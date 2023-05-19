Спасаем урожай: заморозки до -5 градусов грозят оставить дачников без овощей и ягод — что делать

В Новосибирской области холод не желает отступать и доставляет много неприятностей дачникам. Заморозки в
Как долго продлятся заморозки
Ночные заморозки до -6 градусов в Новосибирской области длятся с 17 мая. Сегодня Западно-Сибирское УГМС предупреждает, что они продлятся даже в выходные, хоть и будут на градус выше.
— 19 и 20 мая при прояснениях сохраняются заморозки до -5 градусов, — предупреждают в Западно-Сибирском УГМС.
Тепло должно начать возвращаться в регион уже в воскресенье, 21 мая, но после 23 мая ожидается новая волна холода, поэтому не стоит торопиться высаживать рассаду в открытый грунт.
— В Новосибирской области угроза сохраняется вплоть до 10 июня. Каждый год говорим об этом. Но последние года теплые весны очень разбаловали дачников. Они расслабились и стали высаживать рассаду слишком рано, торопятся очень, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В теплицу высаживать нужно растения не раньше третьей декады в мае, на огород — в районе 10 июня.
Как спасти огурцы и помидоры в теплице
Самый простой способ — поставить несколько ведер горячей воды.
— Поздно вечером нужно поставить их в теплицу. Ведра с горячей водой отлично заберут холод на себя, — советует агроном. — Можно сделать мини-парники. Взять пятилитровые баклажки, отрезать дно и накрыть растения.
С обогревателями нужно быть очень аккуратными, чтобы в итоге всё не сгорело.
— Закрываем растения укрывным материалов, ветошью. Ни в коем случае нельзя не накрывать железными ведрами, — объяснила Людмила Шубина.
Спасаем урожай на огороде
Спокойно перенесет заморозок чеснок. Капуста тоже холодостойкая культура, но если вы высадили ее совсем недавно, то растения стоит защитить укрывным материалом.
— Набросьте обычную газету и присыпьте землей. Бумага — отличный изолятор, — отметила агроном. — Если у вас есть только пленка, то накройте дуги, а сверху набросьте ветошь.
Морковь также может выдержать заморозки, но лучше еще и положить укрывной материал. Обязательно нужно позаботиться и о клубнике. Мульчу или лапник агроном не советует использовать слишком активно, так как они не так эффективны, как укрывной материал.
— В больших хозяйствах устраивают очень плотные дымовые завесы, которые повышают температуру на 1–2 градуса. Но дачникам делать это не следует из-за опасности пожара, и разведение такого огня запрещено, — объяснила Людмила Шубина.
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