Чем подкормить капусту и как ее поливать: основные правила ухода за кочанами и борьбы с блошкой

В июне нужно уделить особое внимание капусте. Сейчас растение активно растет, начинает завязывать кочаны, поэтому требуется более активный полив и подкормки. Объясняем, как это делать правильно и что поможет в борьбе с крестоцветной блошкой.
Как правильно поливать капусту
Капуста — одно из самых влаголюбивых растений, так как развивает мощный листовой аппарат. Раньше ее старались высаживать поближе к источникам воды.
— Поливать нужно было много, а насосов раньше не было, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Поливать капусту нужно поздно вечером после захода солнца, чтобы она меньше испаряла влаги.
Объем воды может быть разным и зависит от почвы.
— В среднем на одно небольшое растение в июне нужно не менее литра воды. Ведро — на 5–10 растений в зависимости от частоты полива, — отметила агроном. — Подкормка капусты сейчас тоже актуальна. На ранних сортах и гибридах начал кочан закручиваться. Зеленые удобрения и подкормки из настоев навоза очень эффективны.
Чем подкормить капусту
Капуста любит перегной, но вносить его нужно было при посадке. Если вы этого не сделали, то пора сделать жидкие подкормки.
— После приживления, когда капуста раскинула листья, можно подкормить ее настоем куриного помета в разведении 1 к 25 или настоем коровьего навоза 1 к 10, — советует Людмила Шубина. — Отличной подкормкой для любой листовой культуры станет настой сброженной травы с добавлением древесной золы в разведении 1 к 10. Любой из вариантов нужно вносить строго под корень.
При этом увлекаться сильно подкормками не стоит — максимум один-два раза за июнь.
— Растение от избытка питательных веществ может начать засыхать, чахнуть. Это происходит, когда человек переусердствовал, — добавляет агроном. — Подкормка жидкая идет только после полива. На одно растение нужно вносить хотя бы по полулитровой баночке таких жидкий азотистых подкормок.
Как избавиться от блошки на капусте
Крестоцветная блошка любит лакомиться капустой, при этом от нее достаточно легко избавиться.
— Нужно взять древесную золу, просеять и добавить табак нюхательный. В марлю нужно поместить смесь и опылить хорошенько капусту. Именно запах табака отпугивает вредителя, — уверяет Людмила Шубина.
Достаточно одного-двух опыливаний, чтобы прогнать вредителя.
Когда окучивать капусту
Капуста не дает дополнительной корневой системы при окучивании, поэтому тратить много времени на это не стоит.
— Как только подгребаем высоко землю под кочан, то слизням открывается очень удобная дорога, — отмечает Людмила Шубина. — Но подрыхлить землю нужно. Когда начинаем поливать капусту, то требуется или мульчирование, или сухой полив с помощью рыхления.
Для устойчивости кочана можно иногда немного подгребать землю, но не высоко.
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