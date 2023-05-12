Аптекарский огород: как вырастить пряные и полезные травы у себя на даче — что посадить

Всё больше новосибирцев, покупая дачу, отказываются тратить на ней много времени и выращивать огурцы с помидорами. В этом случае отличным вариантом станет организация небольшого аптекарского огорода с различными полезными травами и пряностями. Он будет красиво смотреться и не потребует много времени на уход.
Что такое аптекарский огород
Аптекарский огород стал одной из самых обсуждаемых тем на форуме «Все — в сад», который прошел в Экспоцентре. Это грядки с лекарственными и пряными травами.
— Многие отказываются от традиционного огорода сейчас. Сложился такой образ, что придется много трудиться, что это некрасиво, — перечислила Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер. — При этом что-то вырастить хочется. Если совмещать приятное и полезное, то стоит организовать аптекарский огород или травянистый бордюр.
И если вам надоест, то в любой момент травы можно убрать.
— Вы всегда можете обстричь траву под ноль. Например, курильский чай, тимьян срезается почти полностью. И очень быстро нарастут новые кусты, — отметила эксперт.
Также она советует не проходить мимо диких трав.
— У дикого растения всегда более концентрированный вкус. Его можно выкопать и перенести к себе, — объяснила Татьяна Чернова.
Какие травы посадить
Среди самых полезных для здоровья трав — розмарин, шалфей, кинза, петрушка, тимьян, орегано, мята, базилик.
— Важно, чтобы визуально они тоже сочетались. Например, в одной зоне можно посадить — петрушку, базилик, кинзу, укроп, во второй — розмарин, фенхель, тархун, анис, — советует Татьяна Чернова.
Приятными цветами будут радовать — календула лекарственная, ромашка, медуница. Прекрасно сочетаются — душица, гвоздика, тимьян.
Создавать аптекарский огород можно не только в горизонтальном виде, но и вертикальном.
— В этом помогут кустарники с целебными ягодами: шиповник, барбарис, лимонник, лапчатка, дереза, — перечислила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
Когда сажать базилик, петрушку, укроп
Самые популярные травы у дачников — это базилик, салат, петрушка, укроп и мята. Первые две лучше всего выращивать через рассаду, а в открытый грунт высаживать после того, как минует угроза возвратных заморозков.
— В Сибири лучше высаживать их в начале июня, в более теплых регионах можно сделать это уже сейчас, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Укроп и петрушка хорошо переносят похолодания даже ниже 0 градусов. Травы сеют на глубину до 2 сантиметров, но важно, чтобы между бороздками было не менее 20 сантиметров, так как растения быстро разрастаются. Они любят солнце, но могут расти и в полутени.
Урожай трав обычно собирают на 35–
По лунному календарю садовода в июне травы можно сеять 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 21, 22,
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