Спасаем пионы от муравьев: как правильно ухаживать за кустами и срезать цветы

Многие дачники любят пионы за шикарные бутоны и манящий аромат. Но всё могут испортить муравьи или неприглядный вид куста. Объясняем, как избавиться от надоедливых насекомых без химии и больших трат, а также когда и каким образом можно размножить любимые цветы.
Как избавиться от муравьев на бутонах пионов
Муравьи, которые снуют в бутонах, не нравятся никому. Срезав цветы, можно принести насекомых домой, откуда выводить их будет намного сложнее.
— Бороться с ними очень просто. Добавляем в варенье борную кислоту и промазываем вокруг куста, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Можно взять вареные яйца, костную муку и сделать маленькие шарики.
Могут помочь и клеевые ловушки с сахарной водой или сиропом, которые раскладываются возле кустов.
— Зеленым мылом можно опрыскать сам куст и цветы. В его составе масло, оно не опасно для растений и людей, но легко смывается дождем, — отмечает агроном.
Использовать химические препараты против муравьев специалист не рекомендует — можно отравить полезных насекомых и землю.
Как подвязать и срезать пионы
Способов подвязки пионов очень много. Для этих цветов это обязательная процедура, так как куст разваливается и ломается под тяжестью бутонов и обилия листвы.
— Кто-то делает заборчик вокруг куста или ставит покупную сетку, — перечисляет агроном.
Один из самых простых способов — вбить палку и привязать стебли к ней.
— Срезать цветок у самого корня не нужно, — предупреждает Людмила Шубина. — Срез делаем секатором.
Угол среза — 45 градусов. Оптимальная высота цветка —
Как размножить пионы
Пионы чаще всего размножают делением куста и корневыми черенками. Оптимальный срок — с конца августа до середины сентября.
— Это делают осенью, когда куст отцвел, — предупреждает агроном. — Он должен быть уже достаточно крепкий.
Возраст куста должен быть не менее пяти, лучше всего семи лет. Один куст разделяют на части, в каждой из которой должно быть по
Корневые черенки обычно остаются после деления куста, но у них достаточно низкая приживаемость. Поэтому их сначала нужно дорастить в рассаднике.
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