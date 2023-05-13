Как избавиться от муравьев в огороде: копеечные и безопасные способы без химии — побороть насекомых будет легко

— Муравьи занимают очень важное место в экосистеме участка. Они отлично рыхлят почву, делают ее плодородной. Если у вас совсем нет этих насекомых, то это повод серьезно задуматься, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Муравьи — отличные индикаторы безопасности земли и адекватного уровня грунтовых вод. Если их нет, то нужно проверять безопасность участка, не заражена ли земля химикатами. Насекомые уничтожают слизней, личинок вредителей. Также они служат пищей для небольших птиц.