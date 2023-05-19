Как посадить газон: делаем красивую лужайку и правильно подкармливаем ее весной

Как посадить газон

При правильной посадке и уходе газон может прослужить и более 50 лет .

— Это самая сложная культура среди всех, что есть в ландшафте. Если вовремя не покосить, то он падает, не убрать залежалую траву и снег — сопреет. Нужно делать регулярно реанимацию, стричь, чистить, обрабатывать от сорняков, подкармливать, — перечислила Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер.