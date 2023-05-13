Как избавиться от муравьев в огороде: копеечные и безопасные способы без химии — побороть насекомых будет легко

С приходом тепла у дачников прибавляется хлопот — набираются сил не только растения, но и начинают свою активную деятельность насекомые. Больше всего забот доставляют муравьи. Они разносят по участку тлю и семена сорняков и сильно мешают в теплицах и на огороде. Объясняем, как побороть насекомых без химии и серьезных затрат.
Почему не нужно вытравливать муравьев с участка
Не стоит сразу же хвататься за яды и пытаться избавиться от муравьев на всём участке. Можно, конечно, всё залить химией, но потом не ждите здорового урожая, а земля станет твердой как камень и не плодородной.
— Муравьи занимают очень важное место в экосистеме участка. Они отлично рыхлят почву, делают ее плодородной. Если у вас совсем нет этих насекомых, то это повод серьезно задуматься, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Муравьи — отличные индикаторы безопасности земли и адекватного уровня грунтовых вод. Если их нет, то нужно проверять безопасность участка, не заражена ли земля химикатами. Насекомые уничтожают слизней, личинок вредителей. Также они служат пищей для небольших птиц.
Какой вред наносят муравьи
Самые большие неприятности доставляет дачникам тля, которую разносят муравьи, чтобы получать с ее сладкий секрет для питания. Этих насекомых называют сладкой парочкой, потому что они научились отлично взаимодействовать.
— Точно нужно убирать муравьев из теплицы, а также от посадок слив и черной смородины, для того чтобы избавится от тли. Не будет муравья — не будет и этих вредителей, — отмечает агроном.
Также муравьи могут разносить по участку семена сорняков или грибковые заболевания. Насекомые не прочь и подъесть рассаду и саженцы плодовых культур, серьезно навредить землянике. Поэтому с грядок их тоже стоит убрать.
Как избавиться от муравьев в огороде
Самый простой, дешевый и эффективный способ избавиться от муравьев в огороде — это сделать ядовитые ловушки. Для этого понадобится несколько отваренных яиц, половина чайной ложки борной кислоты и половина чайной ложки сахара.
— Яйца нужно измельчить, добавить борную кислоту, сахар и немного муки, — отметила Людмила Шубина. — Затем скатываем пальцами небольшие шарики.
Эти крохотные шарики нужно разложить у муравейников.
— Муравьи с удовольствием едят яйцо, так как это белок. А борная кислота убивает их, — объяснила агроном.
Хорошо помогают и клеевые ловушки с сахарной водой или сиропом, которые можно разложить или развесить у муравейников. Другие способы — проливка кипятком, керосином, уксусом — негуманные и нормального, долгосрочного эффекта не дают.
Многие дачники пытаются выкапывать муравейники, но это реализуемо, если они очень небольшие.
— Делать это нужно ночью, когда насекомые будут в нем. Копать нужно очень глубоко, складывая землю в ведро или телегу. Затем вывезите это в лес, подальше от дачи, — советует Людмила Шубина.
Также насекомых могут отпугнуть пахучие травы. Муравьи очень не любят петрушку, полынь, дикую мяту, чеснок, табачный пепел.
Химия против муравьев
Большинство химических препаратов от муравьев содержат диазинон и другие пестициды. С такими ядами нужно уметь обращаться и неукоснительно следить за техникой безопасности.
Препараты от муравьев могут съесть и полезные насекомые, а также другие животные.
— Пестициды — не самый лучший вариант для борьбы с муравьями. Яды вызывают мутации и привыкание, в том числе и у насекомых. Тем более когда есть достаточно безопасная борная кислота. Также можно уменьшить популяцию муравьев, ударив по тле, — отметила Людмила Шубина.
Зеленое мыло — достаточно безопасное средство, в составе которого различные масла. Им опрыскивают растения, и тля не может больше их есть. Но первый же дождь смоет средство.
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