Аптекарский огород: как вырастить пряные и полезные травы у себя на даче — что посадить

— Многие отказываются от традиционного огорода сейчас. Сложился такой образ, что придется много трудиться, что это некрасиво, — перечислила Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер. — При этом что-то вырастить хочется. Если совмещать приятное и полезное, то стоит организовать аптекарский огород или травянистый бордюр.

И если вам надоест, то в любой момент травы можно убрать.