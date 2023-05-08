«Опасайтесь возвратных заморозков»: когда высаживать рассаду в открытый грунт и как защитить растения

— Возвратные заморозки — это временное понижение температуры до 0 градусов и ниже, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В Новосибирской области угроза сохраняется вплоть до 10 июня . Такая же ситуация на Урале.

На юге России их опасаются в апреле и начале мая.

— Если высаживаете рассаду в третьей декаде мая, то будьте готовы к тому, что ее придется защищать от холода, — подчеркнула Людмила Шубина.