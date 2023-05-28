freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 79.97
eur 85.92
Тема дняНетривиальный тест на знание Новосибирка
Все новости
Все новости
Семь кругов садаИнструкция

Делаем компостную кучу: что можно и нельзя в нее бросать и как правильно получить отличные удобрения

Правильно сделанный компост поможет вам сэкономить

71

Компостная куча — отличный вариант для получения качественных удобрений

Поделиться

Удобрения — удовольствие не из дешевых, при этом без них не получить хорошего урожая. Отличным вариантом получения прекрасного органического удобрения станет компостная куча. Объясняем, как ее правильно сделать и что можно и нельзя в нее вносить.

Как сделать компостную кучу

Для компостной кучи нужно сколотить короб, для этого подойдут любые доски. Для удобства высота должна быть около 1–1,5 метра, а ширина не более 1,5–2 метров — так будет удобнее ее перемешивать.

— Компост состоит из клетчатки, которая должна переработаться. Опилки тоже могут быть составной частью компоста, как и все растительные, пожнивные остатки: сено, солома, сорняки без семян, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В идеале лучше сделать наземный короб.

Кучу нужно обязательно раз в месяц перебивать — перемешивать, чтобы поступал кислород, необходимый для гниения. А также периодически поливать водой при засухе.

— Вся биомасса должна обязательно переслаиваться землей — почвой, которая есть на огороде. Почва крайне необходима для перепревания биомассы. Не толстым слоем. Как мы дрожжи бросаем в закваску — точно так же: накидали свежей биомассы, взяли лопатку почвы — и туда же, — советует Людмила Шубина. — Если добавили опилки, то нужно внести и мочевину — она способствует очень быстрому сжиганию опилок. И получится отличное органическое удобрение, богатое всеми минеральными веществами.

Поделиться

Чтобы компост был нейтральным, нужно добавить в него извести-пушонки. Вносится и столовая ложка мочевины на 10 килограммов биомассы, чтобы начался активный процесс гниения.

В компост нельзя бросать опилки ДСП, газеты, растения после обработки от вредителей, сорняки с семенами. Кучу также нельзя обрабатывать гербицидами.

— То, что на компостной куче много сорняков, говорит о ее здоровье. Нельзя ее обрабатывать гербицидами: если это сделать, то можно поставить крест на всех своих растениях, — предупреждает агроном.

Компостная яма на даче своими руками

Можно сделать компостную грядку, на которую сразу высадить культуры, — в этом случае дополнительно удобрять их не придется

Можно сделать компостную грядку, на которую сразу высадить культуры, — в этом случае дополнительно удобрять их не придется

Поделиться

Если вы не хотите тратить время на уход за компостной кучей, то выкопайте яму глубиной примерно 50–60 сантиметров и шириной до 1 метра. Если сделать ее глубже, то гниение будет идти дольше. Принцип закладки такой же, как у компостной кучи, — обязательно добавлять землю и мочевину.

— Компостная яма — это тяжело и не очень рационально, в ней хуже идут микробиологические процессы при гниении биомассы, поэтому советую всё же делать кучу. За ней легче ухаживать, и есть доступ кислорода, — отметила агроном.

Компостную яму нужно обязательно огородить, чтобы никто в нее не упал, пока идет процесс ее наполнения. Альтернативой компостной яме и компостной куче может стать компостная грядка, на которую сразу можно высадить растения.

— Нужно выкопать яму глубиной в 34–40 сантиметров, любой ширины. Сложить пожнивные остатки, ветки, добавить древесную золу, утрамбовать и засыпать землей, — объяснила Людмила Шубина. — На такие места можно сажать смородину, яблони, сливу. Внизу растения постоянно находятся в процессе перепревания и обогащают почву. Так можно сэкономить место.

Как использовать компост

Лучше разделить короб на три части

Лучше разделить короб на три части

Поделиться

При активном уходе за компостной кучей через год можно уже использовать полученное удобрение. Если не добавлять мочевину, не поливать и не перебивать кучу, компост будет неоднородным и придется ждать не один, а два года.

— Компост можно использовать локально в посадочные лунки — для помидоров, огурцов и других овощей. Можно мульчировать грядки из-под чеснока на зиму: у него рыхлая структура и низкая теплопроводность. Это тот же перегной, только растительный, без присутствия животных остатков, — отметила Людмила Шубина.

Лучше разделить короб на три части, чтобы у вас был доступ к однолетнему, двухлетнему и трехлетнему компосту.

Важное про сад и огород

Разбираемся, какой навоз лучше всего выбрать, как его правильно использовать и какие еще есть органические удобрения, которые сделают землю плодородной и рыхлой.

Ландшафтные дизайнеры объяснили, как посадить газон и какие есть альтернативы.

Больше всего забот дачникам доставляют муравьи. Объясняем, как побороть насекомых без химии и серьезных затрат.

По теме

ДачаСадОгородУдобрениеКомпост
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter