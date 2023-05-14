Пора заняться клубникой: когда ее пересаживать, как обрабатывать весной и какие сорта выбрать

Сейчас следует озаботиться грядками: выполоть сорняки, обрезать старые листья, обработать и подкормить кусты, посадить новые растения или пересадить имеющиеся. Лучше всего это делать утром или вечером в сухую погоду, и нужно успеть закончить все работы с грядками клубники до третьей декады мая.

— Именно весной лучше всего пересаживать кусты или сажать новые. Урожай вы получите уже в этом сезоне, хоть и не в полном объеме, — заверила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Важно помнить, что на одном месте клубника может расти до 4 лет. Каждые год-два нужно сажать новые кусты на другую грядку, чтобы у вас не было проблем с урожаем.