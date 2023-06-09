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Семь кругов садаИнструкция

Спасаем пионы от муравьев: как правильно ухаживать за кустами и срезать цветы

Получить ароматные бутоны не так просто

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Пионы требуют подвязки — без нее куст быстро развалится

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Многие дачники любят пионы за шикарные бутоны и манящий аромат. Но всё могут испортить муравьи или неприглядный вид куста. Объясняем, как избавиться от надоедливых насекомых без химии и больших трат, а также когда и каким образом можно размножить любимые цветы.

Как избавиться от муравьев на бутонах пионов

Муравьи, которые снуют в бутонах, не нравятся никому. Срезав цветы, можно принести насекомых домой, откуда выводить их будет намного сложнее.

— Бороться с ними очень просто. Добавляем в варенье борную кислоту и промазываем вокруг куста, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Можно взять вареные яйца, костную муку и сделать маленькие шарики.

Могут помочь и клеевые ловушки с сахарной водой или сиропом, которые раскладываются возле кустов.

— Зеленым мылом можно опрыскать сам куст и цветы. В его составе масло, оно не опасно для растений и людей, но легко смывается дождем, — отмечает агроном.

Использовать химические препараты против муравьев специалист не рекомендует — можно отравить полезных насекомых и землю.

Как подвязать и срезать пионы

Боковые бутоны нужно удалять, если вы хотите получить основной цветок максимально большим

Боковые бутоны нужно удалять, если вы хотите получить основной цветок максимально большим

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Способов подвязки пионов очень много. Для этих цветов это обязательная процедура, так как куст разваливается и ломается под тяжестью бутонов и обилия листвы.

— Кто-то делает заборчик вокруг куста или ставит покупную сетку, — перечисляет агроном.

Один из самых простых способов — вбить палку и привязать стебли к ней.

— Срезать цветок у самого корня не нужно, — предупреждает Людмила Шубина. — Срез делаем секатором.

Угол среза — 45 градусов. Оптимальная высота цветка — 40–50 сантиметров. Сначала цветы ставят в холодную воду на несколько минут, а затем переставляют в воду комнатной температуры.

Как размножить пионы

Размножением и высадкой новых кустов занимаются осенью

Размножением и высадкой новых кустов занимаются осенью

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Пионы чаще всего размножают делением куста и корневыми черенками. Оптимальный срок — с конца августа до середины сентября.

— Это делают осенью, когда куст отцвел, — предупреждает агроном. — Он должен быть уже достаточно крепкий.

Возраст куста должен быть не менее пяти, лучше всего семи лет. Один куст разделяют на части, в каждой из которой должно быть по 3–5 почек. Корни нужно очистить от земли, укоротить до 10–15 сантиметров. Припудрив срез древесной золой, саженцы нужно оставить в покое на сутки, а затем высадить на постоянное место.

Корневые черенки обычно остаются после деления куста, но у них достаточно низкая приживаемость. Поэтому их сначала нужно дорастить в рассаднике.

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