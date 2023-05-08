«Опасайтесь возвратных заморозков»: когда высаживать рассаду в открытый грунт и как защитить растения

Дачный сезон открыт, и важно правильно распределить время — когда и какие культуры высаживать в открытый грунт, сколько удобрений для них понадобится и каким образом защитить их от возможных заморозков. Объясняем, как всё успеть в мае и при этом получить богатый урожай осенью.
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Всё зависит от прогрева почвы — температура должна быть выше +15 градусов. Еще один очень важный показатель — это угроза возвратных заморозков.
— Возвратные заморозки — это временное понижение температуры до
На юге России их опасаются в апреле и начале мая.
— Если высаживаете рассаду в третьей декаде мая, то будьте готовы к тому, что ее придется защищать от холода, — подчеркнула Людмила Шубина.
Как защитить рассаду от заморозков
Вариантов защиты растений сейчас очень много. Например, можно сделать парник или поставить дуги и натянуть пленку.
— В магазинах продаются самые разные укрывные материалы, которые можно набросить на дуги. Можно накрыть растения пластиковыми баклажками. Главное — не железными! На пленку можно набросить ветошь, если понижение будет очень серьезным — до -5 градусов, — отмечает агроном.
При этом такие холодостойкие культуры, как капуста, лук, чеснок, укроп, петрушка, выдержат кратковременное понижение до
— Если у вас к тому времени уже взойдет картошка, то ее нужно очень высоко окучить. Засыпьте кусты землей, и растение будет защищено, — советует Людмила Шубина.
Когда сажать редиску и горох в открытый грунт
Редис сможет вырастить даже самый неопытный огородник. Овощ неприхотливый и холодостойкий. Сеять его можно в течение всего сезона — с конца апреля и до осени.
— Некоторые сорта могут вызревать всего за месяц, — отмечает агроном. — Чтобы ускорить рост, достаточно накрыть редис пленкой. Среди очень ранних можно посеять «Глориет», «Аврора», «Прометей».
Горох также можно сеять с мая — растение холодостойкое. Семена заделывают достаточно глубоко — примерно на
Сажаем зелень — укроп, петрушку, базилик
Укроп и петрушка могут спокойно выдерживать заморозки до -5 градусов, поэтому сеять их можно смело и в мае. Глубина бороздок —
— Укроп и петрушка требуют хорошего полива, но растут даже в полутени, — объяснила Людмила Шубина.
Базилик лучше выращивать через рассаду. Ее сеют в первой половине мая, а в открытый грунт высаживают в начале июня. Глубина посева —
Когда сажать огурцы и помидоры в открытый грунт
Для огурцов на огороде обычно делают теплую грядку. В лунку засыпают минимум одно ведро грунта, смешанного с удобрениями. Под каждый корень нужно: полведра перегноя, чайную ложку мочевины, чайную ложку суперфосфата двойного и столько же сернокислого калия. Всё это перемешивают с грунтом.
Саженцы огурца заглублять нельзя.
— Стебель мы не засыпаем, несмотря на большой соблазн. Как в стаканчике огурец рос, также его на постоянное место и высаживаем, — отмечает агроном.
Томаты в открытом грунте можно размещать более сгущенно, чем в теплице. И при высадке в третьей декаде мая растения следует защитить от холода. Снимать укрывной материал можно после
— На один квадратный метр можно посадить
Когда сажать кабачки в открытый грунт
Многие дачники сеют кабачки сразу на огород. В мае места под рассаду не так много, поэтому приоритет отдается помидорам, огурцам, капусте и другим культурам.
— Даже при временных заморозках кабачки быстро погибнут. Поэтому лучше сеять их в начале июня, — советует агроном.
Кабачки могут выдержать полутень, но всё же любят солнечные части участка. Семена сеют на глубину около
Что еще почитать про сад и огород
Объясняем, как сделать грядки по трем самым популярным методам, чем всё же опасны высокие грядки и как сделать теплую грядку.
Пришло время вплотную заняться садом: объясняем, как выбрать и подрезать саженцы.
Пора заняться не только огородом, но и цветником. Объясняем все нюансы в выращивании роз.