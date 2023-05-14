Пора заняться клубникой: когда ее пересаживать, как обрабатывать весной и какие сорта выбрать

В мае дачникам нужно позаботиться не только об овощах и саде, но и о ягоде. Чтобы летом получить богатый урожай клубники, растения нужно качественно обработать, подкормить и вовремя пересадить. Объясняем, как это правильно сделать и на какие сорта стоит обратить внимание.
Когда пересаживать клубнику
В мае самое время заняться клубникой или, если говорить более правильно, земляникой — именно так в агрономии называется всеми любимая ягода. Но массовое распространение получило именно название клубника.
Сейчас следует озаботиться грядками: выполоть сорняки, обрезать старые листья, обработать и подкормить кусты, посадить новые растения или пересадить имеющиеся. Лучше всего это делать утром или вечером в сухую погоду, и нужно успеть закончить все работы с грядками клубники до третьей декады мая.
— Именно весной лучше всего пересаживать кусты или сажать новые. Урожай вы получите уже в этом сезоне, хоть и не в полном объеме, — заверила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Важно помнить, что на одном месте клубника может расти до 4 лет. Каждые год-два нужно сажать новые кусты на другую грядку, чтобы у вас не было проблем с урожаем.
Весной в землю под клубнику обязательно вносят перегной и удобрения с фосфором, например суперфосфат двойной, — как при пересадке, так и под имеющиеся кусты. Вносить азотные удобрения нужно аккуратно и разводить как указано на упаковке.
По лунному календарю самые благоприятные дни для посадки клубники — 14, 22, 25 мая, нежелательные дни — 19-е и 26-е.
Как обработать клубнику
Весной нужно обязательно привести в порядок грядки: убрать старую мульчу, мусор, сорняки.
— Нужно убрать с куста все старые и поврежденные листья. Но важно делать это аккуратно, чтобы не повредить свежие листья, — предупреждает Людмила Шубина.
Важно закрыть весеннюю влагу в грядках и дать корням больше воздуха. Для этого обязательно подрыхлите землю. Защитить грядку нужно и от муравьев, долгоносиков, земляничных клещей.
— Обработать от вредителей кусты лучше биологическими препаратами. Пестициды — это уже крайняя мера, — отмечает агроном.
Например, можно опрыскать растения «Фитовермом», «Акарином» или «Немабактом». Среди химических препаратов чаще всего применяют «Актару» или «Карбофос». Всё нужно разводить в дозировке, указанной на упаковке.
Лучшие сорта клубники для открытого грунта
При выборе сорта стоит обращать внимание на несколько факторов: морозоустойчивость, сроки поспевания ягод и сладость. Также бывает ремонтантная клубника, которая дает несколько урожаев за сезон, например «женева» и «искушение».
Среди устойчивых к холоду сортов стоит обратить внимание на такие, как «первоклассница», «солнечная поляна», «даренка», «азия». Хорошо себя зарекомендовали раннеспелые «красная шапочка» и «альба».
— В более теплых условиях они тоже дают богатый урожай, — отметила Людмила Шубина. — Если кто-то хочет выращивать огромные ягоды, то выведены уже и такие сорта.
Среди таких сортов — «гигантелла» и «диамант».
— Сладость клубники зависит не только от сорта. Сейчас большинство сортов приятные на вкус. Важны количество солнца и правильный полив, — подчеркнула агроном.
Как сделать грядку для клубники
Под клубнику нужно выделять самые солнечные участки на даче — тогда ягода будет сладкой, крупной и здоровой. При этом не стоит жадничать и сажать кусты плотно друг другу.
— Расстояние между растениями должно быть как минимум 30–35 сантиметров. Если посадить ближе, это значительно уменьшит урожай, — предупредила агроном. — Расстояние в междурядье — минимум 70 сантиметров.
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— Лучше всего подойдет обычная грядка на земле. Не советую делать высокие грядки под клубнику, так как ухода за ними будет больше, — подчеркнула Людмила Шубина.
Клубника любит легкую, некислую, но при этом хорошо удобренную почву. Чтобы постоянно не вести борьбу с сорняками, грядку лучше замульчировать.
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