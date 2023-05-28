Делаем компостную кучу: что можно и нельзя в нее бросать и как правильно получить отличные удобрения

— Компост состоит из клетчатки, которая должна переработаться. Опилки тоже могут быть составной частью компоста, как и все растительные, пожнивные остатки: сено, солома, сорняки без семян, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В идеале лучше сделать наземный короб.

Кучу нужно обязательно раз в месяц перебивать — перемешивать, чтобы поступал кислород, необходимый для гниения. А также периодически поливать водой при засухе.