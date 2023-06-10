Чем подкормить капусту и как ее поливать: основные правила ухода за кочанами и борьбы с блошкой

Как правильно поливать капусту

Капуста — одно из самых влаголюбивых растений, так как развивает мощный листовой аппарат. Раньше ее старались высаживать поближе к источникам воды.

— Поливать нужно было много, а насосов раньше не было, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Поливать капусту нужно поздно вечером после захода солнца, чтобы она меньше испаряла влаги.