Можно ли жечь мусор на даче и как организовать место под мангал: ответы на самые важные вопросы перед майскими праздниками

На майские праздники большинство горожан стремятся на природу отдыхать. Дачники будут приводить в порядок свои участки, поэтому встает традиционный вопрос — можно ли жечь мусор, а также жарить шашлыки. Отвечаем на них, а также объясняем, что грозит нарушителям. В этом году штрафы стали больше.
Можно ли жечь мусор на своем участке
Всё зависит от того, действуют ли какие-то ограничения в регионе. Например, с
— Весь пик горимости мы предполагаем на майские праздники. Это подтверждается предварительными прогнозами по погоде. Самый сложный период — отдых населения на майские праздники, — объяснил глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. — Во время действия особого противопожарного режима запрещено полностью разведение открытого огня.
Так что в Новосибирской области сжигать мусор на дачах в майские праздники строго запрещено.
Если в регионе не установлены ограничения, то под сжигание мусора должно быть выделено специальное место.
— По дачам с 1 марта вступили изменения в правила противопожарного режима. Мусор сжигать можно на расстоянии не менее 15 метров от других объектов, — отметил Виктор Орлов. — При сжигании в специальных бочках расстояние может быть уменьшено до 7,5 метра.
Важно — рядом с местом сжигания лучше всего иметь любой источник воды. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и ни в коем случае не разводите огонь при сильном ветре.
Как сделать зону для мангала и костра
Важно выдержать все необходимые по нормам расстояния. С
Сейчас до любых строений и сооружений от мангала должно быть не менее
Место под мангал должно быть очищено от мусора, вокруг не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей и предметов.
Последние годы особой популярностью стали пользоваться костровые чаши. Удовольствие не из дешевых, но на участке будет более чисто.
— Это простое и удобное решение для организации места под костер. Ухаживать за ней просто, — объяснила Анастасия Грознова, ландшафтный дизайнер. — Срок службы чаши из стали со стенкой
Какие штрафы грозят тем, кто будет сжигать мусор или жарить шашлыки
Если вы всё же решитесь сжигать мусор, когда это запрещено, то готовьтесь выложить немалые деньги. В КоАП РФ для этого есть статья 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности».
Обычный человек может быть оштрафован на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, должностное лицо — от 20 до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 300 до 400 тысяч рублей.
Статья 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» также предполагает штрафы. Если вдруг огонь с вашего участка при действующем режиме ограничений перекинется на лесные насаждения, то вы заплатите штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Должностные лица заплатят до 90 тысяч рублей, юридические — до
Помните, что никто не отменял и уголовную ответственность, если вдруг из-за разведенного вами огня погибнет кто-то из людей или получит тяжкий вред здоровью. Также пострадавшие смогут обратиться в суд и взыскать с вас ущерб, если из-за вашего огня повредится их имущество.
Статья 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» предусматривает лишение свободы сроком до
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