Как посадить газон: делаем красивую лужайку и правильно подкармливаем ее весной

Дачники всё меньше хотят отводить место под огород и больше стремятся обустраивать зоны отдыха. Многие выбирают газон, несмотря на то, что ухаживать за ним в разы сложнее, чем за любой овощной культурой. Ландшафтные дизайнеры объяснили, как сделать красивую лужайку и какие альтернативы есть капризному и требующему постоянного внимания газону.
Как посадить газон
При правильной посадке и уходе газон может прослужить и более
— Это самая сложная культура среди всех, что есть в ландшафте. Если вовремя не покосить, то он падает, не убрать залежалую траву и снег — сопреет. Нужно делать регулярно реанимацию, стричь, чистить, обрабатывать от сорняков, подкармливать, — перечислила Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер.
Нужно учитывать, что в этом году на газон сильно повысились цены — как на семена, так и на рулонный газон, то есть выращенные двухлетние растения.
— На готовый двухлетний коврик повысилась цена в среднем на 100 рублей за квадратный метр — на 30%. И это связано с общим состоянием рынка и востребованностью. Семена все заграничные, и этот фактор, конечно, влияет на стоимость, — отметила специалист.
Но если вы всё же твердо решили сделать лужайку, то не торопитесь с этим.
— Температура земли должна быть не менее +10 градусов. В Сибири обычно сеют в конце мая — начале июня, в более теплых регионах уже сейчас это можно делать, — объяснила ландшафтный дизайнер. — У меня был опыт, что люди хотели газон к
Лучше добавить доломитовую муку, чтобы раскислить землю и разровнять, оставив участок на одну-две недели. На участке вновь взойдут сорняки, и их нужно удалить. Сверху грунт посыпают песком и высевают семена. Граблями закрывают их небольшим слоем грунта и хорошо утрамбовывают.
Чем подкормить газон весной — удобрения
Уход за газоном начинается с самой ранней весны, как только сходит основная масса снега. Уборка ледяной корки, снежной плесени и прочистка. Всё это делают перед удобрением.
— Газон старше двух лет нужно обязательно очищать. Проводится скарификация — удаляется засохшая трава специальным инструментом с ножами, — объяснила Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер.
При необходимости проводится аэрация — прокалывание газона с помощью штырей для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
— Есть два самых популярных удобрения — «Кемира», «Ому». Можно выбрать одно из них. Это специальные удобрения, и на упаковках написано, какой должен быть точный расход на сотку, — отметила специалист. — Лучше удобрять газон в дождливую погоду или перед поливом. Нужно разбрасывать удобрения равномерно, чтобы не было больших скоплений. В июне необходимо обработать газон от сорняков. Сразу весной это делать не нужно.
Альтернатива газону
Партерный газон мы часто видим в сериалах и фильмах. Ровный, строгий на вид — он требует очень тщательного ухода. Газону требуется постоянная стрижка, так как высота должна быть около
— Можно сделать цветущий, или мавританский, газон. Обычно он состоит из семян василька, гвоздики, гипсофила и других цветов. Можно посеять низкорослый белый клевер. Они не требуют постоянного кошения, — подчеркнула ландшафтный дизайнер.
Альтернативой может стать газон из травы, которая и так растет на участке.
— Достаточно выровнять землю и косить раз в одну-две недели то, что растет. Трава, которая и так растет, — всегда там росла без специальных подкормок и поливов, она и дальше будет расти, — уверяет ландшафтный дизайнер Евгения Петрова. — Можно сделать условный газон из почвопокровных растений.
Еще одна альтернатива — травяной газон.
— Его делают из почвопокровных трав. И это достаточно распространенная сейчас практика, так как его не нужно косить. Но придется чистить регулярно, а это очень непросто. После посадки он очень красивый, но если не ухаживать, то будет страшно смотреться. Такой газон лучше разместить в удаленных местах на участке. Не там, где заходим и хочется партерный газон, — советует Татьяна Чернова.
Как укладывать искусственный газон
Искусственный газон чаще всего укладывают в детских или спортивных зонах — там, где настоящая трава плохо выдерживает нагрузку. Из-за роста цен на рулонный газон многие дачники выбирают искусственную альтернативу, желая сэкономить и силы, и средства на уходе.
Если вы выбираете материал не только для красоты, но и для активного использования, то нужно покупать полузасыпной или засыпной искусственный газон. В зависимости от производителя и качества материалов есть разные схемы укладки искусственного газона.
Самое главное — земля должна быть очищена, как под посев обычного газона, а также хорошо выровнена. Затем идет слой щебня с дренажной системой, геотекстильное полотно, песок и сам газон, засыпанный специальной крошкой.
— Укладывают газон в сухую погоду и спустя сутки склеивают, — объяснила специалист.
При этом с искусственного газона всё равно придется убирать мусор, проросшие сорняки и заменять поврежденные участки.
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