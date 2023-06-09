Спасаем пионы от муравьев: как правильно ухаживать за кустами и срезать цветы

Как избавиться от муравьев на бутонах пионов

Муравьи, которые снуют в бутонах, не нравятся никому. Срезав цветы, можно принести насекомых домой, откуда выводить их будет намного сложнее.

— Бороться с ними очень просто. Добавляем в варенье борную кислоту и промазываем вокруг куста, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Можно взять вареные яйца, костную муку и сделать маленькие шарики.