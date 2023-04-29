Сажаем розы: когда это делать весной, как правильно их обрезать и какие сорта выбрать

Когда сажать розы весной

Роза спокойно переносит заморозки до -10 градусов без ущерба для листьев и почек, поэтому ее можно смело сажать в начале мая.

— Если купили саженец с распущенными листами и набухшими почками, то куст нужно поставить на балкон и притормозить развитие на неделю-две. Или высадить в открытый грунт, но под укрывной материал, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

