной материал.

— В больших хозяйствах устраивают очень плотные дымовые завесы, которые повышают температуру на 1–2 градуса. Но дачникам делать это не следует из-за опасности пожара, и разведение такого огня запрещено, — объяснила Людмила Шубина.

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Чтобы летом получить богатый урожай клубники, растения нужно качественно обработать, подкормить и вовремя пересадить.

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