Пора подкормить лук и чеснок: как правильно ухаживать за ними и насколько часто поливать

Чеснок и лук нуждаются не только в регулярной прополке и поливе, но и в подкормках. Они очень чувствительны к азоту. Объясняем, как правильно поливать эти культуры и удобрять, чтобы получить здоровые луковки.
Как подкормить чеснок и лук
Подкармливать эти культуры нужно было в мае, но в июне тоже необходимо это сделать. Во многих регионах России начало лета выдалось очень жарким. При активном поливе вымываются азотистые вещества, столь необходимые для чеснока и лука.
— При поливе они вымываются в более глубокие слои почвы, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Подкормить лучше настоем сброженной травы в разведении 1 к 10 или коровьего навоза в такой же пропорции. За июнь нужно сделать это дважды.
Это позволит растению поддержать крепкий зеленый лист и хорошую головку.
— Если в мае не подкормили мочевиной или кальциевой селитрой, то сейчас можно внести и минеральные удобрения, — отметила агроном. — Сначала обильно поливаем водой и только потом поливаем аккуратно подкормками.
Чем полить чеснок, чтобы не желтел
Одна из причин пожелтевшего пера на чесноке — это как раз нехватка азота. Подкормка должна решить эту проблему. Некоторые дачники применяют не только мочевину, но и нашатырный спирт.
С ним нужно быть очень аккуратными. Пропорция для разведения — 3 столовых ложки на 10 литров воды.
— Лучше использовать настой сброженной травы с добавлением древесной золы, — подчеркивает агроном.
Также пожелтевшее перо — нормальная реакция растения на жару.
Почему желтеет лук
Лук желтеет по тем же причинам, что и чеснок. При этом эта культура очень не любит резкого чередования засухи и обильного полива.
— Жара сильно бьет по луку, но при правильном поливе можно сохранить урожай, — подчеркнула Людмила Шубина.
На грядке всегда должна быть оптимальная влажность.
Как часто поливать чеснок и лук в июне
Корневая система у лука и чеснока поверхностная и в жару быстро угнетается. Эти культуры любят погоду попрохладнее.
— Достаточно обильного полива раз в неделю. Не из лейки поверхностно, а вплоть до того, чтобы стояла немного вода на грядке — на этом останавливаемся, — советует агроном.
Поливать нужно эти культуры только вечером.
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