Сажаем розы: когда это делать весной, как правильно их обрезать и какие сорта выбрать

Роза — самый часто встречающийся цветок на дачах. Растение радует своей красотой и ароматом, но при этом требует особого ухода. Когда высаживать розу весной, как ее правильно подрезать и черенковать, а также какие сорта выбрать, мы узнали у экспертов.
Когда сажать розы весной
Роза спокойно переносит заморозки до -10 градусов без ущерба для листьев и почек, поэтому ее можно смело сажать в начале мая.
— Если купили саженец с распущенными листами и набухшими почками, то куст нужно поставить на балкон и притормозить развитие на неделю-две. Или высадить в открытый грунт, но под укрывной материал, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Если почки спящие, то можно смело сажать в начале мая без укрывного материала. Такое растение хорошо укоренится и зацветет в этом году.
— Роза любит хорошо удобренные почвы. Есть даже такая поговорка: роза — сестра навоза. Кто подкармливает розы навозом, у того они не болеют пятнистостью. В лунку обязательно нужно внести минимум килограмм компоста или перепревшего навоза, — отмечает агроном. — Привитые розы нужно всегда сажать, заглубляя прививочный шип. Снаружи его оставляют только у плодовых деревьев. У розы заглубляем на 3–4 сантиметра. В этом случае она будет долговечная, и закрывать ее не придется.
Плетистые розы более сложны в уходе, и их обязательно нужно укрывать на зиму.
— Плетистая роза цветет на побегах прошлого года. У нее жесткие шипы и мощные ветви, и как правило, в условиях Сибири добиться большой плети достаточно сложно. Обычно это куст до 1,5–2 метра высотой. Ее нужно сажать всегда под углом в 45 градусов — для того, чтобы потом толстую плеть можно было уложить на почву и закрыть под зиму, — объяснила Людмила Шубина.
Лучшие сорта роз
Сейчас магазины предлагают сотни самых разных сортов и гибридов роз. Они делятся на несколько групп.
— Чайно-гибридные — это сорта, которые цветут с июня до поздней осени крупными бутонами на длинных и крепких стеблях, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик. — Флорибунда отличается почти непрерывным цветением. Грандифлора — гибрид чайно-гибридной розы и флорибунды.
Также в магазинах можно приобрести плетистые розы и многоцветковые. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.
— Я люблю неприхотливые сорта. Например, «Глорию дей» с кожистыми блестящими листьями. Прекрасно себя показывают флорибунды. Нравится роза «Анжелика» — у нее высокие кусты и ярко-оранжевые цветы. Из «Бургунда» можно варить варенье, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Когда весной пересаживать розы
Розы пересаживают ранней весной или поздней осенью. Сейчас сделать это можно и в начале мая.
— Перед пересадкой нужно убрать все старые побеги и укоротить свежие до 40–50 сантиметров, — отмечает агроном.
Розы не любят тень и слишком влажную почву, а также ветреные участки. Нужно аккуратно выкопать куст и, максимально сохраняя земляной ком, перенести на новое место.
Лунка делается такого размера, чтобы помещались все корни. Перед посадкой засыпается дренаж, а сверху перегной или перепревший навоз. Розу нужно хорошенько прижать и обильно полить водой.
Как правильно обрезать розы весной
Обрезка может быть нескольких видов — короткая, средняя и высокая. В первую очередь убираются все старые, сухие и поврежденные ветки — проводим санитарную обрезку. А затем приступаем к формирующей.
— Весной, когда сходит снег, делаем короткую обрезку — оставляем 3–5 почек. Не нужно бояться, розы быстро дают новые побеги, — подчеркивает Людмила Шубина.
Срез нужно делать под углом в 45 градусов, выше последней почки на 5–7 миллиметров. У плетистых роз подрезают только боковые побеги, не трогая основные плети. Кустовые розы подрезают на одном уровне. Высота чайно-гибридных роз и флорибунд после обрезки обычно составляет 20–25 сантиметров.
Как черенковать розы
Розы можно черенковать — для этого берется веточка длиной 10–15 сантиметров и внизу над почкой делается косой срез, а сверху — тупой.
— Черенок окунают в стимулятор роста. Затем его помещают в цветочный грунт с добавлением перлита. Сверху нужно сделать парничок. Обязательно обжимайте черенок, — советует Кристина Хрустова.
Лучше всего укореняются кустовые мелкоцветковые розы.
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