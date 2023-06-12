Пора подкормить лук и чеснок: как правильно ухаживать за ними и насколько часто поливать

Одна из причин пожелтевшего пера на чесноке — это как раз нехватка азота. Подкормка должна решить эту проблему. Некоторые дачники применяют не только мочевину, но и нашатырный спирт.

С ним нужно быть очень аккуратными. Пропорция для разведения — 3 столовых ложки на 10 литров воды.

— Лучше использовать настой сброженной травы с добавлением древесной золы, — подчеркивает агроном.

Также пожелтевшее перо — нормальная реакция растения на жару.

Почему желтеет лук