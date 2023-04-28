Можно ли жечь мусор на даче и как организовать место под мангал: ответы на самые важные вопросы перед майскими праздниками

Так что в Новосибирской области сжигать мусор на дачах в майские праздники строго запрещено.

Если в регионе не установлены ограничения, то под сжигание мусора должно быть выделено специальное место.

— По дачам с 1 марта вступили изменения в правила противопожарного режима. Мусор сжигать можно на расстоянии не менее 15 метров от других объектов, — отметил Виктор Орлов. — При сжигании в специальных бочках расстояние может быть уменьшено до 7,5 метра.

Важно — рядом с местом сжигания лучше всего иметь любой источник воды. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и ни в коем случае не разводите огонь при сильном ветре.