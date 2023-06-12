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Семь кругов садаИнструкция

Пора подкормить лук и чеснок: как правильно ухаживать за ними и насколько часто поливать

Чтобы получить хороший урожай, нужно быть внимательным дачником

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Лук и чеснок очень чувствительны к азоту

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Чеснок и лук нуждаются не только в регулярной прополке и поливе, но и в подкормках. Они очень чувствительны к азоту. Объясняем, как правильно поливать эти культуры и удобрять, чтобы получить здоровые луковки.

Как подкормить чеснок и лук

Подкармливать эти культуры нужно было в мае, но в июне тоже необходимо это сделать. Во многих регионах России начало лета выдалось очень жарким. При активном поливе вымываются азотистые вещества, столь необходимые для чеснока и лука.

— При поливе они вымываются в более глубокие слои почвы, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Подкормить лучше настоем сброженной травы в разведении 1 к 10 или коровьего навоза в такой же пропорции. За июнь нужно сделать это дважды.

Это позволит растению поддержать крепкий зеленый лист и хорошую головку.

— Если в мае не подкормили мочевиной или кальциевой селитрой, то сейчас можно внести и минеральные удобрения, — отметила агроном. — Сначала обильно поливаем водой и только потом поливаем аккуратно подкормками.

Чем полить чеснок, чтобы не желтел

Некоторые дачники применяют в подкормках не только мочевину, но и нашатырный спирт

Некоторые дачники применяют в подкормках не только мочевину, но и нашатырный спирт

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Одна из причин пожелтевшего пера на чесноке — это как раз нехватка азота. Подкормка должна решить эту проблему. Некоторые дачники применяют не только мочевину, но и нашатырный спирт.

С ним нужно быть очень аккуратными. Пропорция для разведения — 3 столовых ложки на 10 литров воды.

— Лучше использовать настой сброженной травы с добавлением древесной золы, — подчеркивает агроном.

Также пожелтевшее перо — нормальная реакция растения на жару.

Почему желтеет лук

Лук не любит резкого чередования засухи и обильного полива

Лук не любит резкого чередования засухи и обильного полива

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Лук желтеет по тем же причинам, что и чеснок. При этом эта культура очень не любит резкого чередования засухи и обильного полива.

— Жара сильно бьет по луку, но при правильном поливе можно сохранить урожай, — подчеркнула Людмила Шубина.

На грядке всегда должна быть оптимальная влажность.

Как часто поливать чеснок и лук в июне

И луку, и чесноку нужен обильный полив

И луку, и чесноку нужен обильный полив

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Корневая система у лука и чеснока поверхностная и в жару быстро угнетается. Эти культуры любят погоду попрохладнее.

— Достаточно обильного полива раз в неделю. Не из лейки поверхностно, а вплоть до того, чтобы стояла немного вода на грядке — на этом останавливаемся, — советует агроном.

Поливать нужно эти культуры только вечером.

Что еще почитать про сад и огород

Объясняем, как часто поливать огурцы, чем их подкармливать и что делать, если листья начали желтеть.

В июне нужно уделить особое внимание капусте. Сейчас растение активно растет, начинает завязывать кочаны, поэтому требуется более активный полив и подкормки.

Многие дачники любят пионы за шикарные бутоны и манящий аромат. Но всё могут испортить муравьи или неприглядный вид куста.

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