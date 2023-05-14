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Семь кругов сада

Пора заняться клубникой: когда ее пересаживать, как обрабатывать весной и какие сорта выбрать

Есть специальные сорта, которые дают огромные ягоды

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Сейчас нужно хорошо потрудиться, чтобы получить много вкусных ягод

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В мае дачникам нужно позаботиться не только об овощах и саде, но и о ягоде. Чтобы летом получить богатый урожай клубники, растения нужно качественно обработать, подкормить и вовремя пересадить. Объясняем, как это правильно сделать и на какие сорта стоит обратить внимание.

Когда пересаживать клубнику

В мае самое время заняться клубникой или, если говорить более правильно, земляникой — именно так в агрономии называется всеми любимая ягода. Но массовое распространение получило именно название клубника.

Сейчас следует озаботиться грядками: выполоть сорняки, обрезать старые листья, обработать и подкормить кусты, посадить новые растения или пересадить имеющиеся. Лучше всего это делать утром или вечером в сухую погоду, и нужно успеть закончить все работы с грядками клубники до третьей декады мая.

— Именно весной лучше всего пересаживать кусты или сажать новые. Урожай вы получите уже в этом сезоне, хоть и не в полном объеме, — заверила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Важно помнить, что на одном месте клубника может расти до 4 лет. Каждые год-два нужно сажать новые кусты на другую грядку, чтобы у вас не было проблем с урожаем.

Весной в землю под клубнику обязательно вносят перегной и удобрения с фосфором, например суперфосфат двойной, — как при пересадке, так и под имеющиеся кусты. Вносить азотные удобрения нужно аккуратно и разводить как указано на упаковке.

По лунному календарю самые благоприятные дни для посадки клубники — 14, 22, 25 мая, нежелательные дни — 19-е и 26-е.

Как обработать клубнику

Важно удалить все старые листья с кустов и сорняки

Важно удалить все старые листья с кустов и сорняки

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Весной нужно обязательно привести в порядок грядки: убрать старую мульчу, мусор, сорняки.

— Нужно убрать с куста все старые и поврежденные листья. Но важно делать это аккуратно, чтобы не повредить свежие листья, — предупреждает Людмила Шубина.

Важно закрыть весеннюю влагу в грядках и дать корням больше воздуха. Для этого обязательно подрыхлите землю. Защитить грядку нужно и от муравьев, долгоносиков, земляничных клещей.

— Обработать от вредителей кусты лучше биологическими препаратами. Пестициды — это уже крайняя мера, — отмечает агроном.

Например, можно опрыскать растения «Фитовермом», «Акарином» или «Немабактом». Среди химических препаратов чаще всего применяют «Актару» или «Карбофос». Всё нужно разводить в дозировке, указанной на упаковке.

Лучшие сорта клубники для открытого грунта

Сладость клубники зависит не только от сорта

Сладость клубники зависит не только от сорта

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При выборе сорта стоит обращать внимание на несколько факторов: морозоустойчивость, сроки поспевания ягод и сладость. Также бывает ремонтантная клубника, которая дает несколько урожаев за сезон, например «женева» и «искушение».

Среди устойчивых к холоду сортов стоит обратить внимание на такие, как «первоклассница», «солнечная поляна», «даренка», «азия». Хорошо себя зарекомендовали раннеспелые «красная шапочка» и «альба».

— В более теплых условиях они тоже дают богатый урожай, — отметила Людмила Шубина. — Если кто-то хочет выращивать огромные ягоды, то выведены уже и такие сорта.

Среди таких сортов — «гигантелла» и «диамант».

— Сладость клубники зависит не только от сорта. Сейчас большинство сортов приятные на вкус. Важны количество солнца и правильный полив, — подчеркнула агроном.

Как сделать грядку для клубники

Расстояние между кустами должно быть не менее 30–35 сантиметров, чтобы получать хороший урожай

Расстояние между кустами должно быть не менее 30–35 сантиметров, чтобы получать хороший урожай

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Под клубнику нужно выделять самые солнечные участки на даче — тогда ягода будет сладкой, крупной и здоровой. При этом не стоит жадничать и сажать кусты плотно друг другу.

— Расстояние между растениями должно быть как минимум 30–35 сантиметров. Если посадить ближе, это значительно уменьшит урожай, — предупредила агроном. — Расстояние в междурядье — минимум 70 сантиметров.

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— Лучше всего подойдет обычная грядка на земле. Не советую делать высокие грядки под клубнику, так как ухода за ними будет больше, — подчеркнула Людмила Шубина.

Клубника любит легкую, некислую, но при этом хорошо удобренную почву. Чтобы постоянно не вести борьбу с сорняками, грядку лучше замульчировать.

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