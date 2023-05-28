Делаем компостную кучу: что можно и нельзя в нее бросать и как правильно получить отличные удобрения

Удобрения — удовольствие не из дешевых, при этом без них не получить хорошего урожая. Отличным вариантом получения прекрасного органического удобрения станет компостная куча. Объясняем, как ее правильно сделать и что можно и нельзя в нее вносить.
Как сделать компостную кучу
Для компостной кучи нужно сколотить короб, для этого подойдут любые доски. Для удобства высота должна быть около 1–1,5 метра, а ширина не более 1,5–2 метров — так будет удобнее ее перемешивать.
— Компост состоит из клетчатки, которая должна переработаться. Опилки тоже могут быть составной частью компоста, как и все растительные, пожнивные остатки: сено, солома, сорняки без семян, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В идеале лучше сделать наземный короб.
Кучу нужно обязательно раз в месяц перебивать — перемешивать, чтобы поступал кислород, необходимый для гниения. А также периодически поливать водой при засухе.
— Вся биомасса должна обязательно переслаиваться землей — почвой, которая есть на огороде. Почва крайне необходима для перепревания биомассы. Не толстым слоем. Как мы дрожжи бросаем в закваску — точно так же: накидали свежей биомассы, взяли лопатку почвы — и туда же, — советует Людмила Шубина. — Если добавили опилки, то нужно внести и мочевину — она способствует очень быстрому сжиганию опилок. И получится отличное органическое удобрение, богатое всеми минеральными веществами.
Чтобы компост был нейтральным, нужно добавить в него извести-пушонки. Вносится и столовая ложка мочевины на 10 килограммов биомассы, чтобы начался активный процесс гниения.
В компост нельзя бросать опилки ДСП, газеты, растения после обработки от вредителей, сорняки с семенами. Кучу также нельзя обрабатывать гербицидами.
— То, что на компостной куче много сорняков, говорит о ее здоровье. Нельзя ее обрабатывать гербицидами: если это сделать, то можно поставить крест на всех своих растениях, — предупреждает агроном.
Компостная яма на даче своими руками
Если вы не хотите тратить время на уход за компостной кучей, то выкопайте яму глубиной примерно 50–60 сантиметров и шириной до 1 метра. Если сделать ее глубже, то гниение будет идти дольше. Принцип закладки такой же, как у компостной кучи, — обязательно добавлять землю и мочевину.
— Компостная яма — это тяжело и не очень рационально, в ней хуже идут микробиологические процессы при гниении биомассы, поэтому советую всё же делать кучу. За ней легче ухаживать, и есть доступ кислорода, — отметила агроном.
Компостную яму нужно обязательно огородить, чтобы никто в нее не упал, пока идет процесс ее наполнения. Альтернативой компостной яме и компостной куче может стать компостная грядка, на которую сразу можно высадить растения.
— Нужно выкопать яму глубиной в 34–40 сантиметров, любой ширины. Сложить пожнивные остатки, ветки, добавить древесную золу, утрамбовать и засыпать землей, — объяснила Людмила Шубина. — На такие места можно сажать смородину, яблони, сливу. Внизу растения постоянно находятся в процессе перепревания и обогащают почву. Так можно сэкономить место.
Как использовать компост
При активном уходе за компостной кучей через год можно уже использовать полученное удобрение. Если не добавлять мочевину, не поливать и не перебивать кучу, компост будет неоднородным и придется ждать не один, а два года.
— Компост можно использовать локально в посадочные лунки — для помидоров, огурцов и других овощей. Можно мульчировать грядки из-под чеснока на зиму: у него рыхлая структура и низкая теплопроводность. Это тот же перегной, только растительный, без присутствия животных остатков, — отметила Людмила Шубина.
Лучше разделить короб на три части, чтобы у вас был доступ к однолетнему, двухлетнему и трехлетнему компосту.
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