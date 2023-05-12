freedom
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 6/10
usd 75.88
eur 82.89
Тема дняКто подбросил голову лошади на Романтиков?
Все новости
Все новости
Семь кругов садаИнструкция

Аптекарский огород: как вырастить пряные и полезные травы у себя на даче — что посадить

Они не отнимут у вас много сил и времени

1 246

За огородом с травами очень просто ухаживать

Поделиться

Всё больше новосибирцев, покупая дачу, отказываются тратить на ней много времени и выращивать огурцы с помидорами. В этом случае отличным вариантом станет организация небольшого аптекарского огорода с различными полезными травами и пряностями. Он будет красиво смотреться и не потребует много времени на уход.

Что такое аптекарский огород

Аптекарский огород стал одной из самых обсуждаемых тем на форуме «Все — в сад», который прошел в Экспоцентре. Это грядки с лекарственными и пряными травами.

— Многие отказываются от традиционного огорода сейчас. Сложился такой образ, что придется много трудиться, что это некрасиво, — перечислила Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер. — При этом что-то вырастить хочется. Если совмещать приятное и полезное, то стоит организовать аптекарский огород или травянистый бордюр.

И если вам надоест, то в любой момент травы можно убрать.

— Вы всегда можете обстричь траву под ноль. Например, курильский чай, тимьян срезается почти полностью. И очень быстро нарастут новые кусты, — отметила эксперт.

Также она советует не проходить мимо диких трав.

— У дикого растения всегда более концентрированный вкус. Его можно выкопать и перенести к себе, — объяснила Татьяна Чернова.

Какие травы посадить

Сочетаемость культур отображена на этой иллюстрации

Сочетаемость культур отображена на этой иллюстрации

Поделиться

Среди самых полезных для здоровья трав — розмарин, шалфей, кинза, петрушка, тимьян, орегано, мята, базилик.

— Важно, чтобы визуально они тоже сочетались. Например, в одной зоне можно посадить — петрушку, базилик, кинзу, укроп, во второй — розмарин, фенхель, тархун, анис, — советует Татьяна Чернова.

Приятными цветами будут радовать — календула лекарственная, ромашка, медуница. Прекрасно сочетаются — душица, гвоздика, тимьян.

Создавать аптекарский огород можно не только в горизонтальном виде, но и вертикальном.

— В этом помогут кустарники с целебными ягодами: шиповник, барбарис, лимонник, лапчатка, дереза, — перечислила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.

Когда сажать базилик, петрушку, укроп

Базилик лучше выращивать через рассаду

Базилик лучше выращивать через рассаду

Поделиться

Самые популярные травы у дачников — это базилик, салат, петрушка, укроп и мята. Первые две лучше всего выращивать через рассаду, а в открытый грунт высаживать после того, как минует угроза возвратных заморозков.

— В Сибири лучше высаживать их в начале июня, в более теплых регионах можно сделать это уже сейчас, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Укроп и петрушка хорошо переносят похолодания даже ниже 0 градусов. Травы сеют на глубину до 2 сантиметров, но важно, чтобы между бороздками было не менее 20 сантиметров, так как растения быстро разрастаются. Они любят солнце, но могут расти и в полутени.

Урожай трав обычно собирают на 35–45-й день после всходов в зависимости от сорта и культуры, поэтому сеять их можно в течение всего дачного сезона.

По лунному календарю садовода в июне травы можно сеять 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 21, 22, 24-го. Лучше не браться за семена 17 и 18-го.

Важное про сад и огород

Узнайте, как определить, кислая почва или нет, и что делать, чтобы земля стала рыхлой и плодородной.

Когда и какие культуры высаживать в открытый грунт, сколько удобрений для них понадобится и каким образом защитить их от возможных заморозков, мы рассказывали на прошлой неделе.

Объясняем, как сделать грядки по трем самым популярным методам, чем всё же опасны высокие грядки и как сделать теплую грядку.

По теме

ДачаСадОгородТравыБазиликРозмаринТимьян
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter